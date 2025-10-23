Magic The Gathering : Un Secret Lair KPop Demon Hunters en approche ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 octobre 2025 à 12h03
Il se pourrait bien qu'un Secret Lair Magic The Gathering en lien avec le fameux d'animation KPop Demon Hunters voit le jour.
Magic The Gathering : Un Secret Lair KPop Demon Hunters en approche ?
Comme vous le savez probablement déjà, Wizards of the Coast propose régulièrement des Secret Lair en lien avec des productions cinématographiques ou licences très connues pour son jeu de cartes Magic The Gathering. D'ailleurs, à la suite de l'annonce du partenariat entre Netflix, Hasbro et Mattel, les fans de Magic rêvent déjà de voir débarquer un Secret Lair avec KPop Demon Hunters.

Bientôt, un Secret Lair KPop Demon Hunters chez Magic ? 

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En effet, il y a très peu de temps, Netflix a annoncé son partenariat avec Hasbro et Mattel pour produire des jouets et du merchandising centré autour du film d'animation à succès, KPop Demon Hunters. Dans le communiqué officiel, de plus amples informations, notamment quant aux types de produits concernés, ont été apportées : 
Les partenariats conclus par Netflix avec Mattel et Hasbro permettront de proposer une gamme complète de joueurs, d'objets de collection, de jeux, de produits de jeux de rôle et bien plus encore, qui permettront aux fans de tous âges de s'imprégner des personnages, de la musique et de l'univers du film de manière nouvelle et ludique.
Il n'en fallait pas plus aux fans du jeu de cartes Magic The Gathering pour imaginer un Secret Lair x KPop Demon Hunter, qui pourrait, en effet, voir potentiellement le jour, étant donné que Wizards of the Coast a été racheté par Hasbro, il y a de cela plusieurs années.

Hasbro has picked up this IP, wouldn't be surprised at a secret lair incoming.
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Cette annonce de la part de Netflix a fait ainsi naître de nombreuses spéculations concernant le possible lien entre Magic et KPop Demon Hunters, notamment sur Reddit. Toutefois, à l'heure actuelle, il ne s'agit que de suppositions de la part de la communauté, nous ne savons pas encore si un tel projet est prévu du côté de Wizards of the Coast.

Qu'est-ce que KPop Demon Hunters ?

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Produit par Sony et disponible sur la plateforme Netflix, KPop Demon Hunters est un film d'animation, dirigé par Maggie Kang et Chris Appelhans. Sorti au cours du mois de juin 2025, KPop Demon Hunters a très rapidement rencontré un grand succès, auprès des plus petits comme des plus grands. Le synopsis de KPop Demon Hunters, qui comporte plusieurs musiques, est le suivant : 
Quand elles ne remplissent pas les stades, Rumi, Mira et Zoey, superstars de la K-pop, utilisent leurs pouvoirs secrets pour protéger leurs fans de menaces surnaturelles.
Miniature vidéo

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

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commentaire (1)

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Lolo (invité) Le 23/10/2025 à 13:36

Mais ils sont partout c'est pas possible !!