Magic The Gathering : Coup d'œil sur le deck Commander Puissance des Tortues de l'extension Les Tortues Ninja

L'extension Les Tortues Ninja proposera un Deck Commander, baptisé Puissance des Tortues. Il est temps d'y jeter un petit coup d'œil pour voir ce qu'il propose et connaître les informations utiles à son sujet.
Au début du mois de mars 2026, les joueurs et les joueuses de Magic The Gathering vont pouvoir découvrir une toute nouvelle extension liée à une licence très connue, soit Les Tortues Ninja. Comme à l'accoutumée, différents produits (boosters, bundle, pack d'avant-première) sont au programme, en plus d'un Deck Commander, nommée « Puissance des Tortues ! »
.Nous nous sommes penchés sur le deck Commander Puissance des Tortues de Magic The Gathering afin de vous partager quelques informations et explications à son sujet
.
Le deck Commander Puissance des Tortues de Magic The Gathering : Les Tortues Ninja
Regard rapide sur le contenu du deck Commander Puissance des Tortues de l'extension Les Tortues Ninja de Magic
Contrairement à la plupart des autres extensions,, le set Les Tortues Ninja de Magic ne dispose que d'un seul deck Commander
. Comme vous vous en doutez, le deck Commander de l'extension Les Tortues Ninja est axé sur des couleurs bien précises
. Ainsi, pour ce deck Commander, l'équipe de Wizards of the Coast a réuni les 5 manas (eau, marais, montagne, forêt et plaine), mais nous y reviendrons.Le deck Commander Puissance des Tortues de l'extension Les Tortues Ninja de Magic The Gathering dispose du contenu suivant
:
- 1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer
- 1 carte de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle
- 5 cartes de commandants secondaires sans bordure Premium traditionnelles
- 94 cartes non-Premium
- 10 jetons recto-verso
- 1 boîte de deck
Pour être plus précis, le deck Commander Puissance des Tortues est constitué comme suit
:
- 31 créatures
- 10 rituels
- 9 artefacts
- 6 éphémères
- 5 enchantements
- 39 terrains
Les commandants du deck Commander Puissance des Tortues de Magic The Gathering : Les Tortues Ninja
Comme indiqué ci-dessus, le deck Commander Puissance des Tortues de l'extension Les Tortues Ninja de Magic comporte 1 commandant principal, et 5 autres dits « secondaires »
. De ce fait, les 4 Tortues Ninja sont réunies dans ce deck, et ce, aux côtés de Splinter. Les joueurs et les joueuses sont tout à fait libres d'opter pour le commandant de leur choix, bien que ce deck Commander propose une subtilité spécifique. Mais, sans plus tarder, voici les commandants du deck Commander Puissance des Tortues
:
- Commandant principal :
- Leonardo, l'équilibre ()
- Commandants secondaires :
- Michelangelo, le cœur ()
- Raphael, les muscles()
- Splinter, le mentor ()
- Donatello, le cerveau ()
- Chevaliers d'écaille et de vinyle ( )
Détails sur le fonctionnement du deck Commander Puissance des Tortues de Les Tortues Ninja
Afin que vous compreniez réellement le fonctionnement du deck Commander Puissance des Tortues de l'extension Les Tortues Ninja de Magic The Gathering, voici quelques informations complémentaires
, qui pourraient vous être utiles à faire votre choix, ou tout simplement à jouer.Le deck Commander Puissance des Tortues est articulé autour de la mécanique « Partenariat - Sélection du personnage »
(qui ne fonctionne pas avec la capacité de partenariat originale ou d'autres, tels que « Partenariat - Amis pour la vie ») :
- Partenariat - Sélection du personnage est un mot clé apparaissant sur certaines cartes, notamment des créatures. Celui-ci permet aux joueurs et aux joueuses d'avoir deux Commandants, si ces derniers disposent bien de la mécanique.
- Par exemple, il est possible d'avoir un deck Commander avec Splinter, le mentor et Raphael, les muscles comme commandants.
Un deck Commander avec de multiples possibilités
Grâce à la mécanique « Partenariat - Sélection du personnage », le deck Commander Puissance des Tortues propose une certaine souplesse, étant donné que les combinaisons sont multiples
. Comme dit précédemment, il est possible d'avoir deux Commandants, à condition que le mot-clé soit présent sur les cartes en question. De ce fait, les joueurs et les joueuses peuvent combiner les effets des deux Commandants afin de renforcer leur présence sur le champ de bataille ou en prendre le contrôle, et ce, dans l'optique de gagner évidemment. Pour autant, il convient, comme vous vous en doutez, de trouver les bonnes synergies
. Par exemple, il peut être intéressant de combiner Raphael, les muscles et Michelangelo, le cœur. Ce duo se veut plutôt agressif, étant donné que la carte de Michelangelo exige d'attaquer, et ce, afin de créer un jeton Nourriture et de placer un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Or, par la suite, la capacité de Raphael double les dégâts infligés par toutes les créatures possédant un marqueur +1/+1. Grâce à cette combinaison, les créatures gagnent en puissance, tout en infligeant davantage de dégâts.De la même manière, le duo Splinter, le mentor et Donatello, le cerveau peut être relativement intéressant
. Ces deux commandants se concentrent sur la création de jetons Mutagène. Pour rappel, les jetons Mutagène peuvent être sacrifiés (contre 1 mana incolore, et en l'engageant) pour mettre un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Donatello, le cerveau permet de booster l'obtention de ce type de jeton. Leonardo, l'équilibre et Donatello, le cerveau peuvent tout aussi bien mener à un bon combo
, à condition de mettre des cartes permettant la création de jetons dans son deck.
Évidemment, d'autres combinaisons sont possibles avec le deck Commander Puissance des Tortues
, qui comporte donc 1 commandant principal et 5 commandants secondaires. Il y a fort à parier que les joueurs et les joueuses y trouveront leur compte, que ce soit pour jouer avec le deck préconstruit ou bien le « casser » pour en alimenter, ou encore créer, un tout autre. Dans tous les cas, les créatures légendaires ne manquent pas dans le deck Commander Puissance des Tortues de l'extension Les Tortues Ninja de Magic The Gathering
. Cela augmente encore plus les possibilités de construction, ce qui devrait grandement ravir la communauté.
Rappelons, en guise de conclusion, que l'extension Les Tortues Ninja de Magic The Gathering
sort le 6 mars 2026.
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