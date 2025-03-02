Magic The Gathering : Le calendrier des sorties des extensions de 2025

Retrouvez toutes les informations relatives aux sorties des extensions du jeu de cartes Magic The Gathering de cette année 2025.
Comme chaque année, le calendrier des sorties du fameux jeu de cartes Magic The Gathering (MTG)
est plutôt chargé. De nombreuses extensions, pour la gamme « Universe Beyond » ou non, sont ainsi prévues pour cette année 2025. Afin de vous aider à y voir plus clair et surtout vous préparer aux prochaines arrivées, nous vous avons concocté un récapitulatif des sorties d'extensions de Magic The Gathering de 2025
.
Le calendrier des sorties des extensions Magic de 2025
À ce jour, les joueurs et les joueuses de Magic the Gathering
ont déjà pu mettre la main sur l'extension Innistrad Remastered, disponible depuis janvier 2025, ou encore Aetherdrift, sortie en février. Évidemment, d'autres sets arriveront dans les prochains mois pour contenter la communauté et leur permettre de varier leur collection ou bien parties. Cependant, il y en a tellement que vous pourriez être perdus.
Voici, de ce fait, et sans plus tarder, le calendrier des sorties des extensions Magic The Gathering pour cette année 2025
. Ci-dessous, vous trouverez donc la date de sortie des prochaines extensions de Magic
dans les boutiques locales (nous ne mentionnons pas celle concernant l'arrivée du set sur le jeu Magic Arena ou bien leur événement d'avant-première).
|Nom de l'extension Magic The Gathering
|Date de sortie
|Innistrad Remastered
|24 janvier 2025
|Aetherdrift
|14 février 2025
|Tarkir : La Tempête des Dragons
|11 avril 2025
|Final Fantasy
|13 juin 2025
|Aux Portes des Éternités
|1er août 2025
|Marvel's Spider-Man
|26 septembre 2025
|Avatar : Le Dernier Maître de l'Air
|21 novembre 2025
Évidemment, si Wizards of the Coast annonce d'autres extensions Magic
pour cette année, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article, afin que vous ayez toutes les informations nécessaires pour appréhender au mieux les prochaines arrivées.
Comme toujours, à l'approche d'une sortie de l'une des extensions de 2025 de Magic The Gathering
, nous vous proposerons un article de présentation, qui comportera des informations sur les produits prévus, les mécaniques disponibles via le set et bien d'autres détails. Il ne nous reste plus qu'à vous dire : à vos calendriers, puis à vos cartes !
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