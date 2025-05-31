Mafia: The Old Country : Les développeurs expliquent comment ils sont revenus aux racines de la mafia sicilienne

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 mai 2025 à 14h00
À travers une vidéo de type journal de développeur, l'équipe de Hangar 13 et le studio italien Stormind Games reviennent sur la genèse de Mafia: The Old Country, un spin-off plus modeste, mais bien plus fidèle à l'esprit original de la saga.
Mafia: The Old Country : Les développeurs expliquent comment ils sont revenus aux racines de la mafia sicilienne
La licence Mafia est sur le point de faire son grand retour, pour le plus grand plaisir des joueurs. D'autant plus que cet opus nous plongera au cœur de la Sicile, aux prémices de la Mafia. Avec un gameplay et un contenu bien plus proches des deux premiers épisodes.

Par le biais d'une vidéo explicative, nous apprenons pourquoi ce choix de la Sicile, et le travail effectué pour apporter une belle immersion.

Une Sicile de 1900 reconstituée dans les moindres détails

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Dans ce nouveau chapitre, fini les grandes villes américaines : le jeu nous plonge en pleine Sicile rurale au tournant du XXe siècle. Un cadre inédit pour la licence, mais qui s'inscrit comme un véritable retour aux sources, à l'époque et à l'endroit même où la mafia a pris racine.

La Sicile devient un personnage à part entière, riche de strates historiques, entre ruines grecques, influences byzantines, héritage normand, et nourri de photos d'époque ayant servi de référence directe à la direction artistique.

Une immersion soutenue par la réalité du terrain

L'équipe s'est rendue sur place pour s'imprégner des lieux, des textures, des gens, et pour collaborer étroitement avec des artisans et experts locaux. Parmi les anecdotes partagées, la visite d'un petit atelier de coutellerie traditionnelle a permis de recréer avec précision les armes d'époque, selon les méthodes artisanales.
La Sicile n'est pas seulement une toile de fond pour nous. C'est un lieu qui vous accueille.

- Un membre de l'équipe de Hangar 13.
Miniature vidéo

Une ambiance de film de mafia classique

Avec sa narration centrée sur l'honneur, la famille et le crime organisé, Mafia: The Old Country veut renouer avec l'essence même du genre mafieux. Les environnements naturels remplacent les rues quadrillées, et les codes du film de gangsters transparaissent à chaque instant, notamment via les dialogues et les personnages.

Le jeu n'hésite pas à jouer avec certains clichés, patriarche sicilien à la voix rocailleuse, tensions familiales, respect du code, pour mieux renforcer l'immersion dans ce milieu régi par ses propres lois.

Un spin-off plus modeste, mais plus authentique

Contrairement aux précédents opus, Mafia: The Old Country réduit son échelle : durée de vie plus compacte, prix plus accessible, et une expérience recentrée sur la narration et l'ambiance, en n'étant pas un monde ouvert. Mais ce choix n'est pas un recul, bien au contraire. La précision historique et la densité de l'environnement semblent offrir un jeu plus cohérent et fidèle à l'identité de la série.

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L'équipe promet un respect rigoureux du contexte historique, jusqu'à faire appel à des experts pour valider les aspects culturels et narratifs.

Mafia: The Old Country sera disponible le 8 août 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Avec cette approche plus intimiste et ancrée dans le réel, le titre pourrait bien marquer un tournant salutaire pour une série qui semblait en quête de sens.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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