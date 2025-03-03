Magic The Gathering : Une date de sortie et les produits prévus pour l'extension Marvel's Spider-Man dévoilés

Wizards of the Coast a, récemment, partagé la date de sortie de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering et a révélé les produits prévus pour ce nouveau set.

La date de sortie et des détails pour l'extension Marvel's Spider-Man de Magic

Booster de jeu

Booster collector

Bundle

Boîte scénique

Pack d'Avant-Première







Spidey is joined by three of his most iconic villains in this initial card reveal for Magic: The Gathering's upcoming crossover! https://t.co/OaPjE7OsDv — IGN (@IGN) March 1, 2025

Comme vous le savez probablement déjà, le fameux jeu de cartes Magic The Gathering (MTG) va avoir le droit à une extension Marvel's Spider-Man, pour sa gamme « Universe Beyond », en cette année 2025. Jusqu'à présent, nous ne possédions que peu d'informations à propos de ce nouveau set. Or, cela a changé il y a peu de temps puisqueAinsi, Wizards of the Coast a annoncé que. À cette date, les fans du jeu de cartes ou bien de l'Homme Araignée pourront se procurer, soient les suivants :De ce fait, et comme vous pourrez le constater en découvrant ce listing,. Une nouvelle qui pourrait en décevoir plus d'un., notamment par IGN. Celles-ci mettent en scène différents personnages, notamment Spider-Man, Venom ou encore le Docteur Octopus (« Doc Ock »).Rendez-vous donc le 26 septembre 2025 pour découvrir