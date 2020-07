LoL : Une bande-annonce onirique pour présenter l'événement Fleur spirituelle

C'est à l'occasion du prochain événement saisonnier que Riot Games a décidé de publier une nouvelle bande-annonce aux traits d'anime.

Le festival de la Fleur spirituelle

Intitulée, cette nouvelle bande-annonce de League of Legends permet d'en découvrir davantage sur. Nous pouvons également voir à quel pointexcelle dans le domaine de l'art, puisque ce dernier ose proposer un trailer s'inscrivant dans le registre de l'anime, s'éloignant des origines graphiques de son MOBA.Grâce, les joueurs auront l'occasion de gagner de nouveaux skins teintés à la fois de douceur, mais également de ténèbres. Ils pourront aussi explorer d'une nouvelle façon cet univers si particulier et approfondir les histoires liées aux dimensions parallèles dans lesquelles leurs champions favoris évoluent. Pour cette fête un peu spéciale,etsont vêtus de nouvelles tenues aux couleurs de l’événement.Aussi, ce trailer est également l'occasion d'introduire peu à peu, qui sera. Cette dernière aura la capacité d'infliger des dégâts immédiats, et ce malgré la distance plus ou moins longue. Également, sa timidité et sa maladresse marquent un certain manque de confiance en elle, cependant attention, il ne faut pas se fier aux apparences ! Ces dernières peuvent être trompeuses...