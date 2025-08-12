Mafia: The Old Country Steam Deck : Peut-on y jouer sur la console de Valve ?

Avec la montée en popularité du Steam Deck et l'engouement suscité par Mafia: The Old Country, nombreux sont les joueurs qui se demandent si ce nouvel opus de la licence est jouable sur la console portable de Valve.
Après une sortie très attendue et globalement bien accueillie, ce nouvel épisode signé Hangar 13 intrigue autant pour son univers immersif que pour ses performances sur différents supports. Mais alors, Mafia: The Old Country est-il compatible et optimisé pour le Steam Deck
? Voyons cela en détail.
Mafia: The Old Country est-il compatible avec le Steam Deck ?
À l'heure où de nombreux jeux sortent en étant déjà compatibles avec le Steam Deck, la console de Valve. Malheureusement, ce Mafia: The Old Country, qui reçoit de bonnes critiques, n'en fait pas partie puisqu'il n'est pas encore officiellement compatible. S'il reste jouable, le résultat n'est pas vraiment concluant (voir ci-dessous). Mais cela n'empêche pas Hangar 13 de travailler sur une version Steam Deck dans les mois à venir, afin de le rendre jouable sur ce support et augmenter encore un peu plus son nombre de joueurs.
Rendu de Mafia: The Old Country sur Steam Deck
Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, même en modifiant certains paramètres pour tenter d'optimiser l'expérience, le rendu n'est pas très bon. Les FPS sont faibles et les graphismes pas très jolis. Nous vous conseillons donc d'attendre avant de jouer à Mafia: The Old Country sur Steam Deck, et d'opter pour un autre support, si vous en avez la possibilité.
Jouer à vos jeux préférés sur Steam Deck
Le Steam Deck
, la console portable signée Valve, permet de profiter de nombreux titres PC en déplacement ou confortablement installé chez soi. Compatible avec une large bibliothèque de jeux via SteamOS et Windows, il offre une expérience fluide, adaptée à la manette, tout en conservant l'essence du jeu PC. Grâce à son écran de qualité, à ses contrôles ergonomiques et à la possibilité d'ajuster les paramètres graphiques, le Steam Deck est une excellente alternative pour jouer à vos licences favorites, même loin de votre setup habituel.
Enfin, si vous envisagez de vous en procurer un, vous pouvez acheter le Steam Deck directement sur le site officiel de Valve
ou via Amazon
.
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