Limbo : Le tome 2 est disponible
le 24 janvier 2025 à 14h55
Résumé de l'histoireQue vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Limbo, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Limbo, avis et découverte ».
Aurora Edelweiss, une adolescente aux dons surnaturels, voit sa vie basculer lorsqu'un monstre la propulse dans un monde étrange. Guidée par un allié énigmatique, elle doit récolter des « essences d'âme », des artefacts puissants qui attisent aussi la convoitise d'un groupe surnaturel : les anges.
Mais lorsque Aurora vole une essence sous le nez de Lieza, l'une des anges, les tensions explosent. Le lendemain, la jeune fille découvre avec stupeur que sa rivale s'est infiltrée dans son lycée, bien décidée à lui faire payer cet affront.
Synopsis et avis du tome 2Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Limbo, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome.
SynopsisAurora n'est pas la seule à vouloir s'emparer des essences d'âme. Face à Lieza et son assistant, prêts à tout pour les obtenir, elle doit redoubler d'efforts pour ne pas tout perdre. Pendant ce temps, Nadine, sa meilleure amie, s'éloigne peu à peu, frustrée par l'absence d'Aurora.
Ce vide émotionnel attire un onirio, une créature sombre et redoutable, qui s'empare de l'âme de Nadine. Aurora devra alors affronter ses propres failles pour tenter de sauver celle qu'elle n'a pas su protéger.
Avis
Après plus d'un an d'attente, replonger dans Limbo s'avère délicat, malgré l'intérêt indéniable que suscite ce manga. Les premières pages, volontairement floues, peuvent dérouter, mais l'intrigue gagne en clarté au fil des chapitres. L'histoire se reconstruit progressivement, tandis que les relations entre les personnages gagnent en intensité.
Ce deuxième tome nous invite à explorer des moments empreints de nostalgie et de flashbacks, qui éclairent les ambitions et les blessures des protagonistes. Aurora, bien qu'ébranlée par les bouleversements de sa vie et de ses nouveaux pouvoirs, s'adapte avec une résilience captivante. Sa relation avec Lieza, d'abord marquée par des tensions, évolue subtilement, tandis que le mystère autour des anges, leur passé et leur avenir, se dévoile autant qu'il s'épaissit.
Par ailleurs, Nadine, figure centrale de ce tome, dévoile la complexité des engeances et l'importance des essences d'âmes, tout en illustrant combien l'exclusion, même infondée, peut provoquer des transformations radicales. À travers elle, ce volume aborde des thématiques profondes qui humanisent les personnages et résonnent comme une véritable leçon de vie.
Côté visuel, Limbo conserve des dessins d'une grande précision et d'une certaine élégance. Le récit, bien que dense, reste intuitif, facilitant le retour dans cet univers. On ne peut qu'espérer que l'attente pour le prochain tome sera moins longue, tant cet opus réussit à capter notre attention tout en laissant de nombreuses questions en suspens.
Où et à quel prix ?Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, seulement deux tomes sont disponibles et à un prix individuel de 9,50 €.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Limbo, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.
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