Mafia: The Old Country s'offre une longue séquence de gameplay captivante

Mafia: The Old Country a, récemment, dévoilé une nouvelle et longue vidéo, comportant des séquences de gameplay.

Du gameplay pour Mafia: The Old Country

Mafia : The Old Country arrivera comme prévu

Mafia: The Old Country has gone gold.



We can't wait to welcome you into our Family on August 8, 2025! pic.twitter.com/HRaXPVarA7 — Mafia Game (@mafiagame) June 20, 2025

PC Édition Standard → 35,5 € au lieu de 50 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 34,49 € au lieu de 60 €, soit 43 % de réduction.



Au début du mois d'août 2025, les joueurs et les joueuses, fans ou non de la franchise Mafia, vont pouvoir se plonger dans. En attendant la sortie de ce nouvel opus, la communauté peut profiter d'En effet, il y a très peu de temps,. D'après les informations partagées par IGN, celle-ci présente la section « Villa » du chapitre 5 de l'histoire principale.C'est, ainsi, l'occasion parfaite pour les joueurs et les joueuses les plus impatients de se faire une première idée, étant donné que cette vidéo montre des séquences de conduite, d'infiltration et bien évidemment des moments de dialogue avec des personnages divers.D'ailleurs, au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus beaucoup de temps à attendre avant de pouvoir découvrir les aventures d'Enzo Favara puisquesort le 8 août 2025. À ce propos, remarquons que le titre ne devrait souffrir d'aucun report puisqueest passé Gold, à la fin du mois de juin 2025. Cela avait notamment été annoncé sur le compte Twitter/X de la franchise.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est développé par Hangar 13 et édité par 2K Games, débarque le 8 août 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez l'obtenir sur PC à moindre frais grâce à notre partenaire Instant Gaming :