Magic The Gathering : Coup d'œil sur le deck Commander Puissance des Tortues de l'extension Les Tortues Ninja

L'extension Les Tortues Ninja proposera un Deck Commander, baptisé Puissance des Tortues. Il est temps d'y jeter un petit coup d'œil pour voir ce qu'il propose et connaître les informations utiles à son sujet.

Le deck Commander Puissance des Tortues de Magic The Gathering : Les Tortues Ninja

Regard rapide sur le contenu du deck Commander Puissance des Tortues de l'extension Les Tortues Ninja de Magic

1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer 1 carte de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle 5 cartes de commandants secondaires sans bordure Premium traditionnelles 94 cartes non-Premium

10 jetons recto-verso

1 boîte de deck

31 créatures

10 rituels

9 artefacts

6 éphémères

5 enchantements

39 terrains

Les commandants du deck Commander Puissance des Tortues de Magic The Gathering : Les Tortues Ninja

Commandant principal : Leonardo, l'équilibre ( )

Commandants secondaires : Michelangelo, le cœur ( ) Raphael, les muscles( ) Splinter, le mentor ( ) Donatello, le cerveau ( ) Chevaliers d'écaille et de vinyle ( )















Détails sur le fonctionnement du deck Commander Puissance des Tortues de Les Tortues Ninja

Partenariat - Sélection du personnage est un mot clé apparaissant sur certaines cartes, notamment des créatures. Celui-ci permet aux joueurs et aux joueuses d'avoir deux Commandants, si ces derniers disposent bien de la mécanique. Par exemple, il est possible d'avoir un deck Commander avec Splinter, le mentor et Raphael, les muscles comme commandants.



Chargement du sondage... 0 votant Voter

Un deck Commander avec de multiples possibilités

À lire également Magic the Gathering : Tout savoir sur le format Commander (EDH), le mode préféré des joueurs











Au début du mois de mars 2026, les joueurs et les joueuses de Magic The Gathering vont pouvoir découvrir une toute nouvelle extension liée à une licence très connue, soit Les Tortues Ninja. Comme à l'accoutumée, différents produits (boosters, bundle, pack d'avant-première) sont au programme, en plus d'Contrairement à la plupart des autres extensions,,. Comme vous vous en doutez,. Ainsi, pour ce deck Commander, l'équipe de Wizards of the Coast a réuni les 5 manas (eau, marais, montagne, forêt et plaine), mais nous y reviendrons.Pour être plus précis,Comme indiqué ci-dessus,. De ce fait, les 4 Tortues Ninja sont réunies dans ce deck, et ce, aux côtés de Splinter. Les joueurs et les joueuses sont tout à fait libres d'opter pour le commandant de leur choix, bien que ce deck Commander propose une subtilité spécifique. Mais, sans plus tarder,, qui pourraient vous être utiles à faire votre choix, ou tout simplement à jouer.(qui ne fonctionne pas avec la capacité de partenariat originale ou d'autres, tels que « Partenariat - Amis pour la vie ») :. Comme dit précédemment, il est possible d'avoir deux Commandants, à condition que le mot-clé soit présent sur les cartes en question. De ce fait, les joueurs et les joueuses peuvent combiner les effets des deux Commandants afin de renforcer leur présence sur le champ de bataille ou en prendre le contrôle, et ce, dans l'optique de gagner évidemment.. Par exemple, il peut être intéressant de combiner Raphael, les muscles et Michelangelo, le cœur. Ce duo se veut plutôt agressif, étant donné que la carte de Michelangelo exige d'attaquer, et ce, afin de créer un jeton Nourriture et de placer un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Or, par la suite, la capacité de Raphael double les dégâts infligés par toutes les créatures possédant un marqueur +1/+1. Grâce à cette combinaison, les créatures gagnent en puissance, tout en infligeant davantage de dégâts.. Ces deux commandants se concentrent sur la création de jetons Mutagène. Pour rappel, les jetons Mutagène peuvent être sacrifiés (contre 1 mana incolore, et en l'engageant) pour mettre un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Donatello, le cerveau permet de booster l'obtention de ce type de jeton., à condition de mettre des cartes permettant la création de jetons dans son deck.Évidemment,, qui comporte donc 1 commandant principal et 5 commandants secondaires. Il y a fort à parier que les joueurs et les joueuses y trouveront leur compte, que ce soit pour jouer avec le deck préconstruit ou bien le « casser » pour en alimenter, ou encore créer, un tout autre. Dans tous les cas,. Cela augmente encore plus les possibilités de construction, ce qui devrait grandement ravir la communauté.Rappelons, en guise de conclusion, quesort le 6 mars 2026.