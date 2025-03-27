Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku : Le tome 8 est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 8 du manga Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku
, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku, avis et découverte »
.
Synopsis et avis du Tome 8
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Le tome 8 du manga Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku est grandement centré sur l'action, étant donné que nous reprenons où le précédent volume s'était arrêté : la nouvelle édition du Tenkaichi Budokai (et plus précisément la 22ème), auquel Goku, Krilin et Yamcha participent
.Pour ce nouveau tournoi, nos jeunes héros doivent affronter un adversaire de taille, Ten Shin Han
, qui est le disciple de Tsuru Sennin (le rival de Maître Roshi/Tortue Géniale). Malheureusement, Yamcha ne fait pas le poids face à lui et est déclaré perdant.
Par la suite, divers combats s'enchaînent. Par exemple, Jackie Chun affronte l'Homme-Garou, ce qui donne naissance à une nouvelle séquence assez drôle. Krilin, quant à lui, fait preuve de combativité et surtout de ruse pour éliminer Chaozu du tournoi. Goku parvient assez facilement à gagner face à Pamputt, un jeune homme talentueux en arts martiaux.La dernière partie de ce nouveau Tenkaichi Budokai met en scène deux combats importants : celui de Jackie Chun contre Ten Shin Han, puis celui de Goku contre le disciple de Tsuru Sennin
. Ces deux affrontements montrent la puissance de l'antagoniste, qui n'hésite, d'ailleurs, pas à détruire la surface de combat contre Goku.
Le Tenkaichi Budokai se conclut, malheureusement, sur la défaite de Kakarot, Ten Shin Han ayant bénéficié d'un coup de chance décisif. Les dernières cases annoncent déjà la suite des aventures : quelqu'un a dérobé la Dragon Ball ainsi que le nyoï bo de Goku, laissant Krilin gravement blessé.
Avis
Ainsi, le tome 8 du manga Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku n'approfondit pas énormément l'histoire de Goku mais se concentre plutôt sur l'action
. Évidemment, ce nouveau Tenkaichi Budokai n'est pas là pour rien : c'est l'occasion parfaite pour le lecteur de se rendre compte des progrès et de la force des protagonistes, notamment de Goku et de Krilin. Offrant une petite parenthèse narrative, ce nouveau volume se veut très intéressant sur ce point
.Toutefois, l'œuvre n'en oublie pas d'être drôle
. Quelques scènes, notamment celle de Jackie Chun contre l'Homme-Garou et la ruse inventive de Krilin contre Chaozu, nous ont fait esquisser un petit sourire. Cet humour, qui se veut un peu plus sérieux que dans les précédents volumes, fait ainsi toujours son petit effet.
Le cliffhanger dans les dernières pages est plutôt bien amené et présage de nouvelles aventures, mais aussi combats, pour notre très cher Goku, qui ne peut décidément pas se reposer.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku
, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, seulement 8 tomes sont disponibles et sont à un prix individuel de 14,95 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site officiel
.
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