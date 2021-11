Lost Ark : Quel est le niveau maximum ?

Quel est le niveau maximum dans Lost Ark ?

Le très populaire MMORPG, sorti initialement en Corée du Sud avant de débarquer en Russie puis, finalement, en Europe et en Amérique du Nord est prévu pour. Cependant, Smilegate, l'éditeur du titre, permet aux joueurs de participer à une bêta fermée du 4 au 11 novembre 2021. Qui dit MMORPG dit niveau et nombreux sont les joueurs à se demander quel est leet de l'état du jeu. En effet, en Corée du Sud, là où Lost Ark est disponible depuis plusieurs mois dans sa version complète, le, alors qu'il n'esten Europe et en Amérique du Nord. Cependant, le niveau maximum pour les comptes sera bien plus difficile à atteindre puisqu'il a été fixé à 100, plusieurs personnages seront nécessaires pour espérer y arriver.Le niveau 55, sur la bêta disponible dans nos contrées, pourra être atteint après 15 à 20 heures de jeu, selon votre expérience pour ce type de jeu et votre progression générale. Pour cette bêta fermée, l'intégralité des joueurs commenceront à partir du niveau 10, ce qui leur permettra de découvrir davantage de contenu pouret leur fera économiser de précieuses heures de jeu.Pour celles et ceux qui n'ont pas le temps, ni l'envie de monter l'expérience et, par conséquent, le niveau de leur personnage, une option, disponible sur l'écran de sélection de personnage et appelée « Croissance express », leur permettra de progresser jusqu'au niveau maximal et de tester les différents contenus offerts en fin de jeu.