Lost Ark : Un million de bots bannis, les files d'attente disparaissent

Depuis le lancement, le botting a été un problème constant pour Lost Ark. Notre équipe a travaillé dur sur différents outils et méthodes pour identifier et supprimer les bots. Le résultat de ce travail est que nous avons banni, de manière permanente, plus d'un million de comptes illégitimes, qui étaient considérés comme des bots.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Bien qu'il soit un véritable succès depuis sa sortie, au début du mois de février,. L'attente avant d'arriver sur son serveur était longue de plusieurs heures, mais les développeurs ont fini par régler, en partie, ce souci très contrariant pour la communauté.Ainsi, en plus d'avoir lancé de nouveaux serveurs et une nouvelle région , les développeurs tentent de limiter les bots, un fléau dans les MMO, notamment. Amazon Games a donc récemment indiqué que, une excellente nouvelle pour la communauté, d'autant que le studio continuera son travail sur ce point.Cependant, les développeurs indiquent que parmi ces utilisateurs peuvent se trouver des joueurs normaux. Si tel est votre cas, n'hésitez pas à contacter le support , pour résoudre le problème et retrouver votre compte.Depuis cette annonce,. Le travail des développeurs paye, et de nombreux joueurs peuvent, enfin, se lancer dans Lost Ark, sans avoir à patienter plusieurs heures. D'ailleurs, notez que du contenu sera ajouté durant ce mois de mars , avec notamment de nouvelles quêtes et un nouveau type de raid. D'autres choses, non précisées, seront également de la partie.est, pour rappel, disponible en free-to-play sur Steam. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter nos guides , notamment pour trouver les emplacements des graines de Mokoko