My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 : Le tome 10, avec un nouveau prétendant, est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 10 de My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga My Love Story With Yamada-kun at LVL 999, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : My Love Story With Yamada-kun at LVL 999, avis et découverte ».
Synopsis et avis du Tome 10
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga My Love Story With Yamada-kun at LVL 999, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Le tome 10 du manga My Love Story with Yamada-Kun at LVL 999 reprend les événements narrés dans le précédent volume : Akane se rend à Takasaki, où habite sa famille, pour une réunion de promo
. Là-bas, elle retrouve un ami d'enfance, Takaya. Ayant passé de longues années ensemble, en tant qu'ami, beaucoup de choses se sont passées entre Akane et Takaya, dont un accident qui a fortement marqué le jeune homme.
Or, ce court flashback n'est pas la seule révélation disponible dans ce volume. Le lecteur ainsi que la protagoniste apprennent, effectivement, que Takaya a des sentiments pour Akane
, et ce, depuis très longtemps. Et si Akane est au courant de cela, rien ne se passe étant donné que Yamada arrive à Takasaki, pour passer un moment avec elle et sa famille. Loin de se montrer jaloux à outrance, Yamada confronte tout de même Takaya.
Avis
Ce nouveau tome de My Love Story with Yamada-Kun at LVL 999 offre, en réalité, une petite bouffée d'air frais
: les lecteurs sortent du cadre habituel pour découvrir les courtes aventures d'Akane à Takasaki. D'ailleurs, cela donne lieu à des séquences plutôt drôles
, notamment avec la famille de la protagoniste, qui n'hésite pas à donner son avis à propos de Yamada.
À côté de cela, il y a une vraie tension narrative qui se met en place, en raison de la présence de Yamada et Takaya
. C'est assez bien amené, et Mashiro n'étend pas le sujet plus que de raison (en tout cas, pour le moment). Ce qui est bienvenu car cela évite au manga de tomber dans la problématique un tantinet cliché du triangle amoureux. Reste à savoir si l'affaire avec Takaya est pleinement résolue ou si le personnage réapparaîtra dans la vie d'Akane par la suite. Évidemment, et comme toujours, ces différentes péripéties renforcent, une fois de plus, le lien entre Akane et Yamada, qui est beau à voir et à lire
.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Mana Books
. Actuellement, seulement 10 tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,95 €
. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Mana Books n'a pas encore partagé la date de sortie du prochain volume de My Love Story With Yamada-Kun at LVL 999.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de My Love Story With Yamada-kun at LVL 999
, les éditions Mana Books vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement, sur leur site
.
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