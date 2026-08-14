Magic The Gathering : Présentation de l'extension Le Hobbit

Wizards of the Coast a sorti, au cours du mois d'août 2026, une toute nouvelle extension pour son célèbre jeu de cartes à collectionner, Magic The Gathering, soit : Le Hobbit. Si celle-ci vous tente et que vous souhaitez en savoir plus à son sujet, voici ce qu'il faut retenir de l'extension Le Hobbit de Magic.

Très régulièrement, le jeu de cartes Magic The Gathering (MTG) se dote de nouvelles extensions, à destination des adeptes et des nouveaux venus, afin de contenter les goûts de chacun et d'étendre sa gamme de produits. En ce mois d'août 2026, et plus précisément le 14, Wizards of the Coast a sorti l'extension Le Hobbit, qui apporte son lot de nouveautés mais aussi quelques surprises.

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Dans le but d'en apprendre un peu plus sur ce set en question, tout en découvrant les alternatives d'achat, nous vous proposons, dans ce qui suit, un récapitulatif des informations à connaître à propos de l'extension Le Hobbit de Magic The Gathering.

Coup d'œil sur l'extension Le Hobbit de Magic The Gathering

Les thématiques et le lore de l'extension Le Hobbit de Magic

Après avoir proposé un set centré sur Le Seigneur des Anneaux en 2023, qui a grandement plu aux joueurs et aux joueuses, Wizards of the Coast a décidé de se plancher sur une autre œuvre majeure du célèbre écrivain J.R.R. Tolkien : Le Hobbit. Ainsi, en ce mois d'août 2026, la communauté peut découvrir l'extension Le Hobbit de Magic, qui met, bien évidemment, en scène des personnages illustres de l'œuvre, comme Gandalf, Thorin, Bilbo ou encore Smaug. La description officielle de ce set est la suivante :

Rejoignez Bilbo dans son aventure ultime, pour vous lier d'amitié avec les nains, jouer des tours aux trolls, surpasser les elfes et chanter des chansons. Vous trouverez un trésor ou les flammes d'un dragon au bout du chemin, alors profitez du voyage !

Présentation des produits de l'extension Le Hobbit de Magic

Comme toujours, Wizards of the Coast a prévu différents produits pour l'extension Le Hobbit de Magic The Gathering, afin de correspondre à tous les budgets et satisfaire les attentes de la communauté. Mais, sans plus attendre, voici les éléments proposés à la vente en ce qui concerne l'extension Le Hobbit de Magic, avec leur contenu ainsi que leur tarif :

Produits de

l'extension

Le Hobbit

Contenu Prix Booster de jeu - 14 cartes

- 1 jeton ≃ 7 € Booster collector - 15 cartes

- 1 carte d'illustration ou jeton Premium traditionnel ≃ 50 € Gift Bundle - 9 boosters de jeu

- 1 booster collector

- 1 compteur de points de vie spindown géant

- 1 boîte de rangement

- 38 terrains de base

- 1 carte promo Premium traditionnelle ≃ 110 € Pack d'avant-première - 6 boosters de jeu

- 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle

- 4 terrains de base Hobbit saisonniers

- 1 boîte de deck

- 1 compteur de point de vie spindown ≃ 45 € Bundle - 9 boosters de jeu

- 1 carte promo Premium traditionnelle

- 34 cartes de terrain

- 1 compteur de points de vie Spindown

- 1 boîte de rangement

- 2 fiches de référence ≃ 70 € Boîte scénique - 3 boosters de jeu

- 6 cartes scéniques sans bordure Premium traditionnelles

- 6 cartes d'illustration

- 1 chevalet de présentation en papier ≃ 45 € Soirée de draft - 12 boosters de jeu

- 1 booster collector

- 90 terrains de base

- 10 jetons non Premium

- 1 feuillet de draft ≃ 135 €

Les mécaniques et nouveautés de l'extension Le Hobbit de Magic The Gathering

L'extension Le Hobbit de Magic The Gathering propose de toutes nouvelles mécaniques, qui conviendra aussi bien aux nouveaux venus sur le jeu de cartes à collectionner de Wizards of the Coast qu'aux fins connaisseurs. Remarquons également que certaines mécaniques font leur retour, comme « Amasser », qui était déjà présente dans le set Le Seigneur des Anneaux: Chroniques de la Terre du Milieu :

Mécaniques de

l'extension

Le Hobbit Description Illustre Illustre est une mécanique qui s'intéresse aux cartes présentes sur votre champ de bataille. Si la condition est remplie, alors le joueur possède une histoire perpétuelle, qui est permanente et accorde des bonus. Recruter Il s'agit d'un mot-clé qui offre la possibilité de piocher. Après cela, le joueur doit se défausser d'une carte. S'il celle-ci est une carte non terrain, alors ce dernier crée un jeton 1/1 blanche Humain et Soldat. Marqueur Perfectionnement Le marqueur Perfectionnement est lié à des équipements. Chaque marqueur Perfectionnement confère +1/+0 à la créature équipée. Aventure Un sort d'aventure, qui est dans un encadré sur la gauche d'une carte, peut être lancé, puis la carte en question est exilée à sa résolution. Le joueur peut alors lancer la carte, et plus précisément la partie « permanent », depuis l'exil. Amasser Capacité qui nécessite d'abord d'avoir un jeton Armée, puis de mettre des marqueurs sur celui-ci en fonction du chiffre derrière le terme « Amasser ».











Les traitements pour l'extension Le Hobbit de Magic

En plus de la carte tête d'affiche Smaug le Magnifique, avec un traitement Or rutilant, les joueurs et les joueuses de Magic, et plus précisément les collectionneurs, peuvent découvrir plusieurs effets spéciaux pour ce set. Ainsi, l'équipe de Wizards of the Coast a concocté les traitements suivants pour l'extension Le Hobbit de Magic :

Cartes couverture de livre

Cartes en langue des nains

Cartes à cadre Trésor du dragon

Carte d'illustrateur de la Terre du Milieu

Cartes scéniques

Terrains de base Voyage en Terre du Milieu

Terrains de base saisonniers

Cartes à illustration étendue









Afin de retrouver les différents produits liés à l'extension Le Hobbit, vous pouvez consulter la page Magic The Gathering sur Amazon ou bien vous rendre dans vos boutiques de jeux locales. Il ne nous reste plus qu'à vous dire : à vos cartes !