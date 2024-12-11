LoL : MàJ 14.24, les détails la mise à jour

LoL : L'ARAM du chaos presque classique sera disponible en juillet 2026
Pour fêter la sortie de LoL Classic, Riot Games vous propose de lancer également quelques parties d'ARAM du chaos presque classiques en juillet 2026.
Patch notes 14.24 de LoL
Améliorations de la détection d'inactivitéÀ partir du patch 14.24, nous améliorons notre détection d'inactivité, qui permet de voir si les joueurs sont actifs ou non. Désormais, les joueurs seront considérés comme inactifs s'ils restent à la fontaine pendant une période prolongée, et ce à n'importe quel moment de la partie. Cela signifie également que les redditions anticipées seront disponibles pour les joueurs qui se retrouvent avec un équipier confortablement installé à la fontaine.
Sanctuaire et boutique fantastiqueLe Sanctuaire arrive à l'occasion du patch 14.24, accompagné de notre tout premier skin exalté, Jinx fracturée d'Arcane. Au cas où vous l'auriez manqué, nous avons publié il y a quelque temps un article à propos du Sanctuaire, des skins exaltés et de leur moyen d'obtention.
La boutique fantastique reçoit une importante refonte lors de ce patch, afin de réagir à l'ajout des nouveaux objets pouvant être obtenus (les skins exaltés et les coups de grâce du Nexus) et de supprimer quelques redondances ou certains éléments pour lesquels vous ne dépensiez de toute façon pas vos essences fantastiques. Nous en profitons également pour ramener des éléments que vous nous demandiez depuis longtemps (des skins mythiques, des chromas d'événement et des emotes) ! Ces éléments indisponibles que vous souhaitiez récupérer depuis si longtemps ? Vous avez désormais la possibilité de les obtenir.
Afin de mettre les choses au clair, sachez que le Sanctuaire sera désormais le moyen principal d'obtenir des essences fantastiques. Vous pourrez ensuite dépenser ces essences dans la boutique fantastique pour obtenir du contenu premium (les skins prestige, nouveaux comme anciens, les contenus mythiques, etc.). Vous remarquerez que certains échanges de la boutique fantastique ont disparu, comme les échanges d'essences fantastiques contre des essences bleues, des essences orange ou des fragments de skin. Ces échanges étaient soit rarement utilisés, soit ils ne correspondaient plus à la philosophie de contenu exclusif des essences fantastiques.
Mise à jour de ViktorL'évolution de Viktor arrive sur la Faille lors de ce patch, grâce à une mise à jour ayant pour but de rendre son design cohérent entre LoL et Arcane. Cette mise à jour a modifié son modèle, certaines illustrations ainsi que quelques éléments de gameplay.
Nous avons un nouveau type de contenu qui arrive dans la boutique fantastique à partir de ce patch : les coups de grâce du Nexus ! Les coups de grâce du Nexus vous offrent une nouvelle façon de marquer vos adversaires (et vos alliés) avec des effets (visuels comme sonores) personnalisés, des animations et bien d'autres choses encore. À la fin de la partie, le coup de grâce d'un joueur choisi au hasard dans l'équipe gagnante sera affiché et visible par tous les joueurs de la partie. Le premier coup de grâce du Nexus a pour thème Jinx et Arcane, mais les prochains ne seront pas forcément toujours directement liés à un skin. Vous pourrez équiper les coups de grâce du Nexus pour les utiliser avec n'importe quel champion ou skin sélectionné. Le premier coup de grâce du Nexus sera disponible dans la boutique fantastique contre 250 EF pendant toute la durée de cet événement.
