Mafia: The Old Country s'offre une longue séquence de gameplay captivante

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 juillet 2025 à 12h10
Mafia: The Old Country a, récemment, dévoilé une nouvelle et longue vidéo, comportant des séquences de gameplay.
Mafia: The Old Country s'offre une longue séquence de gameplay captivante
Au début du mois d'août 2025, les joueurs et les joueuses, fans ou non de la franchise Mafia, vont pouvoir se plonger dans Mafia: The Old Country. En attendant la sortie de ce nouvel opus, la communauté peut profiter d'une nouvelle vidéo présentant le gameplay de Mafia: The Old Country.

Du gameplay pour Mafia: The Old Country

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En effet, il y a très peu de temps, IGN a publié, sur sa chaîne YouTube, une vidéo de près de 10 minutes montrant le gameplay de Mafia: The Old Country. D'après les informations partagées par IGN, celle-ci présente la section « Villa » du chapitre 5 de l'histoire principale.

C'est, ainsi, l'occasion parfaite pour les joueurs et les joueuses les plus impatients de se faire une première idée du gameplay de Mafia: The Old Country, étant donné que cette vidéo montre des séquences de conduite, d'infiltration et bien évidemment des moments de dialogue avec des personnages divers.

Miniature vidéo

Mafia : The Old Country arrivera comme prévu

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D'ailleurs, au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus beaucoup de temps à attendre avant de pouvoir découvrir les aventures d'Enzo Favara puisque Mafia: The Old Country sort le 8 août 2025. À ce propos, remarquons que le titre ne devrait souffrir d'aucun report puisque Mafia: The Old Country est passé Gold, à la fin du mois de juin 2025. Cela avait notamment été annoncé sur le compte Twitter/X de la franchise.
Rappelons, en guise de conclusion, que Mafia: The Old Country, qui est développé par Hangar 13 et édité par 2K Games, débarque le 8 août 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez l'obtenir sur PC à moindre frais grâce à notre partenaire Instant Gaming :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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