De neiges et de flammes : Le tome 2 est disponible
le 07 novembre 2024 à 09h00
Résumé de l'histoireQue vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Rave, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : De neiges et de flammes, avis et découverte ».
Dans les terres gelées du royaume des Neiges, deux jeunes garçons entament un voyage périlleux aux côtés d'un dragon sans ailes. Leur mission : tenir une promesse faite trois ans plus tôt à la princesse du pays du Feu. Ensemble, ce trio improbable brave tempêtes et créatures hostiles, traversant des territoires inconnus pour se rejoindre à la frontière de leurs deux royaumes.
Mais ce périple audacieux marquera bien plus qu'un simple voyage : chaque pas redéfinit leur destin et révèle des secrets profondément enfouis, bouleversant l'équilibre entre les royaumes du Feu et de la Neige.
Synopsis et avis du tome 2Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga De neiges et de flammes, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Dans ce deuxième tome, Kislim et Uluru se retrouvent enfin après des années de séparation. Mais leur réunion est de courte durée : un mystérieux incident les arrache l'un à l'autre. Malgré la distance qui les sépare, ils se jurent de se revoir. Cependant, alors que Kislim retourne au royaume des Neiges, il découvre un château gangrené par des intrigues politiques.
En tant que jeune prince, il se retrouve contraint par ses devoirs, empêché de rejoindre son amie du pays du Feu. Face aux alliances changeantes et aux complots qui menacent son royaume, Kislim devra trouver le courage et la ruse nécessaires pour naviguer dans ces jeux de pouvoir et préserver sa promesse envers Uluru.
Avis
Comme nous l'avions pressenti en lisant le premier tome, ce manga offre une intrigue à la fois simple et déstabilisante. Les dessins, avec leurs tons neutres et sans contrastes marqués, reflètent parfaitement l'ambiance hivernale générale, mais rendent parfois l'ensemble difficile à interpréter. Cela correspond bien au récit, mais la lecture devient plus complexe, surtout avec les nombreux sauts temporels et narratifs, comme si l'histoire était fragmentée et ponctuée de récits secondaires, souvent situationnels et explicatifs.
Malgré tout, on parvient sans trop de difficulté à la fin du tome en saisissant l'essentiel du ton et des événements, même si un léger sentiment d'incompréhension subsiste quant aux subtilités du récit. De neige et de flammes reste une œuvre de fantasy qui saura plaire aux amateurs de dragons et de magie, avec un monde encore enveloppé de mystère et d'intrigues politiques.
Où et à quel prix ?Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, deux tomes sont disponibles en VF et à un prix unitaire de 7,90 €.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de De neiges et de flammes, les éditions Glénat ne proposent pas encore de découvrir gratuitement certains chapitres. Vous pouvez tout de même rester à l'affut sur leur site Glénat Manga Max.
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