Coups de grâce du Nexus
Champions
AmbessaZ - Égide dévastatrice
E - Lacération
- Durée du bouclier : 2 secondes ⇒ 1,5 seconde
- PV du bouclier : 85-350 (selon le niveau) (+175% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 50-320 (selon le niveau) (+150% de vos dégâts d'attaque bonus)
- Dégâts : 40/65/90/115/140 (+40/50/60/70/80% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 40/65/90/115/140 (+40/45/50/55/60% de vos dégâts d'attaque bonus)
CorkiE - Gatling
- Dégâts : 100/150/200/250/300 (+250% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 80/130/180/230/280 (+240% de vos dégâts d'attaque bonus)
EliseStats de base
- PV de base : 650 ⇒ 620
GravesA - Terminus
- Dégâts initiaux : 45/65/85/105/125 (+80% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ Inchangés
- Dégâts secondaires : 85/120/155/190/225 (+40/70/100/130/160% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 85/120/155/190/225 (+40/65/90/115/140% de vos dégâts d'attaque bonus)
LeBlancA - Sceau de malveillance
- Dégâts : 70/95/120/145/170 (+ 40% de votre puissance) ⇒ 65/90/115/140/165 (+40% de votre puissance)
Maître YiA - Assaut éclair
- Augmentation avec les chances de coup critique : 35%, 49% avec la Lame d'infini ⇒ 56,25%, 86,25% avec la Lame d'infini
Dr. MundoE - Contusion
- Dégâts d'attaque bonus : 2/2,25/2,5/2,75/3% des PV max ⇒ 2/2,2/2,4/2,6/2,8% des PV max
PoppyStats de base
A - Commotion
- Armure de base : 38 ⇒ 35
- Stat de croissance en armure : 4,7 ⇒ 5
- Dégâts : 40/60/80/100/120 (+90% de vos dégâts d'attaque bonus) (+9% des PV max de la cible) ⇒ 30/55/80/105/130 (+100% de vos dégâts d'attaque bonus) (+9% des PV max de la cible)
RellStats de base
Compétence passive - Mise en pièces
- PV de base : 610 ⇒ 640
Z - Ferromancie : Descendre en piqué
- Résistances volées : 2% ⇒ 3%
- Minimum de résistances volées : 1-2 ⇒ 1,5 - 3 (scaling linéaire)
- PV du bouclier : 15/40/65/90/115 (+12% de vos PV max) ⇒ 25/50/75/100/125 (+13% de vos PV max)
RivenE - Bravoure
- PV du bouclier : 80/105/130/155/180 (+110% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 70/95/120/145/170 (+110% de vos dégâts d'attaque bonus)
RumbleA - Lance-flammes
Z - Bouclier recyclé
- Dégâts totaux : 60/90/120/150/180 (+100% de votre puissance) (+6/7/8/9/10% des PV max de la cible) ⇒ 60/90/120/150/180 (+110% de votre puissance) (+6/7/8/9/10% des PV max de la cible)
- PV du bouclier : 25/55/85/115/145 (+25% de votre puissance) (+4% de vos PV max) ⇒ 25/55/85/115/145 (+30% de votre puissance) (+4% de vos PV max)
SwainStats de base
- Armure de base : 26 ⇒ 25
- Stat de croissance en armure : 5,2 ⇒ 4,7
TalonStats de base
Compétence passive - Saignée fatale
- Résistance magique de base : 39 ⇒ 36
- Modificateur de dégâts contre les monstres : 120% ⇒ 110%
TwitchA - Embuscade
- Durée du bonus en vitesse d'attaque : 5 secondes ⇒ 6 secondes
- Vitesse d'attaque : 40/45/50/55/60% ⇒ 45/50/55/60/65%
ViktorCompétence passive - Glorieuse évolution
A - Siphonnage
- Fragments Hextech par sbire canonnier : 5 ⇒ 10
- Fragments Hextech par élimination : 25 ⇒ 20
Z - Champ gravitationnel
- PV du bouclier : 25-105 (selon le niveau) (+18% de votre puissance) ⇒ 40-115 (selon le niveau) (+18% de votre puissance)
E - Rayon Hextech
- Ralentissement : 30/33/37/40/45 ⇒ 33/36/39/42/45
- Temps passé dans Champ gravitationnel nécessaire avant d'être étourdi : 1,1 seconde ⇒ 2,5 secondes
- Correction de bug : Champ gravitationnel n'échouera plus à étourdir une unité une fois le temps nécessaire écoulé.
