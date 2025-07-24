Magic The Gathering : L'extension Final Fantasy est un succès monstrueux, un premier chiffre dévoilé

Hasbro et Wizards of the Coast ont, récemment, partagé quelques informations concernant le succès commercial de l'extension Final Fantasy de Magic The Gathering.

Le succès de l'extension Final Fantasy de Magic est énorme

L'extension Final Fantasy de Magic fait beaucoup mieux que celle du Seigneur des Anneaux

Magic: The Gathering's Final Fantasy Universes Beyond expansion was really, really, really popular.



It was the fastest-selling expansion in Magic: The Gathering history, and it apparently earned $200 million in a single day. https://t.co/dFyqimoe3u pic.twitter.com/ZElMhXDfMM — IGN (@IGN) July 23, 2025

Sortie au début du mois de juin 2025, l'extension Final Fantasy de Magic The Gathering était (très) très attendue par les fans du jeu de cartes de Wizard of the Coast et/ou de la licence vidéoludique. D'ailleurs,En effet, au cours de sa conférence sur les résultats du deuxième trimestre, Hasbro a indiqué que. C'est, ainsi,. Cela prouve à quel point ce nouveau set était attendu par la communauté.Ainsi, d'après les informations partagées, les revenus de Magic The Gathering ont augmenté de 23 %, et ce, notamment grâce à l'extension Final Fantasy. Dans ledit rapport, nous pouvons, effectivement, lire les mots suivants : « Les revenus de Magic: The Gathering ont augmenté de 23 % grâce à la sortie de Final Fantasy, qui a établi un record en tant que plus grande sortie de set dans l'histoire de Wizards ».L'extension Seigneur des Anneaux de Magic, qui est sortie il y a de cela plusieurs années maintenant, avait déjà rencontré un grand succès. Or, ce n'est rien à côté du set Final Fantasy. Selon les détails partagés par IGN, dans un récent article,Reste à savoir si les prochaines extensions de la gamme « Universes Beyond », à savoir Marvel's Spider-Man, prévue pour le 26 septembre prochain, et Avatar: Le dernier maître de l'air, devant arriver le 21 novembre 2025, profiteront du même engouement que le set Final Fantasy ou bien celui Seigneur des Anneaux.