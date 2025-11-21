Magic The Gathering : Présentation de l'extension Avatar, le dernier maître de l'air

Wizards of the Coast a sorti, au cours du mois de novembre 2025, une toute nouvelle extension pour son célèbre jeu de cartes à collectionner, Magic The Gathering, soit : Avatar, le dernier maître de l'air. Si celle-ci vous tente et que vous souhaitez en savoir plus à son sujet, voici ce qu'il faut retenir de l'extension Avatar, le dernier maître de l'air de Magic.

Coup d'œil sur l'extension Avatar, le dernier maître de l'air de Magic The Gathering

Les thématiques et le lore de l'extension Avatar, le dernier maître de l'air de Magic

Présentation des produits de l'extension Avatar, le dernier maître de l'air de Magic

Produits de

l'extension

Avatar

Contenu Prix Booster de jeu - 14 cartes ≃ 6-7 € Booster collector - 15 cartes ≃ 40-50 € Bundle - 9 boosters de jeu

- 1 carte à illustration alternative Premium traditionnelle

- 30 cartes de terrain, dont 15 Premium traditionnelles

- 1 compteur de points de vie Spindown géant

- 1 boîte de rangement

- 2 fiches de référence ≃ 70 € Pack d'avant-première

(un par élément)

- 6 boosters de jeu

- 1 carte rare ou rare mythique Premium avec un tampon de l'année

- 1 dé Spindown ≃ 45 € Boîte scénique - 6 cartes scéniques sans bordure Premium traditionnelle

- 6 cartes d'illustration

- 3 boosters de jeu

- 1 chevalet de présentation en papier ≃ 45 € Commander's Bundle - 9 boosters de jeu

- 1 booster collector

- 5 cartes sans bordure populaires en Commander

- 30 cartes de terrain, dont 15 cartes Premium traditionnelles

- 1 compteur de points de vie à molette

- 1 boîte de rangement ≃ 150 €





Une extension à destination des nouveaux venus et débutants

Deux decks tutoriels de 20 cartes (Aang et Zuko)

Huit decks thématiques de 20 cartes chacun

Deux tapis de jeu

2 compteurs de points de vie Spindown

2 guides pour apprendre à jouer

5 jetons recto-verso

1 livret de règles

Les mécaniques et nouveautés de l'extension Avatar, le dernier maître de l'air de Magic The Gathering

Archétypes

de l'extension Avatar Manas Volants Piochez deux cartes Aggro Nation du Feu Rampe Production de Terre Alliés Sacrifice Leçons de combat Marqueurs +1/+1 Aggro Grand Jeu Rampe et Leçons

Maîtrise du feu → Cette mécanique dispose toujours d'un chiffre, à côté de son intitulé. Celle-ci permet d'ajouter un certain nombre de manas rouges, quand la créature possédant le mot-clé attaque. Ce mana est utilisable jusqu'à la fin du combat.

→ Cette mécanique dispose toujours d'un chiffre, à côté de son intitulé. Celle-ci permet d'ajouter un certain nombre de manas rouges, quand la créature possédant le mot-clé attaque. Ce mana est utilisable jusqu'à la fin du combat. Maîtrise de l'air → Donne aux joueurs l'opportunité d'exiler un permanent. Il peut très bien s'agir de ses propres permanents ou ceux d'un adversaire. La carte exilée peut être rejouée depuis l'exil en payant un certain coût de mana incolore.

→ Donne aux joueurs l'opportunité d'exiler un permanent. Il peut très bien s'agir de ses propres permanents ou ceux d'un adversaire. La carte exilée peut être rejouée depuis l'exil en payant un certain coût de mana incolore. Maîtrise de l'eau → Cette mécanique, qui s'accompagne d'un coût en mana, permet de bénéficier d'effets spécifiques. Les joueurs peuvent très bien engager des artefacts ou bien des créatures pour réduire le coût (1 mana incolore par artefact ou créature engagé).

→ Cette mécanique, qui s'accompagne d'un coût en mana, permet de bénéficier d'effets spécifiques. Les joueurs peuvent très bien engager des artefacts ou bien des créatures pour réduire le coût (1 mana incolore par artefact ou créature engagé). Maîtrise de la terre → Accompagné d'un chiffre, représentant un nombre de mana à dépenser, cette capacité transforme un terrain en une créature avec des marqueurs +1/+1 (le nombre étant celui du mana dépensé pour activer la mécanique) et célérité.









Saga recto-verso → Les sagas permettent de bénéficier d'effets, via des capacités déclenchées. La subtilité réside dans le fait que certaines d'entre elles peuvent se transformer, au lieu d'être exilées (lorsque la troisième capacité a été utilisée).

