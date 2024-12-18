Le secret de Scarecrow : Le tome 2 est à présent disponible



le 18 décembre 2024 à 14h00 Publié par Clémence Usseglio le 18 décembre 2024 à 14h00

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 2 du manga Le secret de Scarecrow qui est disponible à l'achat.