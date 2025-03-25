Le secret de Scarecrow : Le tome 3 est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 3 du manga Le secret de Scarecrow qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Le secret de Scarecrow, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Le secret de Scarecrow, avis et découverte »
.
Synopsis et avis du Tome 3
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Le secret de Scarecrow, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Le tome 3 du manga Le secret de Scarecrow reprend les aventures de Scarecrow/Dion et Engell, qui se rendent à Flusswart
, en compagnie de Leto, afin d'avoir de plus amples réponses à leurs questions. Si la destination finale est encore loin, nos jeunes héros traversent une forêt, dont les arbres les mettent à l'abri de tous les regards et dont les herbes masquent leur odeur.
Pour autant, cet endroit devient le théâtre de nombreux rebondissements
. Alors que les protagonistes sont traqués par un homme masqué et ses crows, Engell se retrouve possédée par le dieu de la forêt, Herne, pendant quelques instants et parvient, ainsi, à repousser l'ennemi. Un événement qui sous-pèse énormément de questions chez notre trio. Scarecrow/Dion et Engell entreprennent dès lors un apprentissage de leur énergie orgon, sous les conseils de Leto.
Malheureusement, ce dernier décide de pousser davantage l'entraînement et demande alors à Scarecrow/Dion de laisser son « autre lui » prendre le dessus
. Cependant, cette version du héros est loin d'être docile et n'a pas prévu de se laisser faire. Ce qui pourrait mener à un dénouement positif ou bien négatif, alors que Dion doit faire face à l'homme masqué et ses crows. Réponse très certainement dans le prochain volume du manga Le secret de Scarecrown.
Avis
Le volume 3 de Le secret de Scarecrow offre une bonne parenthèse narrative, qui fait avancer l'intrigue
. Le tout étant présenté dans un microcosme (la forêt) des plus intéressants. Comme dit précédemment, dans ce lieu, divers événements majeurs se produisent : la possession d'Engell par le dieu de la forêt, l'apparition de l'autre version de Dion/Scarecrow et l'introduction d'un nouvel adversaire. Ces moments clés épaississent le scénario de façon pertinente, tout en apportant des bribes de réponses
concernant les questions laissées en suspens dans le précédent volume.
Gin Zarbo en profite également pour dessiner les contours d'une nouvelle étape en ce qui concerne la relation entre Scarecrow/Dion et Engell. Toutefois, nous ne vous en dirons pas plus pour vous laisser la surprise. Remarquons, qui plus est, que les scènes avec nos trois héros sont entrecoupées par de petites séquences, mettant en scène Rem
. Ce personnage, qui a été présenté dans le premier volume du manga, a été traqué par des gardiens, étant donné qu'il est infecté par « la vue » (un concept encore très énigmatique), et se retrouve grièvement blessé à l'issue d'un combat.Autant dire que le tome 3 du manga Le secret de Scarecrow donne un peu plus de corps à l'histoire et aux personnages
, mais nous laisse encore avec beaucoup de questions en tête. Ce qui est relativement normal en soi, étant donné que l'œuvre n'en est qu'à ses débuts. Il nous tarde déjà d'en savoir plus.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Kana
. Actuellement, seulement 3 tomes sont disponibles et à un prix individuel de 8,10 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Le secret de Scarecrow
, les éditions Kana vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site
.
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