LoL : Plus de 120 nouveaux skins prévus pour 2020

Les développeurs de League of Legends semblent travailler d'arrache-pied pour proposer aux joueurs plus de skins de champions qu'ils n'en ont eu durant l'année 2019.

En effet, dans une nouvelle vidéo, le studio en charge du développement de LoL, Riot Games, a annoncé qu'à peu près 120 skins devraient être rendus disponibles dans le MOBA durant l'année 2020.



Jonathan Belliss, connu sous le pseudonyme de Bellissimoh, évoluant au poste de responsable en chef de la personnalisation dans LoL chez Riot Games, a partagé une feuille de route détaillant les skins et les événements prévus pour cette nouvelle année. « En 2018, nous avons proposé un peu plus de 80 skins aux joueurs. En 2019, nous avons franchi la jolie barre des 100. Cette année, nous espérons dépasser les 120 skins », a-t-il annoncé. Le responsable en chef ajoute qu'il est difficile de proposer de nouveaux skins pour l'entièreté des champions jouables actuellement dans LoL, la raison pour laquelle Riot Games avait toujours priorisé les champions les plus populaires. Mais cette tendance devrait clairement évoluer durant l'année 2020, puisque de nombreux skins sur les 120 prévus le sont pour des champions particulièrement délaissés et négligés.



Pour le moment, Riot Games a partagé une liste de seize champions qui sont assurés d'avoir un nouveau skin en cette nouvelle décennie, parmi lesquels nous retrouvons Bard, Karthus, Kindred, Mordekaiser, Nautilus, Ornn, Pantheon, Rek'Sai, Sion, Skarner, Taliyah, Taric, Trundle, Twitch, Vel'Koz et Xerath. Quelques-uns d'entre eux, tels que Trundle, Skarner ou encore Xerath, n'ont pas eu la chance de recevoir de skins depuis quelques années...



Jonathan Belliss explique que l'objectif de Riot Games est de faire en sorte que le « temps depuis la sortie d'un skin pour un champion puisse être défini en mois et non plus en années. »





Le responsable en chef de la personnalisation dans LoL aborde les plans et réflexions sur le premier événement thématique de LoL et les futurs, notamment le Royaume des Mechas, un univers de science-fiction légendaire dans lequel les plus grands héros des royaumes en guerre (Garen, Leona, Draven, Sett et Jax) s'unissent contre des monstres en pilotant des mechas.