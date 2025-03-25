Gokurakugai : Le tome 4 est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 4 du manga Gokurakugai qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Gokurakugai
, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Gokurakugai, avis et découverte »
.
Synopsis et avis du Tome 4
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Gokurakugai, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Le tome 4 du manga Gokurakugai démarre sur les chapeaux de roues : alors que Tao et Alma enquêtaient sur le mystérieux étrangleur, la protagoniste fait très rapidement une rencontre qui va l'ébranler
. Le meurtrier en question n'est nul autre que son frère, Jin, qu'elle pensait mort depuis près d'une dizaine d'années. Toutefois, ce dernier a été recueilli par le très sombre Yomi, introduit dans le précédent volume.
Tao fait alors face à son frère Jin, qui possède une double personnalité et se fait également appeler Yoru. Ce qui donne lieu à un flashback concernant le passé de Tao, qui n'est pas des plus réjouissants
(et c'est peu de le dire). Bien décidée à protéger sa partenaire, Alma affronte Jin/Yoru, mais celui-ci finit par s'enfuir. Ce nouveau tome de Gokurakugai présente, par la suite, un tout autre personnage : Utsu
. Cette dernière s'éprend sentimentalement d'Alma et fait tout pour que le protagoniste accepte un rendez-vous galant avec elle. Cependant, Utsu n'est pas qui elle prétend être : elle est, en réalité, à l'origine de six meurtres et fait partie de la famille lugubre de Yomi.
Avis
Avant tout, remarquons que le manga Gokuragukai, et plus particulièrement ce quatrième volume, n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde
, et surtout des plus jeunes. L'œuvre de Yuto Sano aborde des thématiques lourdes et sensibles
, que nous passerons sous silence ici. Sur ce point, le tome 4 ne fait pas dans la demi-mesure, vous voilà prévenus.
En effet, l'auteur utilise quelques flashbacks pour approfondir ses antagonistes et apporter davantage d'explications
. Le passé de Jin/Yoru et celui d'Utsu s'avèrent aussi lourds que funèbres.
Avec ces deux pans scénaristiques distincts (l'un sur le frère de Tao et l'autre sur Utsu), le rythme du tome 4 de Gokurakugai se veut plutôt soutenu, tout en approfondissant considérablement l'intrigue autour de la famille de Yomi
.
Ce nouveau volume se clôt sur un affrontement prometteur. Rappelons qu'Alma a suivi un entraînement intensif dans le tome précédent, ce qui ne fait qu'attiser notre curiosité pour la suite de Gokurakugai. D'autant plus que Yomi semble mener un projet des plus sombres.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Pika
. Actuellement, seulement 4 tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,20 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Gokurakugai
, les éditions Pika vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site officiel
.
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