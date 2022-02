Lost Ark : Graines de Mokoko, où les trouver ?

Emplacement des Graines de Mokoko dans Lost Ark

Les récompenses avec les Graines de Mokoko

Carte Totoma → 50 graines

Potion de bonté → 100 graines

Formulaire de candidature à l’équipage de forteresse : Chicachica → 150 graines

Potion d’augmentation de vitalité → 200 graines

Formulaire de candidature à l’équipage : Cocorico → 250 graines

Potion d’augmentation de caractéristique → 300 graines

Carte : Mokamoka → 350 graines

Quête : Licence du Paradis du chevalier → 400 graines

Plan du Boréas x 15 → 450 graines

Formulaire de candidature à l’équipage de forteresse : Mukomuko → 500 graines

Pollen de fleur de vent timide x 3 → 550 graines

Plan du Boréas x 20 → 600 graines

Formulaire de candidature à l’équipage : Poipoi → 650 graines

Titre : Chasseur mokoko → 700 graines

Structure : monument de la graine mokoko → 750 graines

Transformation : œuf de création → 800 graines

Formulaire de candidature à l’équipage de forteresse : Paruru la cordiale → 850 graines

Background : Moki Toki → 900 graines

Chef-d’œuvre 32 → 950 graines

Apparence de navire : Boréas florissant → 1 000 graines

Formulaire de candidature à l’équipage : Narinari → 1 050 graines

Titre : Parfumé → 1 100 graines

Chef-d’œuvre 44 → 1 150 graines

Transformation : graine mokoko → 1 200 graines

Pack : Emoji mokoko → 1 250 graines

Lessont massivement présentes dans Lost Ark , et peuvent être très utiles. Seulement, étant donné leur nombre assez important, il peut être très difficile, et particulièrement fastidieux de partir à la recherche de. Fort heureusement, si vous ne souhaitez pas perdre des heures dans vos recherches, il existe certaines techniques pour gagner du temps, et les localiser plus facilement.Chaque région et sous-région propose en effet son lot de, allant de quelques unités à plus d'une dizaine, ce qui vous demandera donc d'être très observateur. Néanmoins, si vous faites partie de celles et ceux souhaitant gagner du temps, vous pouvez, comme très souvent, compter sur le travail de la communauté. Depuis peu, une carte interactive, mentionnant toutes les ressources de Lost Ark, est en ligne, et est particulièrement complète et fidèle.Nommée Papunika , vous pourrez y retrouver les emplacements de, et ainsi terminer votre quête pour débloquer toutes les récompenses en lien avec cette dernière. Sur la carte, vous pouvez sélectionner la région de votre choix et ainsi voir l'emplacement desdans ladite région. Notez cependant que leur nom est en anglais.Une fois dans la zone qui vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser la légende, se trouvant à droite, pour supprimer les items qui ne vous intéressent pas, et neBien évidemment, récolter toutes ces Graines a un objectif : débloquer des récompenses uniques. Au total, 25 paliers sont disponibles, démarrant à partir de 50 Graines, pour aller jusqu'à 1 250. Il faut cependant avoir accédé au village Mokoko pour débloquer ces récompenses, ce qui se fait via la quête principale.