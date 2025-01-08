Ender Geister : Le tome 11 est disponible

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 08 janvier 2025 à 09h00
Au cœur de nos librairies de quartier, les mangas suivent leur cours de publication avec un rythme de parution plus ou moins régulier. Ainsi, dès aujourd'hui, le tome 11 de Ender Geister est disponible à l'achat.
Ender Geister : Le tome 11 est disponible

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Ender Geister, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Ender Geister, avis et découverte ».

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L'exorciste Michael, allemand et passionné de cinéma d'action, doit combattre des créatures mythiques dans un monde où elles coexistent avec les humains. Sous le nom d'Akira Kurosawa, il part au Japon pour une mission qui va chambouler l'équilibre du monde. La série Ender Geister sur Cycomi propose une alternative aux webtoons avec une mise en page non linéaire pour tous les lecteurs, et sans les limites de la censure des magazines papier.

Synopsis et avis du tome 11

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Ender Geister, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome.
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Synopsis

Akira et Chikage arrivent aux Philippines, déterminés à traquer un mystérieux « démon ». Cependant, leur mission prend rapidement une tournure inattendue. Entre affrontements avec la mafia locale, combats clandestins et la menace d'un ennemi redoutable, le duo se retrouve plongé au cœur d'un danger grandissant.

Face à des adversaires impitoyables et aux réapparitions troublantes des « frères », Akira et Chikage devront allier force, stratégie et esprit d'équipe pour survivre et poursuivre leur quête. Alors que la tension monte, la traque des démons devient une lutte acharnée où chaque combat repousse leurs limites.

Avis

Sans surprise, l'auteur poursuit son hommage au cinéma d'action, non seulement à travers des références subtiles disséminées dans les titres de chapitres et divers clins d'œil, parfois peu évidents pour les néophytes, mais aussi par l'intensité et la mise en scène des combats. Ce qui distingue vraiment ce manga, c'est la qualité remarquable des dessins, en particulier lors des scènes de confrontation, où chaque mouvement semble capturer la tension brute et l'énergie des combats.

L'auteur continue également d'explorer un style visuel audacieux, n'hésitant pas à dénuder ses personnages. Bien que l'on puisse y percevoir une pointe de sexualisation, cela sert avant tout à renforcer leur charisme et leur présence à l'écran. Ce tome met d'ailleurs l'accent sur des combats à mains nues, rappelant l'intensité des affrontements de rue et consolidant l'identité du manga dans un registre d'action rapprochée.

Dans ce tome 11, alors que le but du duo, traquer les autres « démons », se précise, on observe un rapprochement subtil entre Akira et Chikage. Leur relation évolue doucement, non pas vers une romance, mais vers une amitié teintée de respect mutuel. Ce rythme plus posé, presque comme une pause narrative, offre un temps de respiration bienvenu qui approfondit les liens entre les protagonistes.

Nous avons donc dévoré ce tome avec un réel plaisir, porté par son rythme soutenu et ses scènes de combat percutantes. Il se termine sur une note qui ne peut que nous laisser impatients de découvrir la suite des affrontements et de dévoiler ce que chaque personnage cache encore sous sa chemise.

Ender Geister T11 couché

Où et à quel prix ?

Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, onze sont disponibles et à un prix individuel de 7,90 €

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Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Ender Geister, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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