→ Les sagas permettent de bénéficier d'effets, via des capacités déclenchées. La subtilité réside dans le fait que certaines d'entre elles peuvent se transformer, au lieu d'être exilées (lorsque la troisième capacité a été utilisée). Leçon → Il s'agit, pour être plus précis, d'un type de sort. Plusieurs cartes accordent des bonus ou effets lorsqu'une leçon est jouée, par exemple.

→ Il s'agit, pour être plus précis, d'un type de sort. Plusieurs cartes accordent des bonus ou effets lorsqu'une leçon est jouée, par exemple. Épuisement → C'est une capacité qui ne peut être activée qu'une seule fois et offrant des effets divers (comme des marqueurs +1/+1, par exemple).

→ C'est une capacité qui ne peut être activée qu'une seule fois et offrant des effets divers (comme des marqueurs +1/+1, par exemple). Jeton Indice → Ces jetons donnent la possibilité de piocher une carte, s'ils sont sacrifiés pour deux manas incolores.

→ Ces jetons donnent la possibilité de piocher une carte, s'ils sont sacrifiés pour deux manas incolores. Reliquaire → C'est un enchantement légendaire, qui peut permettre d'accumuler des bonus sous certaines conditions.







Les traitements du set Avatar, le dernier maître de l'air de MTG

Les cartes Pose de combat Celles Premium Néon sont uniquement dans les boosters collectors

Les cartes Source, redonnant vie à certaines scènes de la série originale Les non-Premium sont à retrouver dans les boosters de jeu et collector. La version Premium traditionnelle de ces cartes est seulement dans les boosters collector.

Les cartes Scéniques Disponibles en version non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de jeu et collector.









Régulièrement, le célèbre jeu de cartes(ou « MTG » pour les intimes) s'offre de nouvelles extensions, à destination des adeptes et des nouveaux venus, afin de contenter les goûts de chacun et d'étendre sa gamme de produits. En ce mois de novembre 2025, et plus précisément le 21, Wizards of the Coast a sortipour sa gamme « Universes Beyond », qui apporte son lot de nouveautés mais aussi quelques surprises.Dans le but d'en apprendre un peu plus sur ce set en question, tout en découvrant les alternatives d'achat, nous vous proposons, dans ce qui suit,Comme son nom l'indique,et donc sur la série télévisée d'animation américaine de Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko. Ainsi, ce nouveau set de Magic met en lumière les différents personnages d'Avatar, héros comme vilains.D'ailleurs, l'équipe de conception a tenu à représenter leur évolution, afin de coller aux événements narrés dans la série télévisée. De ce fait, les différents personnages ont le droit à plusieurs cartes à leur effigie. Mais certaines comportent quelques changements : en fonction de leur évolution, les personnes obtiennent de nouvelles capacités/mécaniques ou de plus amples manas (couleurs).Comme toujours,, afin de correspondre à tous les budgets et satisfaire les attentes de la communauté. Mais, sans plus attendre,Tout comme pour le set Fondations,. Ainsi,, qui est vendue à 30 € environ. Celle-ci comprend les éléments suivants :De la même manière,. Chaque booster comprend 20 cartes. En en mélangeant deux, les joueurs et les joueuses peuvent, dès lors, obtenir un deck Jumpstart et se plonger directement dans une partie. Évidemment, les boosters Jumpstart sont aussi bien pour les débutants que pour les aficionados.Comme pour la plupart des autres sets,(notamment pour le draft), afin que les joueurs et les joueuses aient une ligne directrice, si nécessaire, pour la construction de leur deck. Comme bien souvent, ces archétypes s'articulent autour de deux manas/couleurs, qui sont en lien avec les mécaniques., qui conviendront aussi bien aux nouveaux venus sur le jeu de cartes à collectionner de Wizards of the Coast qu'aux fins connaisseurs. Plusieurs d'entre elles sont, comme vous vous en doutez, liées aux différents éléments (eau, feu, vent/air et terre) :Évidemment, cette nouvelle extension de Magic The Gathering disposera de plusieurs traitements afin de ravir les yeux des joueurs et des joueuses et pour le plus grand bonheur des collectionneurs. VoiciLa cerise sur le gâteau étant la carte Avatar Aang, selon le traitement Premium gaufré et illustrée par Bryan Konietzko. Celle-ci peut être trouvée dans les boosters collector, et ce, seulement en anglais.Afin de retrouver les différents produits liés à, vous pouvez consulter la page Magic The Gathering sur Amazon ou bien vous rendre dans vos boutiques de jeux locales. Il ne nous reste plus qu'à vous dire : à vos cartes !