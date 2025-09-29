Magic The Gathering : Les fans de jeux PlayStation (The Last of Us, God of War...) vont être aux anges

Wizards of the Coast a annoncé une excellente nouvelle aux joueurs Magic, qui apprécient également les grosses licences de PlayStation.

Un Secret Lair avec PlayStation en approche pour Magic

Naughty Dog compte de nombreux fans de longue date de Magic: The Gathering. C'était donc une expérience unique de collaborer avec Wizards of the Coast pour donner vie à ces cartes. Savoir que leur équipe apprécie énormément nos jeux a permis d'instaurer un climat collaboratif exceptionnel qui nous a permis d'imaginer toutes les façons dont ces sets pouvaient rendre hommage aux jeux The Last of Us, mais également à la série Uncharted.



Nous remercions infiniment l'équipe de Wizards pour leur collaboration. Ces cartes immortalisent de nombreux personnages, moments et Easter Eggs mémorables de nos franchises, et nous avons hâte que les fans les découvrent ! - Neil Druckmann, Directeur du studio et Directeur créatif chez Naughty Dog.

Secret Lair x The Last of Us Part I

Secret Lair x The Last of Us Part II

Secret Lair x Uncharted

Secret Lair x God of War: Greek

Secret Lair x God of War: Norse

Secret Lair x Horizon Forbidden West

Secret Lair x Ghost of Tsushima









Quand sera disponible le Magic the Gathering Secret Lair x PlayStation ?

From your PlayStation to your playmat 💙 Seven games, seven drops



Introducing the @mtgsecretlair x PlayStation Superdrop launching October 27: https://t.co/066VVNBVRn pic.twitter.com/wk0qtKx3Y3 — PlayStation (@PlayStation) September 26, 2025

Wizards a dévoilé les extensions de 2026 pour Magic

À lire également Magic The Gathering annonce les extensions de 2026, et il y a du lourd

En cette fin du mois de septembre 2025, Wizards of the Coast a partagé de nombreuses nouvelles informations concernant l'avenir de Magic the Gathering, son fameux jeu de cartes. D'ailleurs, l'une des récentes annonces va très certainement ravir la communauté :En effet, il y a très peu de temps, et plus précisément lors du MagicCon Atlanta, Wizards of the Coast et PlayStation ont annoncé la très bonne nouvelle :, à savoir Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, The Last of Us (1 et 2) mais aussi God of War (2018 et Ragnarök) et Uncharted.De ce fait, et comme vous vous en doutez, nous retrouverons(tout n'a pas encore été dévoilé, à l'heure où nous écrivons ces lignes). Mais, sans plus tarder,D'après les informations partagées,. Pour chaque série, il sera possible de se procurer la version premium, soit foil, soit la version standard, non foil.En complément, Wizards of the Coast a annoncé les extensions Magic à venir au cours de l'année 2026. Il y en a, au total, 7, contre les 6 habituels par an. Si vous désirez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous vous en parlons dans un article dédié., qui met à l'honneur de grosses licences, telles que The Last of Us, God of War ou encore Uncharted.