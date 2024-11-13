Manga : Internet Love, avis et découverte

La popularisation des animés fait, parfois, oublier qu'ils ont tous une origine papier qui peut même aller plus loin que la version vidéo. Afin de revenir sur les bases, nous vous proposons des dossiers de découverte afin d'en apprendre un peu plus sur les opus qui vous entourent.
Synopsis
Précisons avant tout qu'Internet Love, de Kiko Urino, est un manga dans l'ère du temps puisque celui-ci aborde des thématiques actuelles
, notamment l'homosexualité et le cyber-stalking. De ce fait, l'œuvre, qui est rangée dans la catégorie des Shojo, s'adresse à un public averti. Dans le premier tome d'Internet Love, nous rencontrons Tenma, un nail artist vivant à Tokyo, qui a pour rituel matinal de scruter son téléphone, et plus particulièrement les réseaux sociaux d'un jeune Coréen, nommé Euhno
. Ce dernier poste régulièrement et dévoile ainsi sa vie en ligne. Après plusieurs années à le suivre virtuellement et à distance, Tenma apprend, via une publication, qu'Euhno est désormais en couple.
Une nouvelle que le protagoniste prend plutôt mal car il considérait connaître Euhno mieux que personne... et surtout a développé au fil du temps des sentiments forts pour lui, sans même l'avoir rencontré en personne
. Fort heureusement, cela est sur le point de changer car Euhno le contacte et lui rend visite à Tokyo.
L'avis de la rédaction
Abordant des sujets importants et contemporains, Internet Love parle du monde actuel avec justesse et une certaine douceur
. D'ailleurs, la relation entre les deux personnages, qui est amenée progressivement, est plutôt belle à suivre. Disposant de 160 pages au total, Internet Love a un rythme appréciable : le premier chapitre est centré sur Tenma, afin que le lecteur puisse pleinement saisir le nail artist, tandis que les deux derniers accélèrent un peu plus le propos en mettant en avant les personnages centraux ensemble.
En ce qui concerne l'aspect visuel et graphique, Kiko Urino a opté pour un trait assez grossier (terme qui n'est pas péjoratif, ici), au sens où le réalisme est présent mais les détails moins
. Cela permet de se concentrer sur les bulles de dialogue, et donc sur la narration en elle-même. Pour autant, certaines cases, notamment celles bénéficiant d'un encrage noir prononcé, sont très jolies. Le tout étant mis en valeur par une mise en page, qui se veut, quelques fois, assez chargée, mais plutôt diversifiée.
Le premier tome du manga Internet Love pose donc très bien les bases scénaristiques de cette histoire d'amour, née d'un échange virtuel sur les réseaux sociaux
. Nous avons, d'ailleurs, apprécié le fait que ce volume propose une bonne introduction, tout en faisant bien avancer son histoire. Pour certains mangas, les premiers volumes ont tendance à étirer leur propos pour faire durer le suspense et ainsi s'étaler sur des tomes et des tomes avant d'entrer dans le vif du sujet. Ce qui n'est donc pas le cas ici et est, de ce fait, très appréciable.
Le Manga
- Autrice : Kiko Urino (De Neiges et de Flammes)
- Traducteur : Éléonore Mahmoudian
- Éditeur : (fr) Glénat
- Type : Shojo+
- Format : 134 x 181 mm
- Pages : 160
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, seulement un tome est disponible et à un prix individuel de 7,90 €
.
Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis d'Internet Love
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site officiel
.
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