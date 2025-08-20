Lords of the Fallen 2 officialisé avec un premier trailer, qui pose le ton

CI Games a profité de l'Opening Night Live de la gamescom 2025 pour annoncer Lords of the Fallen 2, via un trailer aussi sombre qu'explosif.

Un premier trailer pour Lords of the Fallen 2

Une fenêtre de sortie annoncée pour Lords of the Fallen 2

Au cours du mois de juin de l'année 2024, CI Games et Hexworks avaient annoncé que Lords of the Fallen, sorti en 2023, allait avoir le droit à une suite. Après un récent teasing, notamment sur Twitter/X,Au cours de l'Opening Night Live de la gamescom 2025,. Pour l'occasion, les développeurs ont même partagé. Cette nouvelle vidéo, qui dure un peu plus de deux minutes, nous montre ainsi queReste à savoir ce que cette suite nous proposera en termes de nouveautés par rapport à son aîné, Lords of the Fallen. Pour le moment, CI Games et Hexworks n'ont pas partagé de séquences de gameplay ni de plus amples détails à propos de, qui reste donc encore assez mystérieux, bien que le titre dispose déjà d'une fenêtre de sortie.Comme indiqué en juin 2024 par le studio de développement en charge du soft,, et ce sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. À l'heure actuelle, aucune date de sortie précise n'a été communiquée. Nul doute que nous en saurons plus à ce propos dans les mois à venir.Rendez-vous donc en 2026 pour découvrir, qui doit débarquer sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5, et celle de Microsoft, la Xbox Series, en plus du PC. Sachez qu'il est d'ores et déjà possible d'ajouter le titre à sa liste de souhaits.