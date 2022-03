Lost Ark dépasse les 20 millions de joueurs uniques

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Si Lost Ark était jouable depuis quelques années dans certains pays, comme la Russie ou encore la Corée du Sud, il ne l'est, en Europe et dans le reste du monde, que depuis ce 11 février. Et comme il fallait s'y attendre,. Si nous n'avons pas encore de chiffre précis, le fait qu'il ait enregistré l'une des meilleures performances sur Steam est, déjà, une bonne indication.Récemment, Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games, a expliqué dans les colonnes de Bastion , que, dont plus de la moitié provient de la version sortie il y a peu, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Australie. De très bonnes performances donc, qui motivent encore plus les développeurs à travailler sur le long terme.« Amazon s'engage à soutenir la communauté croissante avec une solide feuille de route de mises à jour dans les années à venir » s'est notamment exprimé Christoph Hartmann. D'ailleurs, une première mise à jour de contenu arrivera en mars, ajoutant un raid et de nouvelles quêtes . Une très bonne nouvelle donc, d'autant que le studio a banni plus d'un million de bots début mars , ce qui a permis de réduire drastiquement les files d'attente, voire de les supprimer.