Lost Ark : Deux nouvelles classes et une région devraient arriver au printemps

Nous faisons actuellement des ajustements concernant notre prochaine feuille de route de contenus en fonction des données de progression des joueurs. Nous partagerons une feuille de route actualisée après notre mise à jour de Mars. — Lost Ark FR (@PlayLostArkFR) March 7, 2022

De nombreux joueurs de Lost Ark ont déjà atteint le niveau maximum et attendent, impatiemment, ce que leur réservent les développeurs. Si le mois de mars permettra de découvrir les raids abyssaux et de nouvelles quêtes, les mois d'avril et mai devraient être un peu plus riches en contenu. Durant un court moment, une feuille de route concernant cette période a même été mise en ligne , avant d'être supprimée. Le studio explique que celle-ci n'était pas forcément définitive, et que nous en saurons plus à la fin de ce mois de mars.Mais en attendant d'avoir plus de précisions, si vous vous demandez ce qui va être implanté dans Lost Ark à court terme, sachez que nous aurons le droit à plusieurs choses intéressantes. Par exemple,(prévues initialement en avril et mai).Bien évidemment, ces informations sont vouées à évoluer, étant donné que Amazon Games se réserve le droit d'apporter des modifications. Dans tous les cas, nous en saurons un peu plus à la fin du mois de mars, une fois la mise à jour de contenu déployée En attendant, la sortie en Occident de Lost Ark, est dans le reste du monde, est une totale réussite, puisque le jeu a dépassé les 20 millions de joueurs uniques dans le monde