Manga : Terrarium, avis complet et découverte

La popularisation des animés fait, parfois, oublier qu'ils ont tous une origine papier qui peut même aller plus loin que la version vidéo. Afin de revenir sur les bases, nous vous proposons des dossiers de découverte afin d'en apprendre un peu plus sur les opus qui vous entourent.
Synopsis
La série complète du manga Terrarium de Yuna Hirasawa, qui compte 4 tomes au total, nous plonge dans une histoire pleine d'émotions aux côtés de Chico et de Pino
. La protagoniste, qui est technologue d'investigation, et son frère, un robot, ont une lourde tâche à accomplir : ils doivent sauver un monde en déclin.Une mission qui exige de récupérer des noyaux de robots, disséminés aux quatre coins de l'archologie
(une structure d'habitation gigantesque qui fonctionne sans aide extérieure), afin de créer une clé pensée par la mère
. De ce fait, Chico et Pino se mettent à arpenter les différentes colonies, pour retrouver leur mère et achever cette fameuse clé, qui pourrait être le salut du monde.
Ainsi, à travers les trois premiers tomes de Terrarium, le lecteur accompagne les deux héros, qui font la rencontre de différents personnages sur leur route
. À chaque fois, Chico et Pino se mettent en tête d'aider ces derniers. Ce qui donne, par exemple, lieu à une extraordinaire et très belle séquence avec le robot facteur, K, ou encore au sauvetage de Lena, une jeune femme gravement malade.
Comme vous vous en doutez, le quatrième volume de Terrarium apporte la conclusion narrative tant attendue
, qui risque, d'ailleurs, de questionner les lecteurs sur plusieurs points.
L'avis de la rédaction
Disponible dans un coffre intégral, et ce, depuis décembre 2024, grâce aux éditions Glénat, le manga Terrarium est d'une incroyable beauté
, que ce soit d'un point de vue narratif ou bien de son design à l'intérieur des pages. Le coffret en question offre le même visuel sur le recto et sur le verso, où nous voyons Chico et Pino dans un décor post-apocalyptique teinté de végétation luxuriante.
Remarquons, par ailleurs, qu'opter pour une série en quatre tomes nous semble être un très bon choix
, car cela permet de lire et relire l'œuvre mangaesque de Yuna Hirasawa assez rapidement. Soulignons, qui plus est, la présence d'un feuillet, donnant à lire un chapitre bonus inédit.
Comme dit précédemment, la beauté de Terrarium transparaît à plusieurs endroits, tout au long des tomes
. La relation entre Chico et Pino, qui peut faire, d'une certaine manière, penser à celle d'Edward et d'Alphonse dans Full Metal Alchemist, est développée au fil des pages et trouve son point final dans le dernier tome. Un passage plutôt émouvant, d'ailleurs. Dans la même idée, les rencontres que font nos héros sont très appréciables et prouvent la bonté de cœur de ces derniers. Le fait est que l'histoire de Terrarium soit plongée dans un univers abandonné et sur le déclin permet à Yuna Hirasawa d'offrir des plans post-apocalyptiques magnifiques
. Plusieurs fois, nous avons le droit à des paysages où se côtoient la nature et la technologie. Nous pensons, par exemple, au moment où Chico et Pino visitent un parc d'attractions laissé à l'abandon (tome 1) ou encore à la colonie « Rainforest » (tome 2), qui est constamment sous la pluie. Le tout étant bien mis en valeur grâce aux effets de contraste.
Le chara-design des personnages n'est pas en reste, et celui-ci parvient à capturer un certain aspect réaliste tout en adoptant un côté très fun. Les expressions des visages sont, en outre, maîtrisées et apportent, de ce fait, beaucoup d'émotions à la lecture
. Précisons également que quelques pages, disposées souvent à la fin d'un chapitre, comportent des citations, soient des mots prononcés dans les pages précédentes, qui donnent matière à réfléchir et davantage de profondeur à l'histoire qui se dévoile sous nos yeux.
Autant dire que le manga Terrarium est une très belle découverte. Cette série conviendra à la grande majorité des lecteurs et des lectrices et saura, très probablement, les émouvoir.
Le Manga
- Auteur : Yuna Hirasawa
- Traducteur : Yohan Leclerc
- Éditeur : (fr) Glénat
- Type : Seinen
- Tomes : 4, au total.
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga Terrarium, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Quatre tomes, réunis notamment dans un coffre intégrale, sont disponibles. Le coffre en question est affiché à au prix de 31,60 €
.
Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Terrarium
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site
.
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