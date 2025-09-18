My Love Story with Yamada-Kun at LVL 999 : Le tome 8, mêlant jalousie et amour, est à présent disponible



le 18 septembre 2025 à 13h15 Publié par Clémence Usseglio le 18 septembre 2025 à 13h15

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 8 du manga My Love Story with Yamada-Kun at LVL 999 qui est désormais disponible à l'achat.