Le secret de Scarecrow : Le tome 5, entre lumière et obscurité, est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 5 du manga Le secret de Scarecrow qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Le secret de Scarecrow, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Le secret de Scarecrow, avis et découverte ».
Synopsis et avis du Tome 5
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Le secret de Scarecrow, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Le tome 5 du manga Le secret de Scarecrow fait suite aux précédents événements narrés : nous retrouvons ainsi Dion et Engell, qui font toujours face au Crowmaster. Toutefois, dès les premières pages, ce nouveau volume nous invite à replonger dans l'un des souvenirs de Scarecrow : sa première rencontre avec le Crowmaster, qui ne s'est, malheureusement, pas déroulée sans embûches.
C'est ainsi l'occasion d'apprendre et de voir que certaines personnes peuvent être infectées par l'Orgon Obscura, capable de rendre fous et très violentes ses victimes
. Dion en a, d'ailleurs, fait les frais, ainsi que plusieurs de ses alliés, qui ont tragiquement perdu la vie durant ce processus de possession.
Après cet épisode chaotique du passé, notre jeune héros reprend ses esprits et retrouve, alors, Engell évanouie, qui a grand besoin de repos. Se remettant en route pour rejoindre la ville frontière et marchande Flusswart, Dion, rongé par le remord, ne peut s'empêcher de remettre en cause la présence de ses compagnons, qui risquent leur vie pour l'aider
. Cependant, la princesse Engell n'est pas de cet avis et fait comprendre qu'elle compte bien accomplir leur objectif coûte que coûte
. Pour autant, rien ne sera aussi simple. D'ailleurs, Rem, qui a réussi à rejoindre le groupe, semble cacher quelque chose...
Avis
Si le flashback de ce tome 5 du manga Le secret de Scarecrow avait déjà débuté dans le précédent volume, il trouve ici sa conclusion : celle-ci est, d'ailleurs, très intéressante car elle montre Dion sous un tout nouveau jour, tout en introduisant la notion d'Orgon Obscura
. Un élément qui risque de poursuivre nos chers héros pendant un moment et qui pourrait grandement mettre à mal l'équilibre du groupe. Il nous tarde déjà d'en savoir plus à ce sujet pour connaître l'impact de l'Orgon Obscura sur la suite des événements.
Le tome 5 du manga de Gin Zarbo nous permet également de voir la ville de Flusswart, qui était la destination du groupe. Pour rappel, les protagonistes désiraient rejoindre cet endroit afin de trouver des réponses à leurs questions. En espérant que cela sera le cas, tant de mystères persistent encore, malgré ce nouveau volume
. Pour autant, il va très certainement falloir patienter encore plusieurs mois avant de pouvoir poser les mains sur le sixième volume.
Comme toujours, le chara-design des personnages est très réussi
. Nous apprécions toujours autant celui de Dion, mais aussi celui du Crowmaster. Un petit changement visuel concernant la princesse Engell est également au rendez-vous, mais nous ne vous en disons pas plus pour vous garder la surprise. Cependant, certaines illustrations manquent parfois d'une légère précision et d'un lissage des contours, afin de parfaire l'ensemble (les goûts et les couleurs, vous savez...). Pour autant, cela fait partie intégrante de la patte artistique de Gin Zarbo.
Mention également spéciale à la jaquette du tome 5 du manga Le secret de Scarecrow qui est aussi sublime que celles des précédents volumes
et qui se marie, ainsi, très bien avec eux dans une bibliothèque.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Kana
. Actuellement, seulement 5 tomes sont disponibles et à un prix individuel de 8,10 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Le secret de Scarecrow
, les éditions Kana vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site
.
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