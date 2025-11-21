Magic The Gathering : Coup d'œil et avis sur la boîte d'apprentissage de l'extension Avatar, le dernier maître de l'air

L'extension Avatar, le dernier maître de l'air de Magic The Gathering propose une boîte d'apprentissage, à destination des nouveaux venus. Nous l'avons eu entre les mains afin de vous expliquer son fonctionnement et vous livrer nos impressions.
Pour certaines extensions de son fameux jeu de cartes Magic The Gathering, Wizards of the Coast prévoit des boîtes d'apprentissage, afin que les débutants puissent prendre connaissance des mécaniques et du système global de ce TCG, et ce, tout en douceur
. Par le passé, l'extension Fondations, qui a rencontré un beau succès, a proposé un tel produit, à destination des nouveaux venus. En cette fin d'année 2025, c'est le set Avatar, le dernier maître de l'air qui se dote d'une boîte d'apprentissage
.
D'ailleurs, nous avons eu ledit produit dans nos mains. Voici donc toutes les informations à connaître à propos de la boîte d'apprentissage de l'extension Avatar, le dernier maître de l'air de Magic, notamment en ce qui concerne son contenu et son fonctionnement, mais aussi nos impressions sur cet élément
.
Contenu et fonctionnement de la boîte d'apprentissage de l'extension Avatar de Magic
Unboxing de la boîte d'apprentissage de l'extension Avatar de Magic
Vendue à environ 30 euros, la boîte d'apprentissage de l'extension Avatar, le dernier maître de l'air de Magic The Gathering contient tout ce qu'il faut pour débuter
. Ce produit est, ainsi, pensé pour toutes celles et ceux qui veulent commencer Magic et qui doivent donc se familiariser avec les nombreuses règles de ce TCG. D'ailleurs, le fonctionnement même de la boîte d'apprentissage est conçu pour faciliter l'apprentissage et la découverte de Magic
(mais nous y reviendrons).
Ainsi, la boîte d'apprentissage du set Avatar de Magic comprend différents éléments, dont l'ensemble suffit amplement pour plusieurs premières parties
:
En ce qui concerne le packaging en tant que tel, la boîte d'apprentissage se veut robuste et sa taille la rend assez transportable
- 2 demi-decks tutoriel de 20 cartes chacun.
- 8 demi-decks Jumpstart
- Avec des thèmes bien précis.
- 2 livrets de règles pour les decks tutoriels (1 pour Aang et 1 pour Zuko).
- 1 livre de règles.
- 2 tapis de jeu.
- 2 dés compteurs de points de vie Spindown.
. À l'intérieur, le tout est vraiment bien organisé afin que les joueurs et les joueuses s'y retrouvent facilement et puissent lancer une partie rapidement. Par exemple, les demi-decks Jumpstart profitent tous d'une carte apportant des précisions sur l'orientation dudit deck et faisant office de séparation.
Fonctionnement de la boîte d'apprentissage de l'extension Avatar de Magic
Aang versus Zuko : Les decks tutoriel
Comme dit précédemment, les deux decks tutoriel de la boîte d'apprentissage de l'extension Avatar, le dernier maître de l'Air de Magic comportent chacun 20 cartes
, dont 8 cartes de terrain. Le reste étant donc des créatures ou bien des sorts de type rituel, éphémère, enchantement, etc. Chaque deck propose des spécificités plus ou moins marquées
: celui d'Aang (mana blanc/plaine) a plusieurs créatures avec le vol et le lien de vie, tandis que celui de Zuko (mana rouge/montagne) dispose de cartes avec la célérité ou encore la menace.
De ce fait, ces deux decks permettent aux joueurs et aux joueuses d'apprendre en douceur les mécaniques/mots-clés de Magic
. D'ailleurs, chaque deck est accompagné d'un guide de démarrage rapide, qui décrit et montre très bien les différentes étapes et tours, grâce à des paragraphes aussi concis qu'efficaces et diverses images. Sur ce point, l'équipe en charge a très bien fait les choses, rendant ainsi l'apprentissage simple et rapide.En plus de cela, la boîte d'apprentissage du set Avatar de Magic The Gathering comporte deux tapis de jeu, qui sont en format cartonné et assez épais
. Comme vous pourrez le constater, ces tapis disposent de plusieurs encarts, représentant les diverses zones de jeu : celle dédiée aux terrains (manas), celle pour les créatures, mais aussi le cimetière et la bibliothèque. Bien que ces tapis puissent sembler plutôt courts, ils sont amplement suffisants pour les premières parties en compagnie des decks tutoriel.
Cependant, ledit produit ne s'arrête pas à ces deux éléments. Afin que les débutants progressent un peu plus, la boîte d'apprentissage de l'extension Avatar de Magic dispose de 8 autres demi-decks Jumpstart à thème et à assembler pour de prochaines parties
.
