Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku : Le tome 6 est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 6 de Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku qui est désormais disponible.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku
, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku, avis et découverte »
.
Synopsis et Avis du Tome 6
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku
, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Le tome 6 du manga Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku reprend sur les chapeaux de roues puisque dès les premières pages, nous assistons à l'affrontement entre Goku et Tao Pai Pai
, le tueur à gages mandaté par le Red Ribon pour éliminer notre jeune héros. À la hauteur de sa réputation, Tao Pai Pai pense avoir tué Goku, alors que ce dernier a survécu grâce à une Dragon Ball nichée discrètement sur sa poitrine. Bien conscient de sa faiblesse, Goku décide alors de monter en haut de la Tour Karin, afin de boire l'eau bénite, qui accroît les forces du buveur
. Parvenant tant bien que mal à récupérer le breuvage des pattes du sage de la tour, maître Karin, Goku est désormais plus fort et capable de vaincre Tao Pai Pai.
Après avoir vaincu le tueur à gages, Goku part en direction du QG du Red Ribon pour rassembler les Dragon Ball, dans l'objectif de ressusciter le père d'Upa
, décédé au cours d'un bref combat contre Tao Pai Pai. Seul, notre jeune héros réussit à anéantir l'armée du Red Ribon et à récupérer les boules de cristal manquantes. Toutefois, une est encore aux abonnés absents. Pour la retrouver, Goku et ses alliés font appel à Baba la voyante, qui peut localiser la dernière Dragon Ball
. Or, pour cela, Goku, Krilin et Yamcha vont devoir vaincre les cinq champions de Baba la voyante.
Grâce à un rythme plutôt soutenu, notamment en raison des multiples affrontements présents, le tome 6 de Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku nous a accroché de A à Z
Avis
. Ce nouveau tome montre, d'ailleurs, Goku en mauvaise posture, soit contre Tao Pai Pai, et ce, pour la première fois. Ce qui est relativement intéressant, car c'est l'occasion de découvrir l'un des premiers « entraînements » de Kakarot enfant et sa faculté à se dépasser
. Ce sixième volume marque également la fin de l'arc du Red Ribon, une faction antagoniste qui avait été introduite dans les premiers tomes.
Si ce sixième volet s'est ouvert sur un affrontement, celui-ci se termine également sur des combats, notamment contre les champions de Baba la voyante. Ce court pan scénaristique, qui ne fait que débuter ici, s'annonce captivant
, étant donné que les adversaires de Goku ont des capacités bien spécifiques. Par exemple, Yamcha a dû faire face à un homme invisible. Une scène qui apporte beaucoup d'humour et de variété à l'ensemble. Il nous tarde déjà de lire la suite. Toutefois, pour cela, il va falloir attendre jusqu'au mois de janvier 2025 car le tome 7 de Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku
paraîtra le 22 janvier prochain, selon les informations partagées par Glénat.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku
, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, seulement 6 tomes sont disponibles à ce jour et à un prix individuel de 14,95 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site officiel
.
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