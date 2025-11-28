Le secret de Scarecrow : Le tome 5, entre lumière et obscurité, est à présent disponible



le 28 novembre 2025 à 11h00 Publié par Clémence Usseglio le 28 novembre 2025 à 11h00

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 5 du manga Le secret de Scarecrow qui est disponible à l'achat.