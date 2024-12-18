Le secret de Scarecrow : Le tome 2 est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 2 du manga Le secret de Scarecrow qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Le secret de Scarecrow, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Le secret de Scarecrow, avis et découverte »
.
Synopsis du Tome 2
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Le secret de Scarecrow, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Dès les premières pages du tome 2 du manga Le secret de Scarecrow, nous retrouvons les protagonistes, à savoir Engell, la fille du roi, ainsi que le Scarecrow qu'elle a ressuscité. Ces derniers font face, près d'une mine, à une bête féroce, nommée Furie
. Nos jeunes héros apprennent alors très vite que cette créature n'est ni plus ni moins que le grand-père de Leto, un jeune homme présent sur les lieux et doté d'une certaine puissance.
Mais, ce n'est pas tout. En utilisant son pouvoir, qui reste encore très énigmatique, Engell transporte Scarecrow et Leto dans l'esprit de Furie
. Témoins de souvenirs antérieurs, le trio découvre que Scarecrow a, par le passé, noué une amitié avec le grand-père de Leto, baptisé Thoras, et a sauvé les patients de ce dernier d'une attaque de Crows. Scarecrow prend alors connaissance de son vrai nom, Dion, tandis qu'Engell aperçoit une jeune femme dotée de la même aura (« énergie orgon ») qu'elle.Cette rencontre avec Furie, et par extension avec Thoras, accentue les questions sous-jacentes suivantes
: d'où vient le pouvoir d'Engell ? Dans quel but Scarecrow/Dion a été ressuscité ? Une quête de réponses qui mène, alors, Dion, Engell et Leto vers un périple, dont la première destination est Flusswart.
Avis
Le deuxième volume du manga Le secret de Scarecrow épaissit davantage le synopsis, tout en offrant une petite parenthèse narrative
, qui est centrée sur Furie/Thoras. Cela fonctionne plutôt bien, d'autant plus que cette rencontre permet à Dion et Engell de trouver un nouvel allié, qui n'a pas encore révélé son plein potentiel. Néanmoins, ce nouveau tome n'apporte pas beaucoup de réponses aux quelques questions, qui sont restées en suspens depuis le premier volume. Ce qui est tout à fait normal en soi, car le manga de Gin Zarbo se développe progressivement et prend le temps d'installer l'intrigue.L'ensemble de l'histoire est entrecoupée de petites séquences scénaristiques
autour du père d'Engell et roi d'Ostpol, Dorato Athanasia, mais aussi de Rem, une jeune bête qui a croisé le chemin d'Engell, notamment dans le premier tome. Ces deux pans narratifs, qui sont plutôt courts, permettent d'approfondir le contexte politique : à la suite d'une guerre qui a duré quinze ans, les humains oppriment les bêtes, qui sont ainsi rejetés de la société et vus comme des parias. C'est assez bien amené et cela apporte de plus amples informations utiles, qui expliquent, d'ailleurs, la nature de Leto.
Côté dessins, la patte artistique de Gin Zarbo penche toujours du côté de la fantaisie et donne naissance à des illustrations très stylisées
, notamment celles présentant Scarecrow/Dion mais aussi les Crows et l'apparition féminine dans le souvenir de Thoras. À d'autres endroits, les traits manquent de réelles finitions, qui pourraient renforcer le caractère et chara-design des personnages. Cependant, le tome 2 du manga Le secret de Scarecrow reste très plaisant à lire
. En espérant que la suite approfondira la relation entre les deux protagonistes et apportera encore plus de profondeur à l'intrigue.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Kana
. Actuellement, seulement 2 tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,90 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Le secret de Scarecrow
, les éditions Kana vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site
.
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