My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 : Le tome 10, avec un nouveau prétendant, est à présent disponible



le 22 janvier 2026 à 13h45 Publié par Clémence Usseglio le 22 janvier 2026 à 13h45

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 10 de My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.