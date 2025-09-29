Magic The Gathering : Les fans de jeux PlayStation (The Last of Us, God of War...) vont être aux anges

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 septembre 2025 à 14h44
Wizards of the Coast a annoncé une excellente nouvelle aux joueurs Magic, qui apprécient également les grosses licences de PlayStation.
Magic The Gathering : Les fans de jeux PlayStation (The Last of Us, God of War...) vont être aux anges
En cette fin du mois de septembre 2025, Wizards of the Coast a partagé de nombreuses nouvelles informations concernant l'avenir de Magic the Gathering, son fameux jeu de cartes. D'ailleurs, l'une des récentes annonces va très certainement ravir la communauté : Magic a prévu un Secret Lair sur différents jeux PlayStation.

Un Secret Lair avec PlayStation en approche pour Magic

En effet, il y a très peu de temps, et plus précisément lors du MagicCon Atlanta, Wizards of the Coast et PlayStation ont annoncé la très bonne nouvelle : Magic va se doter d'un Secret Lair en rapport avec certains jeux PlayStation, à savoir Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, The Last of Us (1 et 2) mais aussi God of War (2018 et Ragnarök) et Uncharted.
Naughty Dog compte de nombreux fans de longue date de Magic: The Gathering. C'était donc une expérience unique de collaborer avec Wizards of the Coast pour donner vie à ces cartes. Savoir que leur équipe apprécie énormément nos jeux a permis d'instaurer un climat collaboratif exceptionnel qui nous a permis d'imaginer toutes les façons dont ces sets pouvaient rendre hommage aux jeux The Last of Us, mais également à la série Uncharted.

Nous remercions infiniment l'équipe de Wizards pour leur collaboration. Ces cartes immortalisent de nombreux personnages, moments et Easter Eggs mémorables de nos franchises, et nous avons hâte que les fans les découvrent !
- Neil Druckmann, Directeur du studio et Directeur créatif chez Naughty Dog.
De ce fait, et comme vous vous en doutez, nous retrouverons les personnages emblématiques de ces différentes licences sur les cartes Magic de ce Secret Lair spécial (tout n'a pas encore été dévoilé, à l'heure où nous écrivons ces lignes). Mais, sans plus tarder, voici ce qui nous attend pour le Secret Lair Magic x PlayStation
  • Secret Lair x The Last of Us Part I
  • Secret Lair x The Last of Us Part II
  • Secret Lair x Uncharted
  • Secret Lair x God of War: Greek
  • Secret Lair x God of War: Norse
  • Secret Lair x Horizon Forbidden West
  • Secret Lair x Ghost of Tsushima
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Quand sera disponible le Magic the Gathering Secret Lair x PlayStation ?

D'après les informations partagées, le drop Magic the Gathering Secret Lair x PlayStation sera disponible dès le 27 octobre 2025. Pour chaque série, il sera possible de se procurer la version premium, soit foil, soit la version standard, non foil.

Wizards a dévoilé les extensions de 2026 pour Magic

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En complément, Wizards of the Coast a annoncé les extensions Magic à venir au cours de l'année 2026. Il y en a, au total, 7, contre les 6 habituels par an. Si vous désirez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous vous en parlons dans un article dédié.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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