My Love Story with Yamada-Kun at LVL 999 : Le tome 8, mêlant jalousie et amour, est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 8 du manga My Love Story with Yamada-Kun at LVL 999 qui est désormais disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga My Love Story With Yamada-kun at LVL 999
, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : My Love Story With Yamada-kun at LVL 999, avis et découverte ».
Synopsis et avis du Tome 8
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga My Love Story with Yamada-Kun at LVL 999, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Le tome 8 du manga MY Love Story with Yamada-Kun permet de voir une nouvelle facette du jeune couple, Akane et Yamada
. Masaru, un ami de Yamada, l'invite à une soirée, à laquelle plusieurs personnes assistent, dont une jeune femme du nom de Satsuki. Yamada ne s'intéresse pas aux filles présentes, bien que celles-ci montrent de l'intérêt pour lui. Malheureusement, Akane voit Yamada accompagné de Satsuki, alors qu'il part chercher son écouteur sans fil perdu chez cette dernière.C'est alors qu'un fort sentiment de jalousie naît chez notre jeune héroïne
. Éprouvant de la peur à l'idée que Yamada la quitte pour une autre femme, Akane se confie à son petit ami, qui se montre, heureusement, très rassurant et compréhensif. Malgré tout, Akane doit s'absenter pour aller aider sa mère, qui a été victime d'un malaise.
En son absence, Yamada aide l'un des amis de Masaru à déménager. Toutefois, les deux jeunes hommes ne sont pas seuls et Satsuki les rejoint très vite, alors qu'elle est missionnée pour garder le chien. Apprenant que Yamada est malade, Akane revient très vite auprès de lui, afin de le soutenir et de l'aider à guérir. Ce tome, centré principalement sur la jalousie, se termine sur une bonne note, alors qu'Akane fait la connaissance de Satsuki.
Avis
Ce nouveau tome du manga My Love Story with Yamada-Kun est très intéressant car celui-ci s'attaque à un sujet important lié à toutes relations : la jalousie
. Pour autant, Mashiro ne verse pas dans le mélodramatique et traite cette thématique de façon très correcte et même plutôt douce
. La jalousie d'Akane ne laisse pas place à une certaine amertume et est, ainsi, abordée avec beaucoup de délicatesse. L'écriture est donc très juste dans le tome 8 de My Love Story with Yamada-Kun
. Comme c'est le cas, d'ailleurs, dans toute l'œuvre.Cet épisode de jalousie ne fait que renforcer le couple Yamada-Akane
, qui parvient, une nouvelle fois, à se relever d'une difficulté, là où d'autres relations échouent malheureusement. Reste donc à savoir où nous transporteront les aventures de Yamada et Akane, qui semblent assez forts pour surmonter tous les obstacles. Mais, pour cela, il va falloir patienter quelques semaines étant donné que le tome 9 du manga My Love Story with Yamada-Kun est prévu pour le 20 novembre 2025.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Mana Books
. Actuellement, seulement 8 tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,95 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de My Love Story With Yamada-kun at LVL 999
, les éditions Mana Books vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement, sur leur site
.
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