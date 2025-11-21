Magic The Gathering : Coup d'œil et avis sur la boîte d'apprentissage de l'extension Avatar, le dernier maître de l'air

L'extension Avatar, le dernier maître de l'air de Magic The Gathering propose une boîte d'apprentissage, à destination des nouveaux venus. Nous l'avons eu entre les mains afin de vous expliquer son fonctionnement et vous livrer nos impressions.

Contenu et fonctionnement de la boîte d'apprentissage de l'extension Avatar de Magic

Unboxing de la boîte d'apprentissage de l'extension Avatar de Magic

2 demi-decks tutoriel de 20 cartes chacun. Aaang et Zuko.

8 demi-decks Jumpstart Avec des thèmes bien précis.

2 livrets de règles pour les decks tutoriels (1 pour Aang et 1 pour Zuko).

1 livre de règles.

2 tapis de jeu.

2 dés compteurs de points de vie Spindown.

Fonctionnement de la boîte d'apprentissage de l'extension Avatar de Magic

Aang versus Zuko : Les decks tutoriel





Huit autres demi-decks pour continuer l'apprentissage

Un demi-deck Noir ( ): Attaquer Description : Trouvez toujours des moyens d'attaquer.

( ): Attaquer Un demi-deck Noir ( ) : Marqueurs Description : Renforcez votre équipe.

( ) : Marqueurs Un demi-deck Bleu ( ) : Maîtrise de l'Eau Description : Renforcez vos sorts.

( ) : Maîtrise de l'Eau Un demi-deck Bleu ( ) : Sorts Description : Lancez des sorts non-créature.

( ) : Sorts Un demi-deck Vert ( ) : Maîtrise de la Terre Description : Utiliser les terrains au combat.

( ) : Maîtrise de la Terre Un demi-deck Vert ( ) : Grosses créatures Description : Combattez avec les créatures les plus imposantes.

( ) : Grosses créatures Un demi-deck Blanc ( ) : Alliés Description : Les créatures font équipe.

( ) : Alliés Un demi-deck Rouge ( ) : Maîtrise du Feu Description : Combattez avec une explosion de mana.

( ) : Maîtrise du Feu

Maîtrise du Feu → Mécanique qui permet de gagner un certain nombre de mana, qui est déterminé par le chiffre indiqué, lorsque la créature possédant le mot-clé attaque. Ce ou ces manas restent jusqu'à la fin du combat. Cela peut, par exemple, permettre d'utiliser des éphémères ou autres sorts durant l'affrontement.

→ Mécanique qui permet de gagner un certain nombre de mana, qui est déterminé par le chiffre indiqué, lorsque la créature possédant le mot-clé attaque. Ce ou ces manas restent jusqu'à la fin du combat. Cela peut, par exemple, permettre d'utiliser des éphémères ou autres sorts durant l'affrontement. Maîtrise de la Terre → Mot-clé qui donne la possibilité de transformer un terrain en une créature, qui possède alors célérité. Le chiffre indiqué à côté du mot-clé représente le nombre de marqueurs +1/+1 à apposer à ce permanent.

→ Mot-clé qui donne la possibilité de transformer un terrain en une créature, qui possède alors célérité. Le chiffre indiqué à côté du mot-clé représente le nombre de marqueurs +1/+1 à apposer à ce permanent. Maîtrise de l'Eau → Cette capacité permet de bénéficier d'un effet, et ce, en payant un certain coût de mana. La spécificité de ce mot-clé réside dans le fait qu'il est possible d'engager des artefacts ou bien des créatures pour réduire le coût de mana demandé

Avis sur la boîte d'apprentissage de l'extension Avatar de Magic The Gathering

Pour certaines extensions de son fameux jeu de cartes Magic The Gathering,. Par le passé, l'extension Fondations, qui a rencontré un beau succès, a proposé un tel produit, à destination des nouveaux venus.D'ailleurs, nous avons eu ledit produit dans nos mains. Voici donc. Ce produit est, ainsi, pensé pour toutes celles et ceux qui veulent commencer Magic et qui doivent donc se familiariser avec les nombreuses règles de ce TCG. D'ailleurs,(mais nous y reviendrons).Ainsi,. À l'intérieur, le tout est vraiment bien organisé afin que les joueurs et les joueuses s'y retrouvent facilement et puissent lancer une partie rapidement. Par exemple, les demi-decks Jumpstart profitent tous d'une carte apportant des précisions sur l'orientation dudit deck et faisant office de séparation.Comme dit précédemment,, dont 8 cartes de terrain. Le reste étant donc des créatures ou bien des sorts de type rituel, éphémère, enchantement, etc.: celui d'Aang (mana blanc/plaine) a plusieurs créatures avec le vol et le lien de vie, tandis que celui de Zuko (mana rouge/montagne) dispose de cartes avec la célérité ou encore la menace.De ce fait,. D'ailleurs, chaque deck est accompagné d'un guide de démarrage rapide, qui décrit et montre très bien les différentes étapes et tours, grâce à des paragraphes aussi concis qu'efficaces et diverses images. Sur ce point, l'équipe en charge a très bien fait les choses, rendant ainsi l'apprentissage simple et rapide.. Comme vous pourrez le constater, ces tapis disposent de plusieurs encarts, représentant les diverses zones de jeu : celle dédiée aux terrains (manas), celle pour les créatures, mais aussi le cimetière et la bibliothèque. Bien que ces tapis puissent sembler plutôt courts, ils sont amplement suffisants pour les premières parties en compagnie des decks tutoriel.Cependant, ledit produit ne s'arrête pas à ces deux éléments.Si les deux decks tutoriel de la boîte d'apprentissage du set Avatar de Magic sont là pour les premiers pas des nouveaux venus,Ainsi, une fois que les bases sont assimilées (grâce aux pré-construits Aang et Zuko), les joueurs et les joueuses peuvent passer à l'étape suivante : mélanger deux autres demi-decks, pour constituer alors une bibliothèque (un deck) de 40 cartes.. Le tout avec une certaine rejouabilité, étant donné qu'il est possible d'essayer différentes combinaisons.Évidemment,. Voici, ainsi, ce que nous pouvons retrouver du côté des demi-decks additionnels :. Nous pensons notamment aux mots-clés « Maîtrise de l'Eau », « Maîtrise de la Terre » et Maîtrise du Feu », qui font directement référence aux éléments présentés dans la série d'animation Avatar, le dernier maître de l'air.Pour ce qui est des autres mots-clés présents dans l'extension Avatar, le dernier maître de l'air de Magic The Gathering, sachez que nous vous en parlons plus en détail dans un article dédié.pour celles et ceux qui débutent sur Magic.Grâce aux demi-decks tutoriel, les premières parties sont plutôt courtes. Ce qui permet de les enchaîner afin de maîtriser les mots-clés et jouer différentes situations. Et pour compléter la découverte, il y a les autres demi-decks qui doivent être combinés ensemble., grâce à deux étapes distinctes, tout en facilitant la découverte grâce à des livrets de règles fournis en détails et des accessoires bienvenus (tapis de jeu, compteurs de vie spindows, cartes de jeton)., ne serait-ce que pour son contenu qui est conséquent. C'est, en tout cas, un cadeau parfait à offrir à toutes celles et ceux qui hésitent encore à se plonger dans Magic The Gathering et aux amoureux du jeu de cartes de Wizards of the Coast.