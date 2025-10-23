Magic The Gathering : Atsu, de Ghost of Yotei, s'invite dans le Secret Lair avec PlayStation

Magic The Gathering : Présentation de l'extension Marvel Super Heroes

Wizards of the Coast a sorti, à la fin du mois de juin 2026, une toute nouvelle extension pour son célèbre jeu de cartes à collectionner, Magic The Gathering, soit : Marvel Super Heroes. Si celle-ci vous tente et que vous souhaitez en savoir plus à son sujet, voici ce qu'il faut retenir de l'extension Marvel Super Heroes de Magic.