Magic The Gathering : Le calendrier des sorties des extensions de 2025

Retrouvez toutes les informations relatives aux sorties des extensions du jeu de cartes Magic The Gathering de cette année 2025.

Le calendrier des sorties des extensions Magic de 2025





Nom de l'extension Magic The Gathering Date de sortie Innistrad Remastered 24 janvier 2025 Aetherdrift 14 février 2025 Tarkir : La Tempête des Dragons 11 avril 2025 Final Fantasy 13 juin 2025 Aux Portes des Éternités 1er août 2025 Marvel's Spider-Man 26 septembre 2025 Avatar : Le Dernier Maître de l'Air 21 novembre 2025

Comme chaque année, le calendrier des sorties du fameux jeu de cartesest plutôt chargé. De nombreuses extensions, pour la gamme « Universe Beyond » ou non, sont ainsi prévues pour cette année 2025. Afin de vous aider à y voir plus clair et surtout vous préparer aux prochaines arrivées, nous vous avons concoctéÀ ce jour, les joueurs et les joueuses deont déjà pu mettre la main sur l'extension Innistrad Remastered, disponible depuis janvier 2025, ou encore Aetherdrift, sortie en février. Évidemment, d'autres sets arriveront dans les prochains mois pour contenter la communauté et leur permettre de varier leur collection ou bien parties. Cependant, il y en a tellement que vous pourriez être perdus.Voici, de ce fait, et sans plus tarder,. Ci-dessous, vous trouverez donc la date de sortie des prochaines extensions dedans les boutiques locales (nous ne mentionnons pas celle concernant l'arrivée du set sur le jeu Magic Arena ou bien leur événement d'avant-première).Évidemment, si Wizards of the Coast annonce d'autres extensionspour cette année, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article, afin que vous ayez toutes les informations nécessaires pour appréhender au mieux les prochaines arrivées.Comme toujours, à l'approche d'une sortie de l'une des extensions de 2025 de, nous vous proposerons un article de présentation, qui comportera des informations sur les produits prévus, les mécaniques disponibles via le set et bien d'autres détails. Il ne nous reste plus qu'à vous dire : à vos calendriers, puis à vos cartes !