Magic The Gathering : Nous avons vu l'extension Les Secrets de Strixhaven en avant-première

Après le set Tortues Ninja, Magic The Gathering va se doter d'une nouvelle extension, soit Les Secrets de Strixhaven. Nous avons eu l'occasion de suivre une présentation de ce nouveau set, afin de vous partager des détails concernant l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic.

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Un bref aperçu du lore de l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic The Gathering











Coup d'œil sur les mécaniques de l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic The Gathering

Préparation





Paradigme

Riposte





Opus





Apport





Flashback

Incrémentation





L'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic et ses produits

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Booster de jeu

Booster Collector

Soirée de Draft

Bundle

Bundle Codex (sortie prévue le 15 mai 2026)

Deck Commander (5 au total)

Pack d'Avant-Première (5 au total)

Les dates à retenir pour l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic The Gathering

Événement d'Avant-Première → Le 17 avril 2026.

Date de sortie sur MTG Arena → Le 21 avril 2026.

Date de sortie sur table → Le 24 avril 2026.

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Après un premier trimestre 2026 bien chargé (Lorwyn Éclipsé et Les Tortues Ninja),. Rappelons, à ce propos, que ce nouveau set se rendra disponible dans nos boutiques locales à la fin du mois d'avril 2026.avec plusieurs membres de l'équipe de Wizards of the Coast. Ainsi,. Nommés d'après leur fondateur, ces 5 écoles sont les suivantes (noms en anglais) : Prismari, Lorehold, Quandrix, Silverquill et Witherbloom.. Par exemple, Witherbloom est une université s'intéressant à la vie ainsi qu'à la mort, tandis que Quandrix se concentre sur la dualité entre l'imaginaire et le réel. D'un autre côté, l'école Silverquill est spécialisée dans la linguistique.Les Secrets de Strixhaven introduira également de nouveaux professeurs, mais aussi de nouveaux élèves, qui figureront sur diverses cartes. Au cours de la présentation, l'équipe de Wizards of the Coast a notamment dévoilé deux Planeswalkers : Ral Zarek et Professor Dellian Fel., afin de diversifier le jeu des joueurs. Notons, cependant, que certaines autres capacités ne sont pas forcément liées à une école.Diverses cartes du set Les Secrets de Strixhaven disposent de la capacité « Préparation », qui est un indiqué dans un encart à droite de la carte (un peu comme aventure et présage). Le sort de préparation dispose de son propre coût de mana. Lorsque la carte dotée de cette mécanique arrive préparée, alors une copie du sort de préparation est en exil (et ce, jusqu'à ce qu'elle soit lancée, que la créature préparée quitte le champ de bataille ou que le permanent est dépréparé).La mécanique « Paradigme » exige d'exiler le sort en question, après sa résolution. Le joueur peut, ensuite, lancer une copie de ce sort depuis l'exil sans payer le coup de mana, au début de chaque phase principale.Disponible sur des cartes de Silverquill, la capacité « Riposte » octroie divers effets, qui se déclenchent lorsqu'un un éphémère ou un rituel ciblant une créature est lancée. Par exemple, la carte « Inkling Mascot », qui dispose de cette mécanique, permet de mettre Vol à une créature jusqu'à la fin du tour.Propre aux cartes de Prismari, « Opus » est une capacité déclenchée qui donne des effets spécifiques. Pour cela, il convient de lancer des sorts d'éphémère ou bien de rituel. Il y a, par ailleurs, une particularité supplémentaire : si 5 mana ont été dépensés pour ce sort, le joueur peut alors créer une copie (jeton) de la créature.Liée à l'école Witherbloom, la mécanique « Apport » permet au contrôleur de la carte de bénéficier d'effets en cas de gain de points de vie durant le tour (le nombre de points de vie gagné ne rentre pas en compte).Assez connue de la communauté, la capacité « Flashback », en lien ici avec l'université Lorehold, offre la possibilité de lancer un sort depuis le cimetière, et ce, en payant son coût de Flashback. Par la suite, la carte en question est exilée.Disponible sur les créatures de l'école Quandrix, la capacité « Incrémentation » donne l'opportunité de mettre des marqueurs +1/+1. En effet, si le mana dépensé pour lancer le sort en question est plus élevé que la force ou l'endurance de la créature dotée du mot-clé, alors le joueur peut mettre un marqueur +1/+1 sur celle-ci.. En effet, ce nouveau set proposera pas moins de 5 decks Commander, tous articulés autour de deux couleurs, au total. Comme vous vous en doutez, ces decks représentent chacun l'une des cinq universités de Strixhaven.Évidemment, en complément,Avant de conclure, et afin de vous préparer au mieux à sa sortie, que ce soit en physique ou bien sur MTG Arena, voiciRendez-vous donc à la fin du mois d'avril 2026 pour découvrir