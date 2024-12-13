LoL : Un champion a atteint un taux de bannissement exorbitant

Les joueurs de LoL semblent terrifier par le dernier champion ajouté sur le MOBA, dont le taux de bannissement atteint des sommets.
L'arrivée de nouveaux champions sur LoL
est toujours plus ou moins chaotique, et Ambessa, personnage issu de la série animée Arcane, ne déroge pas à la règle.
Ambessa atteint presque un taux de 60 % de bannissement sur LoL
La sortie d'Ambessa sur LoL
n'est pas passée inaperçue. En effet, ce toplaner extrêmement mobile a rapidement su s'imposer comme une véritable menace sur cette voie, si bien que des premiers ajustements avaient été apportés avec la mise à jour 14.24
sur son Z et sur son E. Très puissante en situation de 1v1, Riot Games avait souhaité calmé le jeu, mais les changements profitaient davantage aux champions à distance qu'à ceux en mêlée, qui sont les plus sélectionnés sur la voie du haut.
Les joueurs ont donc naturellement commencé à l'exclure des parties classées, et son taux de bannissement a atteint des sommets depuis quelques jours. Désormais, elle enregistre presque dans toutes les régions près de 60 % de bannissements pour les rangs Platine ou supérieurs,
témoignant de sa domination sur la Faille selon les données partagées par le site League of Graphs
. À titre comparatif, le second champion le plus exclu est actuellement Caitlyn, avec un taux de 40 % en Europe de l'ouest.
Cette situation traduit l'anxiété des joueurs face au déploiement d'un nouveau champion, qui nécessite un apprentissage pour le maîtriser, mais aussi pour savoir jouer contre. Aurora, disponible depuis l'été 2024, avait également perturbé la communauté en écrasant la méta, et Riot Games avait réussi à l'équilibrer au bout de plusieurs mises à jour. Il y a donc fort à parier qu'Ambessa subisse le même traitement, bien que la tâche sera sans doute encore une fois ardue pour le développeur.
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