- Application du ralentissement : les unités ne sont plus ralenties après avoir été étourdies par le Z. ⇒ le ralentissement s'applique aux unités tant qu'elles sont dans la zone d'effet de Champ gravitationnel.
- Durée du debuff de ralentissement : 1 seconde ⇒ 0,25 seconde
- Améliorations : amélioration de la fiabilité et de la cohérence du Z, et correction de quelques bugs.
R - Tempête arcanique
- Coût en mana : 70/80/90/100/110 ⇒ 60/70/80/90/100
- Glorieuse évolution : la compétence ultime peut désormais évoluer quand vous obtenez 100 fragments Hextech après avoir fait évoluer toutes les autres compétences.
- Oblitération : faire évoluer Tempête arcanique rend la tempête 40% plus grande, et sa durée augmente de 3 secondes pour chaque ennemi éliminé après qu'elle l'a blessé. Sa taille ne peut augmenter que 6 fois max, et sa durée ne peut être augmentée que de 6 secondes max.
WarwickStats de base
A - Dents de la bête
- Dégâts d'attaque de base : 65 ⇒ 63
Z - Traque sanguinaire
- Portée d'incantation : 350 unités de distance ⇒ 365 unités de distance
- Durée du bonus en vitesse d'attaque : 0,75 seconde ⇒ 2 secondes
- Le bonus en vitesse d'attaque est désormais attribué à l'attaque ou à la compétence qui fait passer la cible sous le palier de PV.
- Le bonus en vitesse d'attaque de Warwick est désormais octroyé lors de la première attaque sur une nouvelle cible qui est sous le palier de PV.
YuumiA - Tête chat-sseuse
- Coût en mana : 50/60/70/80/90/100 ⇒ 50/55/60/65/70/75
- Dégâts minimum : 60/90/120/150/180/210 (+20% de votre puissance) ⇒ 60/95/130/165/200/235 (+20% de votre puissance)
- Dégâts maximum : 80/135/190/245/300/355 (+30% de votre puissance) ⇒ 80/140/200/260/320/380 (+30% de votre puissance)
File des objets
- Nous avons ajouté une option pour désactiver l'achat automatique de composants quand vous essayez d'acheter un objet pour lequel vous n'avez pas assez de PO.
- La clarté de la jauge de PO a été améliorée pour vous montrer ce qu'il vous manque pour pouvoir acheter l'objet en attente.
- L'anneau jaune affichant les PO dépensées en composants pour votre objet en attente a été supprimé.
ARAMBuffs de champions
Nerfs de champions
- Senna : dégâts subis : 105% ⇒ 100%
Ajustements des objets
- Ambessa : dégâts subis : 100% ⇒ 105%
- Corki : accélération de compétence : 0 ⇒ -20
- Tryndamere : PV pour ses soins : 135% ⇒ 120%
- Udyr : PV pour ses soins : 100% ⇒ 90% ; PV pour ses boucliers : 100% ⇒ 90%
- Veigar : effets par champion éliminé : 5 ⇒ 3
- Wukong : délai de récupération du Z : 18/17/16/15/14 secondes ⇒ 20/19/18/17/16 secondes ; délai de récupération du R : 130/110/90 secondes ⇒ 140/120/100 secondes
- Désespoir infini : Multiplicateur de soins : 250% ⇒ 175%
Tournoi Clash - Coupe d'ARAM
- Début des inscriptions : 9 décembre à 11h00 (heure locale)
- Jours du tournoi : 14 et 15 décembre (~16h-19h heure locale, varie selon la région)
Mise à jour de la boutique fantastiqueDésormais disponibles
Retraits de la boutique fantastique
- Coup de grâce du Nexus Kaboooum !
