League of Legends: Wild Rift a généré plus de 150 millions de dollars

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Selon App Annie (via Games Industry ), une société d'analyse d'applications, le MOBA free-to-play de, à savoir League of Legends: Wild Rift , a généré plus de, et ce, à échelle mondiale et depuis sa parution.Disponible depuis le mois d'octobre 2020 en Asie du Sud via sa version bêta, puis en décembre pour le reste du monde, lseulement après son lancement. Selon la société, les plus gros consommateurs du free-to-play sont les joueurs des États-Unis et du Brésil.Pour comprendre un peu mieux la prouesse de, Honor of Kings a atteint les 150 millions de dollars en 249 jours, tandis que Arena of Valor a atteint ce seuil en 543 jours après sa parution. Cela place donc le titre de Riot dans une position assez confortable. Les prochains mois des'annoncent donc être plutôt encourageant si le MOBA continue bien évidemment dans cette lancée.