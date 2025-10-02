Lost Ark prévoit une mise à jour majeure pour la fin d'année, mais il y a un hic

Annoncée dans la feuille de route de 2025, une mise à jour riche en améliorations arrivera dans Lost Ark juste à temps pour les fêtes. Mais celle-ci s'accompagne d'un détail qui va dissuader certains utilisateurs.
Chaque trimestre, les développeurs de Lost Ark
publient sur le site officiel du jeu un article récapitulatif de la feuille de route pour les 3 mois à venir
. Le 1er octobre 2025, le résumé des mises à jour à venir pour les mois d'octobre, novembre et décembre a donc été dévoilé.
Raid de Kazeros, nouveau système de progression et décorations festives au programme dans les terres d'Arkesia
L'automne démarre sur les chapeaux de roue dans Lost Ark
avec l'introduction des quêtes menant au grand final du Raid de Kazeros.
Comme il est précisé dans l'article, « Le corps de Kazeros, disparu depuis longtemps, a commencé à prendre forme dans le brouillard
». D'ailleurs, les héros les plus valeureux pourront se lancer à l'assaut de cette redoutable menace dès le mois de novembre avec l'acte 4 : la Forteresse de la Destruction.
Ce raid endgame pensé pour 8 joueurs nécessitera toutefois de posséder un équipement de niveau 1700 ou plus pour pouvoir entrer en mode Normal.
L'une des nouveautés majeures qui arrivera en novembre dans Lost Ark est le tout nouveau Ark Grid System.
Ce système de progression réservé à l'endgame (lui aussi disponible en novembre) permet de débloquer de puissants effets statiques et spécifiques aux classes. Pour une réelle équité entre les joueurs, le système sera disponible avec les améliorations coréennes. Plusieurs événements sont également annoncés jusqu'à la fin de l'année avec notamment un événement Lucky Box en octobre, le lancement de la saison 7 du mode compétitif Proving Grounds, le retour du mode All-Out War ou encore la mise à jour du camp d'entrainement Mokoko.
Enfin, le mois de décembre sera le moins important en termes de mises à jour avec des correctifs visant à améliorer la qualité de vie globale du jeu. L'ambiance des fêtes s'invitera également dans les villes d'Arkesia
avec des éléments cosmétiques sur le thème de Noël, des missions thématiques saisonnières et bien plus encore.
Les derniers mois de Lost Ark marqués par un élément crucial qui a divisé les joueurs
Malgré ces changements, les joueurs ne seront peut-être pas au rendez-vous car Lost Ark a connu un changement drastique. Par manque de joueurs dans certains pays européens, l'interface de jeu n'est plus disponible en français et en allemand depuis le mois de mai.
De fait, il n'est possible de profiter du jeu qu'en anglais ou en espagnol, que ce soit au niveau des voix ou de l'interface de jeu. Ce détail fait que les joueurs qui ont découvert le titre grâce à la localisation française ont boudé le jeu, et il n'est pas dit que ces mises à jour les incitent à revenir.
Mais vous, avez-vous arrêté de jouer à Lost Ark suite à l'arrêt de la localisation française ou faites-vous partie des héros d'Arkesia toujours au front ? N'hésitez pas à partager votre avis et vos meilleurs souvenirs de jeu dans les commentaires.
commentaire (1)
Je suis très déçu car ne parlent pas un mot d anglais je ne peux plus jouer à lost ark