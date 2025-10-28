Magic The Gathering : Nous avons vu l'extension Avatar, le dernier maître de l'air en avant-première

Pour cette fin d'année 2025, Wizards of the Coast a prévu une nouvelle extension Magic dédiée à Avatar, le dernier maître de l'air. Nous avons assisté à une présentation de ce nouveau set, afin de vous rapporter des détails à propos de l'extension Avatar de Magic.

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Un bref aperçu du lore de l'extension Avatar, le dernier maître de l'air de Magic The Gathering

Maîtrisez le champ de bataille avec des cartes Magic issues d'Avatar, le dernier maître de l'air ! Maîtrisez les éléments et rejoignez vos personnages préférés pour de nouvelles aventures, et un affrontement élémentaire inédit.







Coup d'œil sur les mécaniques de l'extension Avatar, le dernier maître de l'air de Magic The Gathering

Maîtrise de l'eau (Waterbend)





Maîtrise de la terre (Earthbend)





Maîtrise du feu (Firebending)





Maîtrise de l'air (Airbend)





D'autres mécaniques







L'extension Avatar, le dernier maître de l'air de Magic et ses produits

Boosters de jeu

Boosters collector

Bundle

Bundle du commandant Contient 9 boosters de jeu et 1 booster collector.

Boosters Jumpstart

Packs d'avant-première Un pack par élément.

Boîte d'apprentissage

Boîte scénique (2, au total) Contient 3 boosters de jeu, 6 cartes scéniques, 6 cartes d'illustration et 1 chevalet de présentation.



Les dates à retenir pour Avatar, le dernier maître de l'air de Magic The Gathering

Événements d'Avant-première de l'extension Avatar, le dernier maître de l'air → Du 14 au 20 novembre 2025.

Sortie de l'extension Avatar, le dernier maître de l'air sur MTG Arena → Le 18 novembre 2025.

Sortie de l'extension Avatar, le dernier maître de l'air → Le 21 novembre 2025.

Pour clôturer cette année 2025, qui a accueilli de nombreuses et bonnes extensions (Marvel's Spider-Man, Aux portes des Éternités, Tarkir, etc.),. Soulignons, dès maintenant, que cette nouvelle extension arrive au cours du mois de novembre., avant notre habituel récapitulatif, qui sera bientôt disponible dans nos colonnes,Comme son nom l'indique, et étant donné qu'il s'agit d'un produit pour la gamme « Universes Beyond »,qui a notamment eu le droit à une série télévisée d'animation créée par Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko. D'ailleurs, et comme toujours pour « Universes Beyond », les équipes en charge de ce nouveau set Magic avaient pour principe fondateur : l'authenticité., qui transparaît à travers les artworks mais aussi les mécaniques de, qui est perceptibledans la série télévisée.. Bien évidemment, cette extension propose des cartes à l'effigie des personnages principaux (Aang, Sokka, Toph) mais aussi des antagonistes (Azula, Zhao). Sans oublier, diverses créatures hybrides (Badgermole).Comme vous vous en doutez, et comme indiqué dans la description officielle de ce set (ci-dessus),. Évidemment, d'autres mots-clés, qu'ils soient nouveaux ou qu'ils fassent leur retour, sont présents dans ce nouveau set.La capacité « maîtrise de l'Eau » permet de bénéficier d'un effet, et ce, en payant un certain coût de mana. La spécificité de ce mot-clé réside dans le fait qu'il est possible d'engager des artefacts ou bien des créatures pour réduire le coût de mana demandé (1 incolore de moins par artefact ou créature engagé). Cette mécanique représente, d'une certaine manière, la flexibilité de l'eau, selon l'équipe.La mécanique « maîtrise de la Terre », qui représente l'élément le plus solide de toute la série, soit la terre, permet de transformer un terrain en une créature, qui possède alors célérité. Le chiffre indiqué à côté du mot-clé représente le nombre de marqueurs +1/+1 à apposer à ce permanent.Représentant aussi bien l'agressivité que la créativité, la mécanique « maîtrise du Feu » permet de gagner un certain nombre de mana, qui est déterminé par le chiffre indiqué, lorsque la créature possédant le mot-clé attaque. Ce ou ces manas restent jusqu'à la fin du combat. Cela peut, par exemple, permettre d'utiliser des éphémères ou autres sorts durant l'affrontement.La capacité « maîtrise de l'Air » donne aux joueurs la possibilité d'exiler un permanent. Le contrôleur de cette carte (exilée) peut payer deux manas incolores pour la lancer de nouveau. Celui ou celle qui lance « maîtrise de l'air » peut tout à fait cibler l'un de ses permanents, afin, par exemple, de bénéficier de nouveaux de ses effets d'arrivée.Loin d'être une nouveauté, les Sagas sont de retour dans l'extension Avatar, le dernier maître de l'air de Magic. Certaines d'entre elles sont, d'ailleurs, recto-verso. Dans la même idée, ce nouveau set dispose du type de créature « Ally », qui accorde des bonus pour les créatures, mais aussi de jeton Indice, qui permet de piocher une carte (en le sacrifiant).Afin de matérialiser l'apprentissage et l'évolution, les équipes de Wizards of the Coast ont confectionné les cartes « Lesson ». Il s'agit d'un type de sort, qui dispose de capacités spécifiques. Certaines cartes bénéficient également d'effets si ce type de sort est joué ou encore dans le cimetière.Comme toujours,. Cela permettra notamment aux joueurs et aux joueuses de s'y retrouver en termes de budgets mais aussi en fonction de leur préférence quant au format joué. Certains sont, d'ailleurs, à destination des nouveaux venus, qui voudraient apprendre les bases de Magic en douceur et en toute simplicité.Pour finir, afin de vous préparer au mieux à sa sortie, que ce soit en physique ou bien sur MTG Arena, voiciRendez-vous donc à la fin du mois de novembre 2025 pour découvrir