Magic The Gathering : L'extension Spider-Man proposera des decks de bienvenue, des cartes déjà dévoilées

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 juillet 2025 à 09h39
Wizards of the Coast a, récemment, annoncé que des decks de bienvenue sont au programme pour l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering, qui a d'ailleurs déjà révélé certaines de ses cartes.
Magic The Gathering : L'extension Spider-Man proposera des decks de bienvenue, des cartes déjà dévoilées
Alors que les joueurs et les joueuses de Magic The Gathering, le fameux jeu de cartes (TCG) de Wizards of the Coast, attendent avec une certaine impatience l'extension Aux portes des Éternités, c'est le set Marvel's Spider-Man qui fait parler de lui aujourd'hui. Wizards of the Coast a, ainsi, dévoilé les decks de bienvenue qui seront proposés, tout en partageant certaines cartes de ladite extension.

L'extension Spider-Man de Magic aura le droit à des decks de bienvenue

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En effet, via un récent article sur le site officiel, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de Magic The Gathering, Wizards of the Coast a annoncé que l'extension Marvel's Spider-Man proposera des decks de bienvenue, en plus des produits habituels. Chaque deck de bienvenue est articulé autour d'une couleur (d'un mana) et est à destination des débutants, qui désirent apprendre à jouer à Magic.
Magic The Gathering Marvel's Spider-Man propose cinq decks de bienvenue différents (un pour chaque couleur de Magic), conçus pour les nouveaux joueurs. Chaque deck de bienvenue contient deux decks de 30 cartes : un de la couleur indiquée, et un autre d'une couleur aléatoire parmi les quatre autres couleurs de mana de Magic.
D'ailleurs, sur le site officiel, Wizards of the Coast a révélé plusieurs des cartes contenues dans chaque deck de bienvenue de l'extension Marvel's Spider-Man. Ce qui permet, déjà, de se faire une idée de ce produit, qui permettrait à beaucoup de se plonger dans ce TCG, et ce, en toute tranquillité. Et autant dire que les cartes sont magnifiques et raviront à coup sûr les fans de l'Homme Araignée.

D'autres cartes de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic partagées

En complément, remarquons qu'IGN a présenté quelques cartes de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering, via son compte Twitter/X et un article récemment publié. L'occasion parfaite de voir certaines mécaniques des cartes dudit set mais aussi, et surtout, leur visuel. D'ailleurs, d'après les images partagées, l'extension Spider-Man de Magic The Gathering aura le droit à des traitements sublimes, notamment inspirés des comics de l'époque.
Dans tous les cas, il faudra attendre encore plusieurs semaines avant de se les procurer : l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering doit sortir, dans nos boutiques locales, le 26 septembre 2025.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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