Huit autres demi-decks pour continuer l'apprentissage
Si les deux decks tutoriel de la boîte d'apprentissage du set Avatar de Magic sont là pour les premiers pas des nouveaux venus, Wizards of the Coast leur propose de prolonger le fun et d'affiner leurs connaissances avec d'autres demi-decks
.
Ainsi, une fois que les bases sont assimilées (grâce aux pré-construits Aang et Zuko), les joueurs et les joueuses peuvent passer à l'étape suivante : mélanger deux autres demi-decks, pour constituer alors une bibliothèque (un deck) de 40 cartes. Ces derniers devront alors composer avec davantage de mécaniques, comprendre les synergies et assimiler de nouveaux mots-clés, poussant dès lors leur apprentissage de Magic un peu plus loin qu'auparavant
. Le tout avec une certaine rejouabilité, étant donné qu'il est possible d'essayer différentes combinaisons.
Évidemment, chaque demi-deck Jumpstart de la boîte d'apprentissage de l'extension Avatar est articulé autour d'une couleur, mais surtout d'une mécanique bien précise
. Voici, ainsi, ce que nous pouvons retrouver du côté des demi-decks additionnels :
Certaines de ces mécaniques sont liées à l'extension en elle-même
- Un demi-deck Noir (): Attaquer
- Description : Trouvez toujours des moyens d'attaquer.
- Un demi-deck Noir () : Marqueurs
- Description : Renforcez votre équipe.
- Un demi-deck Bleu () : Maîtrise de l'Eau
- Description : Renforcez vos sorts.
- Un demi-deck Bleu () : Sorts
- Description : Lancez des sorts non-créature.
- Un demi-deck Vert () : Maîtrise de la Terre
- Description : Utiliser les terrains au combat.
- Un demi-deck Vert () : Grosses créatures
- Description : Combattez avec les créatures les plus imposantes.
- Un demi-deck Blanc () : Alliés
- Description : Les créatures font équipe.
- Un demi-deck Rouge () : Maîtrise du Feu
- Description : Combattez avec une explosion de mana.
. Nous pensons notamment aux mots-clés « Maîtrise de l'Eau », « Maîtrise de la Terre » et Maîtrise du Feu », qui font directement référence aux éléments présentés dans la série d'animation Avatar, le dernier maître de l'air.
- Maîtrise du Feu → Mécanique qui permet de gagner un certain nombre de mana, qui est déterminé par le chiffre indiqué, lorsque la créature possédant le mot-clé attaque. Ce ou ces manas restent jusqu'à la fin du combat. Cela peut, par exemple, permettre d'utiliser des éphémères ou autres sorts durant l'affrontement.
- Maîtrise de la Terre → Mot-clé qui donne la possibilité de transformer un terrain en une créature, qui possède alors célérité. Le chiffre indiqué à côté du mot-clé représente le nombre de marqueurs +1/+1 à apposer à ce permanent.
- Maîtrise de l'Eau → Cette capacité permet de bénéficier d'un effet, et ce, en payant un certain coût de mana. La spécificité de ce mot-clé réside dans le fait qu'il est possible d'engager des artefacts ou bien des créatures pour réduire le coût de mana demandé
Pour ce qui est des autres mots-clés présents dans l'extension Avatar, le dernier maître de l'air de Magic The Gathering, sachez que nous vous en parlons plus en détail dans un article dédié.
Avis sur la boîte d'apprentissage de l'extension Avatar de Magic The Gathering
La boîte d'apprentissage de l'extension Avatar, le dernier maître de l'air est un excellent produit
pour celles et ceux qui débutent sur Magic. Avec son très bon rapport qualité/prix, la boîte d'apprentissage contient tous les éléments nécessaires pour découvrir les bases du fameux jeu de cartes de Wizards of the Coast et les assimiler en douceur
.
Grâce aux demi-decks tutoriel, les premières parties sont plutôt courtes. Ce qui permet de les enchaîner afin de maîtriser les mots-clés et jouer différentes situations. Et pour compléter la découverte, il y a les autres demi-decks qui doivent être combinés ensemble. De ce fait, la boîte d'apprentissage de ladite extension promet une certaine progression
, grâce à deux étapes distinctes, tout en facilitant la découverte grâce à des livrets de règles fournis en détails et des accessoires bienvenus (tapis de jeu, compteurs de vie spindows, cartes de jeton).Parfait pour les nouveaux venus sur Magic, la boîte d'apprentissage de l'extension Avatar, le dernier maître de l'air pourrait tout autant convenir aux connaisseurs
, ne serait-ce que pour son contenu qui est conséquent. C'est, en tout cas, un cadeau parfait à offrir à toutes celles et ceux qui hésitent encore à se plonger dans Magic The Gathering et aux amoureux du jeu de cartes de Wizards of the Coast.
commentaire (0)