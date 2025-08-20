Lords of the Fallen 2 officialisé avec un premier trailer, qui pose le ton

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 août 2025 à 14h41
CI Games a profité de l'Opening Night Live de la gamescom 2025 pour annoncer Lords of the Fallen 2, via un trailer aussi sombre qu'explosif.
Lords of the Fallen 2 officialisé avec un premier trailer, qui pose le ton
Au cours du mois de juin de l'année 2024, CI Games et Hexworks avaient annoncé que Lords of the Fallen, sorti en 2023, allait avoir le droit à une suite. Après un récent teasing, notamment sur Twitter/X, les équipes ont enfin officialisé Lords of the Fallen 2, via un premier trailer.

Un premier trailer pour Lords of the Fallen 2

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Au cours de l'Opening Night Live de la gamescom 2025, Hexworks et CI Games ont, effectivement, annoncé Lords of the Fallen 2. Pour l'occasion, les développeurs ont même partagé un premier trailer pour leur Souls-like. Cette nouvelle vidéo, qui dure un peu plus de deux minutes, nous montre ainsi que Lords of the Fallen 2 proposera une aventure aussi sombre que violente.

Reste à savoir ce que cette suite nous proposera en termes de nouveautés par rapport à son aîné, Lords of the Fallen. Pour le moment, CI Games et Hexworks n'ont pas partagé de séquences de gameplay ni de plus amples détails à propos de Lords of the Fallen 2, qui reste donc encore assez mystérieux, bien que le titre dispose déjà d'une fenêtre de sortie.

Miniature vidéo

Une fenêtre de sortie annoncée pour Lords of the Fallen 2

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Comme indiqué en juin 2024 par le studio de développement en charge du soft, Lords of the Fallen 2 sortira bien au cours de l'année 2026, et ce sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. À l'heure actuelle, aucune date de sortie précise n'a été communiquée. Nul doute que nous en saurons plus à ce propos dans les mois à venir.

Rendez-vous donc en 2026 pour découvrir Lords of the Fallen 2, qui doit débarquer sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5, et celle de Microsoft, la Xbox Series, en plus du PC. Sachez qu'il est d'ores et déjà possible d'ajouter le titre à sa liste de souhaits.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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