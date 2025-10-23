Magic The Gathering : Atsu, de Ghost of Yotei, s'invite dans le Secret Lair avec PlayStation

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 octobre 2025 à 11h00
Wizards of the Coast a, récemment, révélé que le Secret Lair Magic x PlayStation propose une carte liée à Atsu, la protagoniste de Ghost of Yotei.
Magic The Gathering : Atsu, de Ghost of Yotei, s'invite dans le Secret Lair avec PlayStation
Comme vous le savez probablement déjà, Wizards of the Coast a prévu un Secret Lair avec PlayStation pour Magic The Gathering, comprenant plusieurs lots de cartes à l'effigie de jeux populaires du constructeur, comme The Last of Us, God of War et d'autres. L'un des drops est en lien avec l'une des plus célèbres licences de Sucker Punch, réunissant les opus Ghost of Tsushima et Ghost of Yotei. D'ailleurs, une carte d'Atsu, de Ghost of Yotei, figure dans le Secret Lair Magic x PlayStation.

Une carte avec Atsu pour le Secret Lair Magic x PlayStation

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En effet, le drop spécial en lien avec Ghost of Tsushima, disponible via le Secret Lair de Magic the Gathering en collaboration avec PlayStation, comprend une carte représentant Atsu, la protagoniste de Ghost of Yotei. Comme expliqué par Jason Connell, le directeur créatif de Sucker Punch, dans une interview accordée à IGN, la carte d'Atsu a été pensée avant même la sortie du jeu : 
Nos discussions avec Wizards of the Coast ont commencé avant l'annonce de Yotei, ce qui, nous l'admettons, a dû être frustrant pour Wizards, car nous devions rester très évasifs. Nous n'arrêtions pas de dire que nous avions une excellente idée pour une carte secrète, mais que nous ne pouvions pas encore en dire plus. Heureusement, ils ont été des partenaires formidables et ont réorganisé leur calendrier pour nous permettre de leur fournir les informations et les illustrations d'Atsu après l'annonce du jeu l'année dernière, même si le reste des cartes était déjà finalisé à ce moment-là. Nous savions que la sortie aurait lieu juste après le lancement de Yotei, donc cela nous semblait parfait d'essayer de l'inclure, et nous sommes reconnaissants que cela ait fonctionné.
D'ailleurs, le visuel de la carte d'Atsu de Ghost of Yotei pour Magic The Gathering a été dévoilé, offrant ainsi de plus amples informations utiles.

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Des détails sur la carte d'Atsu de Ghost of Yotei du Secret Lair Magic x PlayStation

La carte d'Atsu, l'héroïne de Ghost of Yotei, pour le Secret Lair de Magic the Gathering x PlayStation, est une créature légendaire. Pour un mana incolore et un mana bleu, les joueurs et les joueuses de Magic peuvent la jouer, afin de bénéficier de son effet : « Les créatures que vous contrôlez avec une force ou une endurance inférieure ou égale à 1 ne peuvent pas être bloquées ». Autant dire que celle-ci peut se montrer très utile, selon la constitution de votre deck.


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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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