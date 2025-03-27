Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku : Le tome 8 est à présent disponible



le 27 mars 2025 à 14h00 Publié par Clémence Usseglio le 27 mars 2025 à 14h00

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 8 du manga Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku qui est disponible à l'achat.