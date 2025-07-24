Magic The Gathering : L'extension Final Fantasy est un succès monstrueux, un premier chiffre dévoilé

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 juillet 2025 à 11h24
Hasbro et Wizards of the Coast ont, récemment, partagé quelques informations concernant le succès commercial de l'extension Final Fantasy de Magic The Gathering.
Magic The Gathering : L'extension Final Fantasy est un succès monstrueux, un premier chiffre dévoilé
Sortie au début du mois de juin 2025, l'extension Final Fantasy de Magic The Gathering était (très) très attendue par les fans du jeu de cartes de Wizard of the Coast et/ou de la licence vidéoludique. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses étaient au rendez-vous pour se procurer et découvrir l'extension Final Fantasy de Magic, à en juger par les dernières informations dévoilées.

Le succès de l'extension Final Fantasy de Magic est énorme

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En effet, au cours de sa conférence sur les résultats du deuxième trimestre, Hasbro a indiqué que l'extension Final Fantasy de Magic a « établi un record en tant que plus grande sortie de set dans l'histoire de Wizards ». C'est, ainsi, l'extension qui s'est vendue le plus rapidement pour Magic The Gathering. Cela prouve à quel point ce nouveau set était attendu par la communauté.

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Ainsi, d'après les informations partagées, les revenus de Magic The Gathering ont augmenté de 23 %, et ce, notamment grâce à l'extension Final Fantasy. Dans ledit rapport, nous pouvons, effectivement, lire les mots suivants : « Les revenus de Magic: The Gathering ont augmenté de 23 % grâce à la sortie de Final Fantasy, qui a établi un record en tant que plus grande sortie de set dans l'histoire de Wizards ».

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L'extension Final Fantasy de Magic fait beaucoup mieux que celle du Seigneur des Anneaux

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L'extension Seigneur des Anneaux de Magic, qui est sortie il y a de cela plusieurs années maintenant, avait déjà rencontré un grand succès. Or, ce n'est rien à côté du set Final Fantasy. Selon les détails partagés par IGN, dans un récent article, l'extension Final Fantasy de Magic aurait rapporté 200 millions de dollars en une seule journée. Un exploit que le set Seigneur des Anneaux a atteint en six mois
Reste à savoir si les prochaines extensions de la gamme « Universes Beyond », à savoir Marvel's Spider-Man, prévue pour le 26 septembre prochain, et Avatar: Le dernier maître de l'air, devant arriver le 21 novembre 2025, profiteront du même engouement que le set Final Fantasy ou bien celui Seigneur des Anneaux.

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Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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