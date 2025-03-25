Gokurakugai : Le tome 4 est à présent disponible



le 25 mars 2025 à 17h00 Publié par Clémence Usseglio le 25 mars 2025 à 17h00

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 4 du manga Gokurakugai qui est disponible à l'achat.