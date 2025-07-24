Lost Ark Paradise : une mise à jour révolutionnaire qui met fin au grind intensif avec un tout nouveau mode

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 juillet 2025 à 10h52
Lost Ark, le MMORPG free-to-play aux inspirations Diablo, se réinvente totalement grâce à sa mise à jour Paradise. Amazon Games et Smilegate lancent ainsi une refonte ambitieuse conçue spécialement pour reconquérir un public mondial, en proposant un mode inédit centré sur le jeu solo et simplifiant radicalement la progression.
Lost Ark Paradise : une mise à jour révolutionnaire qui met fin au grind intensif avec un tout nouveau mode
Disponible depuis plus de trois ans maintenant, Lost Ark continue son bonhomme de chemin en lançant un tout nouveau mode de jeu, dans le but de faire revenir les joueurs, mais aussi en séduire de nouveaux. Cela passe par une immense et ambitieuse mise à jour.

Paradise : un nouveau mode solo qui redéfinit la progression

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Disponible dès maintenant, la mise à jour « Welcome to Paradise » introduit un tout nouveau mode pensé pour atténuer le grind souvent critiqué dans Lost Ark. Conçu spécifiquement pour l'audience internationale du jeu, Paradise permet aux joueurs de progresser rapidement grâce à des activités inédites, principalement en solo, supprimant ainsi les lourdeurs de l'ancien système. Cette première saison de Paradise se déroule du 23 juillet au 12 novembre 2025.

Elysian et Crucible : deux activités majeures pour démarrer Paradise

Les joueurs débutent leur aventure à Elysian, affrontant des vagues successives d'ennemis afin de récupérer le nouvel équipement Legacy of Paradise, ainsi que diverses ressources utiles. Une fois un build solide créé grâce à ces récompenses, il est possible d'affronter des boss en combat singulier dans l'arène du Crucible. Grâce à ces nouveaux équipements, même les classes de soutien pourront se mesurer directement aux boss les plus redoutables.
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Hell Dungeon : un défi inspiré de Diablo

Les victoires dans le Crucible permettent d'obtenir des clés pour explorer le nouveau donjon nommé Hell. Composé de 100 étages à difficulté croissante rappelant fortement les premiers Diablo, ce donjon offre des récompenses adaptées en fonction de votre progression. Chaque tentative permet de descendre un certain nombre d'étages, avec des bonus et difficultés supplémentaires à chaque niveau franchi.

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Une expérience solo totalement repensée

Paradise n'est pas la seule nouveauté apportée par cette mise à jour majeure. Lost Ark améliore aussi drastiquement l'expérience solo pour accueillir au mieux les nouveaux joueurs. Ce mode sert désormais de véritable tutoriel interactif, idéal pour comprendre rapidement les mécaniques de chaque classe, optimiser ses rotations et acquérir une bonne maîtrise du jeu.

Le raid à deux portes Aegir de Kazeros est également accessible en mode solo, facilitant l'acquisition de matériaux et de gemmes de quatrième niveau.

Maharaka Festival, Mokoko Bootcamp et améliorations d'interface

De nombreux autres événements accompagnent cette mise à jour de juillet :
  • Le retour très attendu du Maharaka Festival, célébrant l'été avec diverses animations spéciales.
  • Le Mokoko Bootcamp, encourageant les joueurs vétérans à aider les nouveaux venus avec des récompenses à la clé.
  • Des améliorations significatives pour l'interface, notamment une meilleure gestion du profil des personnages et une organisation optimisée des collections de skins.
Ces ajustements répondent directement aux demandes récurrentes des joueurs, améliorant grandement l'expérience utilisateur.

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Un retour attendu au sommet ?

Cette mise à jour audacieuse est clairement une tentative d'Amazon Games et Smilegate pour replacer Lost Ark parmi les MMORPG les plus populaires, en particulier après la baisse notable d'intérêt depuis son pic initial de février 2022. Après avoir dépassé le million d'utilisateurs simultanés à la sortie, le titre n'en réunit plus que 25 000 environ.

Avec Paradise, le jeu s'offre une opportunité unique de reconquérir les joueurs perdus grâce à un gameplay repensé, plus accessible et moins contraignant.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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