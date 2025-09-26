Magic The Gathering : Présentation de l'extension Marvel's Spider-Man

Wizards of the Coast a sorti, au cours du mois de septembre 2025, une toute nouvelle extension pour son célèbre jeu de cartes à collectionner, Magic The Gathering, soit : Marvel's Spider-Man. Si celle-ci vous tente et que vous souhaitez en savoir plus à son sujet, voici ce qu'il faut retenir de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic.
Très régulièrement, le jeu de cartes Magic The Gathering
(MTG) se dote de nouvelles extensions, à destination des adeptes et des nouveaux venus, afin de contenter les goûts de chacun et d'étendre sa gamme de produits. En ce mois de septembre 2025, et plus précisément le 26, Wizards of the Coast a sorti l'extension Marvel's Spider-Man
, dans le cadre de sa gamme « Universes Beyond », qui apporte son lot de nouveautés mais aussi quelques surprises.
Dans le but d'en apprendre un peu plus sur ce set en question, tout en découvrant les alternatives d'achat, nous vous proposons, dans ce qui suit, un récapitulatif des informations à connaître à propos de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering
.
Coup d'œil sur l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering
Les thématiques et le lore de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic
Comme son nom l'indique, l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering s'intéresse essentiellement à l'Homme Araignée
. Ainsi, dans ce nouveau set, les joueurs et les joueuses de MTG peuvent découvrir des cartes centrées aussi bien sur Spider-Man, Miles Morales, Gwen, mais aussi sur les Super-Vilains, tels que Venom, Doctor Octopus, le Bouffon Vert
, et bien d'autres.
Présentation des produits de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic
Comme toujours, Wizards of the Coast a prévu différents produits pour l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering
, afin de correspondre à tous les budgets et satisfaire les attentes de la communauté. Mais, sans plus attendre, voici les éléments proposés à la vente en ce qui concerne l'extension Marvel's Spider-Man de Magic
:
L'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering propose également des decks de bienvenue
|Produits de
l'extension
Marvel's Spider-Man
|Contenu
|Prix
|Booster de jeu
|- 14 cartes
- 1 jeton
|≃ 6-7 €
|Booster collector
|- 15 cartes
|≃ 50 €
|Gift Bundle
|- 9 boosters de jeu
- 1 booster collector
- 1 compteur de points de vie spindown
- 1 boîte de rangement
- 40 terrains de base, dont 20 premiums
- 1 carte promotionnelle
|+ 130 €
|Bundle
|- 9 boosters de jeu
- 1 carte à illustration alternative Premium traditionnelle
- 30 cartes de terrain, dont 15 Premium traditionnelles
- 1 compteur de points de vie Spindown
- 1 boîte de rangement
- 2 fiches de référence
|≃ 70 €
|Pack d'avant-première
|- 6 boosters de jeu
- 1 carte rare ou rare mythique Premium avec un tampon de l'année
- 1 dé Spindown
|≃ 45 €
|Boîte scénique
|- 6 cartes scéniques sans bordure Premium traditionnelle
- 6 cartes d'illustration
- 3 boosters de jeu
- 1 chevalet de présentation en papier
|≃ 45 €
. Chacun d'entre eux est articulé autour d'une couleur/d'un mana et permet ainsi aux nouveaux venus d'aborder le fameux jeu de cartes de Wizards of the Coast.
Les mécaniques et nouveautés de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering
L'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering dispose de toutes nouvelles mécaniques
, qui conviendra aussi bien aux nouveaux venus sur le jeu de cartes à collectionner de Wizards of the Coast qu'aux fins connaisseurs :
- Lanceur de toile → Il s'agit d'un coût alternatif de mana, qui permet de lancer un sort à condition de payer ledit coût de mana et de renvoyer une créature engagée dans sa main. Il faut savoir que cette capacité est considérée telle un éphémère, et peut donc être activée lors du tour d'un adversaire.
- Désordre → Le Désordre est une mécanique, pouvant être déclenchée en dépensant un coût alternatif de mana, qui permet de faire revenir une carte du cimetière, si celle-ci a été défaussée pendant votre tour.
- Conniver → Le mot-clé « Conniver » donne la possibilité de piocher une carte, après s'être défaussé d'une. En plus de cela, si la carte défaussée n'est pas un terrain, le joueur peut mettre un marqueur +1/+1 sur la carte possédant ladite mécanique.
- Cartes modales recto-verso → Certaines cartes de l'extension Marvel's Spider-Man peuvent se transformer, par exemple un payant un certain coût en mana. Les transformations sont, toutefois, irréversibles.
- Modifié → Il s'agit d'un statut, obtenu lorsqu'une créature est équipée. Dans certains cas, le fait d'avoir modifié une carte permet de bénéficier d'un bonus (comme des marqueurs, par exemple).
Les traitements de l'extension Spider-Man de MTG
Comme à l'accoutumée, l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering propose des traitements spéciaux, plus magnifiques les uns que les autres
. Allant des cartes possédant un artwork traditionnel jusqu'à un effet comic book classiques sans bordure, ce nouveau set ravira à coup sûr les collectionneurs :
- Cartes comic book classiques sans bordure
- Disponibles dans les boosters collector et le Gift Bundle
- Cartes changement de costume premium texturées sans bordure
- Disponibles dans les boosters collector et le Gif Bundle
- Cartes source sans bordure
- Disponibles dans les boosters de jeu, les boosters collector, le pack d'Avant-Première et le Bundle
Afin de retrouver les différents produits liés à l'extension Marvel's Spider-Man
, qui est disponible depuis le 26 septembre 2025, vous pouvez consulter la page Magic The Gathering sur Amazon ou bien vous rendre dans vos boutiques de jeux locales. Si vous êtes intéressé par le format Commander, sachez que nous vous apportons de plus amples informations à son sujet, dans un article dédié. Dans tous les cas, il ne nous reste plus qu'à vous dire : à vos cartes !
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