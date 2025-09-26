Magic The Gathering : Présentation de l'extension Marvel's Spider-Man

Wizards of the Coast a sorti, au cours du mois de septembre 2025, une toute nouvelle extension pour son célèbre jeu de cartes à collectionner, Magic The Gathering, soit : Marvel's Spider-Man. Si celle-ci vous tente et que vous souhaitez en savoir plus à son sujet, voici ce qu'il faut retenir de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic.

Coup d'œil sur l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering

Les thématiques et le lore de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic









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Présentation des produits de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic

Produits de

l'extension

Marvel's Spider-Man

Contenu Prix Booster de jeu - 14 cartes

- 1 jeton ≃ 6-7 € Booster collector - 15 cartes ≃ 50 € Gift Bundle - 9 boosters de jeu

- 1 booster collector

- 1 compteur de points de vie spindown

- 1 boîte de rangement

- 40 terrains de base, dont 20 premiums

- 1 carte promotionnelle + 130 € Bundle - 9 boosters de jeu

- 1 carte à illustration alternative Premium traditionnelle

- 30 cartes de terrain, dont 15 Premium traditionnelles

- 1 compteur de points de vie Spindown

- 1 boîte de rangement

- 2 fiches de référence ≃ 70 € Pack d'avant-première

- 6 boosters de jeu

- 1 carte rare ou rare mythique Premium avec un tampon de l'année

- 1 dé Spindown ≃ 45 € Boîte scénique - 6 cartes scéniques sans bordure Premium traditionnelle

- 6 cartes d'illustration

- 3 boosters de jeu

- 1 chevalet de présentation en papier ≃ 45 €





Les mécaniques et nouveautés de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering

Lanceur de toile → Il s'agit d'un coût alternatif de mana, qui permet de lancer un sort à condition de payer ledit coût de mana et de renvoyer une créature engagée dans sa main. Il faut savoir que cette capacité est considérée telle un éphémère, et peut donc être activée lors du tour d'un adversaire.

→ Il s'agit d'un coût alternatif de mana, qui permet de lancer un sort à condition de payer ledit coût de mana et de renvoyer une créature engagée dans sa main. Il faut savoir que cette capacité est considérée telle un éphémère, et peut donc être activée lors du tour d'un adversaire. Désordre → Le Désordre est une mécanique, pouvant être déclenchée en dépensant un coût alternatif de mana, qui permet de faire revenir une carte du cimetière, si celle-ci a été défaussée pendant votre tour.

→ Le Désordre est une mécanique, pouvant être déclenchée en dépensant un coût alternatif de mana, qui permet de faire revenir une carte du cimetière, si celle-ci a été défaussée pendant votre tour. Conniver → Le mot-clé « Conniver » donne la possibilité de piocher une carte, après s'être défaussé d'une. En plus de cela, si la carte défaussée n'est pas un terrain, le joueur peut mettre un marqueur +1/+1 sur la carte possédant ladite mécanique.

→ Le mot-clé « Conniver » donne la possibilité de piocher une carte, après s'être défaussé d'une. En plus de cela, si la carte défaussée n'est pas un terrain, le joueur peut mettre un marqueur +1/+1 sur la carte possédant ladite mécanique. Cartes modales recto-verso → Certaines cartes de l'extension Marvel's Spider-Man peuvent se transformer, par exemple un payant un certain coût en mana. Les transformations sont, toutefois, irréversibles.

→ Certaines cartes de l'extension Marvel's Spider-Man peuvent se transformer, par exemple un payant un certain coût en mana. Les transformations sont, toutefois, irréversibles. Modifié → Il s'agit d'un statut, obtenu lorsqu'une créature est équipée. Dans certains cas, le fait d'avoir modifié une carte permet de bénéficier d'un bonus (comme des marqueurs, par exemple).









Les traitements de l'extension Spider-Man de MTG

Cartes comic book classiques sans bordure Disponibles dans les boosters collector et le Gift Bundle

Cartes changement de costume premium texturées sans bordure Disponibles dans les boosters collector et le Gif Bundle

Cartes source sans bordure Disponibles dans les boosters de jeu, les boosters collector, le pack d'Avant-Première et le Bundle









À lire également Magic the Gathering : Tout savoir sur le format Commander (EDH), le mode préféré des joueurs

Très régulièrement, le jeu de cartes(MTG) se dote de nouvelles extensions, à destination des adeptes et des nouveaux venus, afin de contenter les goûts de chacun et d'étendre sa gamme de produits. En ce mois de septembre 2025, et plus précisément le 26, Wizards of the Coast a sorti, dans le cadre de sa gamme « Universes Beyond », qui apporte son lot de nouveautés mais aussi quelques surprises.Dans le but d'en apprendre un peu plus sur ce set en question, tout en découvrant les alternatives d'achat, nous vous proposons, dans ce qui suit,Comme son nom l'indique,. Ainsi, dans ce nouveau set, les joueurs et les joueuses de MTG peuvent découvrir, et bien d'autres.Comme toujours,, afin de correspondre à tous les budgets et satisfaire les attentes de la communauté. Mais, sans plus attendre,. Chacun d'entre eux est articulé autour d'une couleur/d'un mana et permet ainsi aux nouveaux venus d'aborder le fameux jeu de cartes de Wizards of the Coast., qui conviendra aussi bien aux nouveaux venus sur le jeu de cartes à collectionner de Wizards of the Coast qu'aux fins connaisseurs :Comme à l'accoutumée,. Allant des cartes possédant un artwork traditionnel jusqu'à un effet comic book classiques sans bordure, ce nouveau set ravira à coup sûr les collectionneurs :Afin de retrouver les différents produits liés à, qui est disponible depuis le 26 septembre 2025, vous pouvez consulter la page Magic The Gathering sur Amazon ou bien vous rendre dans vos boutiques de jeux locales. Si vous êtes intéressé par le format Commander, sachez que nous vous apportons de plus amples informations à son sujet, dans un article dédié. Dans tous les cas, il ne nous reste plus qu'à vous dire : à vos cartes !