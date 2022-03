Lost Ark évoque les nouveautés à venir en mars (quêtes & raid)

De nouvelles quêtes

Les raids abyssaux

est disponible depuis quelques semaines seulement, et malgré les problèmes pour rejoindre un serveur, nombreux sont les joueurs à se demander, et à questionner Amazon, sur le futur du MMORPG, sachant que la version coréenne est bien plus complète. Dans ce sens,, par le biais d'une mise à jour majeure.Comme nous vous le disions,, permettant également de découvrir de nouvelles zones. Nous en apprendrons un peu plus sur les Sidéraux tout en partant à la recherche de Kadan, le premier tueur de gardiens, tout en continuant à chercher l’Arche finale.Pour accéder à ces nouvelles quêtes, il faudra obligatoirement avoir terminé Feiton ainsi que les quêtes « Yorn : Que la lumière soit », « Îlot aux Murmures : Le début de notre histoire » et « Île du Bambou illusoire : La fin des épreuves ». Il est également recommandé d'avoir un niveau d'objet de 1100.. Ces derniers vous demanderont, évidemment, de collaborer avec d'autres personnages pour vaincre un boss avant la fin du temps, avec comme particularité de proposer des gardiens plus gros, méchants et coriaces. La difficulté sera donc bien plus élevée dans ces raids abyssaux. Pour en venir à bout, vous devrez passer par trois phases distinctes, chacune ayant ses propres récompenses.Le premier, Argos, sera donc introduit en mars et disponible puis la statue de raid abyssal dans les plus grandes villes.Aucune date de sortie n'a été partagée pour cette première mise à jour de contenu sur Lost Ark , mais nous la verrons arriver en mars. D'autres choses accompagneront les deux points cités ci-dessus, bien évidemment.