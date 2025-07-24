Magic The Gathering : L'extension Spider-Man proposera des decks de bienvenue, des cartes déjà dévoilées

Wizards of the Coast a, récemment, annoncé que des decks de bienvenue sont au programme pour l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering, qui a d'ailleurs déjà révélé certaines de ses cartes.

L'extension Spider-Man de Magic aura le droit à des decks de bienvenue

Magic The Gathering Marvel's Spider-Man propose cinq decks de bienvenue différents (un pour chaque couleur de Magic), conçus pour les nouveaux joueurs. Chaque deck de bienvenue contient deux decks de 30 cartes : un de la couleur indiquée, et un autre d'une couleur aléatoire parmi les quatre autres couleurs de mana de Magic.

Web-sling your way into the action with a brand new series of Welcome Decks featuring brand new cards from #MTGxSpiderMan! Welcome decks will be the perfect way to get your friends into Magic and #SDCC attendees will be the first to get their hands on them!… pic.twitter.com/LwuV3fr1zY — Magic: The Gathering (@wizards_magic) July 24, 2025

D'autres cartes de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic partagées

Check out this multiversal first look at five different versions of Spider-Man from the upcoming Magic: The Gathering crossover https://t.co/M0pzPWri39#SDCC pic.twitter.com/LW4tfWMYGe — IGN (@IGN) July 23, 2025

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Alors que les joueurs et les joueuses de, le fameux jeu de cartes (TCG) de Wizards of the Coast, attendent avec une certaine impatience l'extension Aux portes des Éternités, c'est le set Marvel's Spider-Man qui fait parler de lui aujourd'hui.En effet, via un récent article sur le site officiel, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de Magic The Gathering, Wizards of the Coast a annoncé que. Chaque deck de bienvenue est articulé autour d'une couleur (d'un mana) et est à destination des débutants, qui désirent apprendre à jouer à Magic.D'ailleurs, sur le site officiel,. Ce qui permet, déjà, de se faire une idée de ce produit, qui permettrait à beaucoup de se plonger dans ce TCG, et ce, en toute tranquillité. Et autant dire que les cartes sont magnifiques et raviront à coup sûr les fans de l'Homme Araignée.En complément, remarquons qu', via son compte Twitter/X et un article récemment publié. L'occasion parfaite de voir certaines mécaniques des cartes dudit set mais aussi, et surtout, leur visuel. D'ailleurs, d'après les images partagées,, notamment inspirés des comics de l'époque.Dans tous les cas, il faudra attendre encore plusieurs semaines avant de se les procurer :Comme toujours, peu de temps avant son lancement, nous vous proposerons un récapitulatif afin que vous ayez toutes les informations concernant