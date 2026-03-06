Magic The Gathering : Présentation de l'extension Les Tortues Ninja (produits, mécaniques, traitements...)

Wizards of the Coast a sorti, au cours du mois de mars 2026, une toute nouvelle extension pour son célèbre jeu de cartes à collectionner, Magic The Gathering, soit : Les Tortues Ninja. Si celle-ci vous tente et que vous souhaitez en savoir plus à son sujet, voici ce qu'il faut retenir de l'extension Les Tortues Ninja de Magic.

À lire également Magic the Gathering : Tout savoir sur le format Commander (EDH), le mode préféré des joueurs

Coup d'œil sur l'extension Les Tortues Ninja de Magic The Gathering

Les thématiques et le lore de l'extension Les Tortues Ninja de Magic

Vos ninjas à carapace préférés sortent de leurs égouts pour débarquer dans Magic: The Gathering. Les Tortues Ninja débarquent sur des cartes Magic et utilisent toute la forme et l'endurance des tortues pour protéger les rues de Shredder et des méfaits des mutants.

Présentation des produits de l'extension Les Tortues Ninja de Magic

Produits de

l'extension

Les Tortues Ninja

Contenu Prix Booster de jeu - 14 cartes ≃ 6-7 € Booster collector - 15 cartes ≃ 38 € Turtle Team-Up/Équipe de tortues - 4 decks Magic de 60 cartes

- 1 deck Ennemis avec 11 boss

- 1 feuillet de marqueurs prédécoupés

- 4 boosters de jeu

- 1 livret de tutoriel

- 4 boîtes de deck ≃ 50 € Bundle - 9 boosters de jeu

- 1 carte à illustration alternative Premium traditionnelle

- 30 cartes de terrain

- 1 compteur de points de vie Spindown géant

- 1 boîte de rangement de cartes

- 2 cartes de référence ≃ 70 € Pack d'avant-première

- 6 boosters de jeu

- 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle

- 1 dé Spindown

- 1 boîte de deck ≃ 45 € Draft Night/Soirée de draft - 12 boosters de jeu

- 1 booster collector

- 90 terrains de base non-Premium

- 10 jetons recto-verso non-Premium

- 1 feuillet de draft ≃ 120 € Deck Commander - 1 deck Commander de 100 cartes

- 10 jetons recto-verso ou marqueurs prédécoupés

- 1 boîte de deck ≃ 70 € Bundle Pizza - 9 boosters de jeu

- 1 booster collector

- 25 terrains de base Pizza non-Premium

- 5 terrains Pizza Premium traditionnels

- 2 cartes promos Bundle Pizza Premium traditionnelles

- 2 fiches de référence

- 1 compteur de points de vie Spindown géant

- 1 boîte de rangement de cartes ≃ 100 €





Les mécaniques et nouveautés de l'extension Les Tortues Ninja de Magic The Gathering

Archétypes

de l'extension Les Tortues Ninja Manas Mécanique/Thématique Ninjas Furtifs Mécanique : Infiltration Machines Thématique : Robots et artefacts Volatilisation Mécanique : Volatilisation Alliance Mécanique : Alliance Mutagènes Mécanique : Jetons Mutagène

Mécaniques de

l'extension

Les Tortues Ninja

Description Infiltration Cette mécanique est liée à un coût de mana alternatif. En retirant un attaquant non bloqué, durant la phase de déclaration des bloqueurs, le joueur peut lancer le sort possédant le mot-clé. Volatilisation Capacité qui permet de bénéficier de différents effets, si un permanent a quitté le champ de bataille durant le tour du joueur contrôleur. Alliance Ce mot clé donne des effets divers, à condition qu'une créature soit arrivée sur le champ de bataille. Classes Les cartes de Classe sont des enchantements, avec plusieurs niveaux, octroyant chacun un effet spécifique (il faut débloquer ces niveaux avec du mana). Partenariat - Sélection du personnage

Variante du mot-clé Partenariat, Partenariat - Sélection de personnage offre la possibilité d'avoir 2 commandants dans un deck Commander (les deux cartes doivent avoir ce mot-clé). Mutagène (Jeton) Il s'agit de jeton artefact qui permet de mettre un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée (cette action exige de sacrifier le jeton et d'engager 1 mana incolore).













Les traitements du set Les Tortues Ninja de MTG

Cartes tête d'affiche avec une illustration de Kevin Eastman Uniquement en anglais dans les boosters collector.

Cartes Source sans bordure Dans les boosters collector.

Cartes Silhouette sans bordure Les cartes Silhouette sans bordure non-Premium et Premium traditionnels sont dans les boosters de jeu et collector.

Cartes Pixel sans bordure Dans les boosters collector.

Cartes Scéniques sans bordure Dans les boosters de jeu et collector.

Cartes à Cadre Égout Dans les boosters de jeu et collector.

Cartes Japan Showcase Dans les boosters collector.

Terrains de base Pizza pleine illustration Dans les boosters collector.

Terrains de base Toits pleine illustration Dans les boosters collector.













Très régulièrement, le jeu de cartes(MTG) s'offre de nouvelles extensions, à destination des adeptes et des nouveaux venus, afin de contenter les goûts de chacun et d'étendre sa gamme de produits. En ce mois de mars 2026, et plus précisément le 6, Wizards of the Coast a sorti, qui comporte divers produits et plusieurs nouveautés.Dans le but d'en apprendre un peu plus sur ce set en question, tout en découvrant les alternatives d'achat, nous vous proposons, dans ce qui suit,Comme son nom l'indique,. La licence Teenage Mutant Ninja Turtles a, rappelons-le, débuté avec un comics, sorti en 1984, et a, par la suite, eu le droit à des jeux vidéo ou encore dessins animés. Ainsi, le mois de mars 2026 marque l'arrivée des Tortues Ninja dans le célèbre TCG de Wizards of the Coast. Sur le site officiel de Magic, nous pouvons lire la description suivante concernant ce set :Bien évidemment,. Nous retrouvons ainsi les 4 Tortues (Leonardo, Donatello, Raphael, Michelangelo), mais aussi Splinter, Shredder, Sally Pride ou encore April O'Neil et Casey Jones, pour ne citer que ces quelques exemples.Comme toujours,, afin de correspondre à tous les budgets et satisfaire les attentes de la communauté. Mais, sans plus attendre,, qui peuvent être utiles pour les joueurs et les joueuses désirant une ligne directrice afin de façonner leur deck (notamment pour le draft)., qui conviendra aussi bien aux nouveaux venus sur le jeu de cartes à collectionner de Wizards of the Coast qu'aux fins connaisseurs, mais aussi des capacités déjà apparues dans d'anciens sets :Comme vous vous en doutez, l'équipe de Wizards of the Coast a créé, afin de ravir les joueurs et surtout les collectionneurs. Mais, sans plus tarder, voiciAfin de retrouver les différents produits liés à, vous pouvez consulter la page Magic The Gathering sur Amazon ou bien vous rendre dans vos boutiques de jeux locales. Il ne nous reste plus qu'à vous dire : à vos cartes !