Magic The Gathering : Une date de sortie et les produits prévus pour l'extension Marvel's Spider-Man dévoilés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 mars 2025 à 14h23
Wizards of the Coast a, récemment, partagé la date de sortie de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering et a révélé les produits prévus pour ce nouveau set.
Magic The Gathering : Une date de sortie et les produits prévus pour l'extension Marvel's Spider-Man dévoilés
Comme vous le savez probablement déjà, le fameux jeu de cartes Magic The Gathering (MTG) va avoir le droit à une extension Marvel's Spider-Man, pour sa gamme « Universe Beyond », en cette année 2025. Jusqu'à présent, nous ne possédions que peu d'informations à propos de ce nouveau set. Or, cela a changé il y a peu de temps puisque Wizards of the Coast a révélé la date de sortie de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic, tout en dévoilant la gamme de produits prévue.

La date de sortie et des détails pour l'extension Marvel's Spider-Man de Magic

Ainsi, Wizards of the Coast a annoncé que l'extension Marvel Spider-Man de Magic The Gathering se rendra disponible dans les boutiques locales le 26 septembre 2025. À cette date, les fans du jeu de cartes ou bien de l'Homme Araignée pourront se procurer différents produits, soient les suivants : 
  • Booster de jeu
  • Booster collector
  • Bundle
  • Boîte scénique
  • Pack d'Avant-Première
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De ce fait, et comme vous pourrez le constater en découvrant ce listing, l'extension Marvel's Spider-Man de Magic ne proposera pas de decks Commander pré-construits. Une nouvelle qui pourrait en décevoir plus d'un. De premières cartes pour l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering ont déjà été dévoilées, notamment par IGN. Celles-ci mettent en scène différents personnages, notamment Spider-Man, Venom ou encore le Docteur Octopus (« Doc Ock »).
Rendez-vous donc le 26 septembre 2025 pour découvrir l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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