Lost Ark Paradise : une mise à jour révolutionnaire qui met fin au grind intensif avec un tout nouveau mode

Lost Ark, le MMORPG free-to-play aux inspirations Diablo, se réinvente totalement grâce à sa mise à jour Paradise. Amazon Games et Smilegate lancent ainsi une refonte ambitieuse conçue spécialement pour reconquérir un public mondial, en proposant un mode inédit centré sur le jeu solo et simplifiant radicalement la progression.

Paradise : un nouveau mode solo qui redéfinit la progression

Elysian et Crucible : deux activités majeures pour démarrer Paradise





Hell Dungeon : un défi inspiré de Diablo

Une expérience solo totalement repensée

Maharaka Festival, Mokoko Bootcamp et améliorations d'interface

Le retour très attendu du Maharaka Festival , célébrant l'été avec diverses animations spéciales.

, célébrant l'été avec diverses animations spéciales. Le Mokoko Bootcamp , encourageant les joueurs vétérans à aider les nouveaux venus avec des récompenses à la clé.

, encourageant les joueurs vétérans à aider les nouveaux venus avec des récompenses à la clé. Des améliorations significatives pour l'interface, notamment une meilleure gestion du profil des personnages et une organisation optimisée des collections de skins.

Un retour attendu au sommet ?

Disponible depuis plus de trois ans maintenant,continue son bonhomme de chemin en lançant un tout nouveau mode de jeu, dans le but de faire revenir les joueurs, mais aussi en séduire de nouveaux. Cela passe par une immense et ambitieuse mise à jour.Disponible dès maintenant, la mise à jour «» introduit un tout nouveau mode pensé pour atténuer le grind souvent critiqué dans Lost Ark. Conçu spécifiquement pour l'audience internationale du jeu, Paradise permet aux joueurs de progresser rapidement grâce à des activités inédites, principalement en solo, supprimant ainsi les lourdeurs de l'ancien système. Cette première saison de Paradise se déroule duLes joueurs débutent leur aventure à, affrontant des vagues successives d'ennemis afin de récupérer le nouvel équipement, ainsi que diverses ressources utiles. Une fois un build solide créé grâce à ces récompenses, il est possible d'affronter des boss en combat singulier dans l'arène du. Grâce à ces nouveaux équipements, même les classes de soutien pourront se mesurer directement aux boss les plus redoutables.Les victoires dans le Crucible permettent d'obtenir des clés pour explorer le nouveau donjon nommé. Composé de 100 étages à difficulté croissante, ce donjon offre des récompenses adaptées en fonction de votre progression. Chaque tentative permet de descendre un certain nombre d'étages, avec des bonus et difficultés supplémentaires à chaque niveau franchi.n'est pas la seule nouveauté apportée par cette mise à jour majeure.pour accueillir au mieux les nouveaux joueurs. Ce mode sert désormais de véritable, idéal pour comprendre rapidement les mécaniques de chaque classe, optimiser ses rotations et acquérir une bonne maîtrise du jeu.Le raid à deux portesest également accessible en mode solo, facilitant l'acquisition de matériaux et de gemmes de quatrième niveau.De nombreux autres événements accompagnent cette mise à jour de juillet :Ces ajustements répondent directement aux demandes récurrentes des joueurs, améliorant grandement l'expérience utilisateur.Cette mise à jour audacieuse est clairement une tentative d'Amazon Games et Smilegate pour replacer Lost Ark parmi les MMORPG les plus populaires, en particulier après la baisse notable d'intérêt depuis son pic initial de février 2022. Après avoir dépassé le million d'utilisateurs simultanés à la sortie, le titre n'en réunit plus que 25 000 environ.Avec Paradise,