- Pyke combattant spirituel prestige
- HEARTSTEEL Yone prestige
- Akali de l'assemblée prestige
- True Damage Yasuo prestige
- Pantheon conquérant de cendres
- Amumu Hextech
- Balise Arcane mystérieuse
- Balise Élus de l'hiver
- Chroma Diana élue de l'hiver (garde du gui) + icone
- Chroma Shaco élu de l'hiver (garde du gui) + icone
- Chroma Swain élu de l'hiver (garde du gui) + icone
- Chroma Warwick élu de l'hiver (garde du gui) + icone
- Chroma Zilean élu de l'hiver (garde du gui) + icone
- Chroma Zoé élue de l'hiver (garde du gui) + icone
- Icone Arcane 2021
- Icone Caitlyn d'Arcane
- Icone Ekko d'Arcane
- Icone Heimerdinger d'Arcane
- Icone Jayce d'Arcane
- Icone Jinx d'Arcane
- Icone Vi d'Arcane
- Icone Viktor d'Arcane
- Icone Essences fantastiques Élus de l'hiver 2023
- Icone Essences fantastiques Festival lunaire 2024
- Icone Essences fantastiques Ouest 2024
- Icone Essences fantastiques MSI Empyréens 2024
- Icone Essences fantastiques Section Anima 2024
- Icone Essences fantastiques Worlds 2024
- Sona du Voyage immortel prestige
- Malphite du pulsar sombre prestige
- Ekko gardien des étoiles prestige
- Renata Glasc La Ilusión prestige
- Pyke chevalier de cendres
- Chroma Pyke chevalier de cendres (braise éveillée)
- Annie Hextech
- Nautilus Crystalis Indomitus
- Chroma Nautilus Crystalis Indomitus (fracturé)
- Emote Errant dans l'oubli
Corrections de bugs et améliorationsAméliorations
Corrections de bugs
- Les goules de Yorick comptent désormais comme des instances de dégâts séparées les unes des autres.
- Le verrouillage de même compétence de Conquérant a été réduit à 4 secondes.
- Partie rapide : vous pouvez désormais sélectionner votre rôle depuis le salon lui-même, sans ouvrir la fenêtre des champions.
- Partie rapide : nous avons amélioré le placement de certains éléments de l'interface de sélection des champions.
- Correction d'un bug à cause duquel la mort du clone de Wukong dans sa propre jungle déclenchait le signal d'invasion ennemie.
- Correction d'un bug à cause duquel les familiers ne cumulaient pas les effets et ne bénéficiaient pas de la propriété passive de la Lance de Shojin.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels des munitions des tourelles d'Heimerdinger se réinitialisaient tous les quarts de seconde quand il avait 2 balises des reliques disponibles.
- Correction d'un bug à cause duquel certaines compétences de tir révélaient le lanceur (parfois sur toute la carte) quand son curseur touchait un ennemi.
- Correction d'un bug à cause duquel le bouclier antisorts de Sivir ne bloquait pas la révélation du Z de Swain, même si les dégâts, eux, étaient correctement bloqués.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels du R de Viktor psychoguerrier étaient désynchronisés, du point de vue d'un allié.
- Correction de bugs à cause desquels Rengar était quelquefois incapable de générer des effets Conquérant.
- Correction d'un bug à cause duquel les visuels de l'icône Check étaient désynchronisés.
- Correction d'un bug à cause duquel la compétence passive d'Ambessa n'entrait pas en collision avec la compétence ultime d'Azir.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets sonores de destruction des tourelles d'Heimerdinger étaient joués en boucle si les tourelles étaient détruites alors qu'elles se désactivaient.
- Correction d'un bug à cause duquel le E de Syndra n'infligeait pas de dégâts à certains monstres épiques.
- Correction d'un bug à cause duquel la compétence passive d'Ambessa se déclenchait parfois automatiquement après l'utilisation de son R.
- Correction d'un bug à cause duquel les délais d'apparition des camps de la jungle ne s'affichaient pas après la première apparition si vous n'aviez pas la vision du lieu d'apparition.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets sonores du Z de Warwick n'étaient pas joués sur les cibles à faibles PV marquées par Traque sanguinaire.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets sonores du Z de Yasuo étaient audibles à travers le brouillard de guerre.
- Correction d'un bug à cause duquel le héraut de la Faille fonçait deux fois sur une tourelle dans certaines circonstances.
- Correction d'un bug à cause duquel Viktor obtenait 25 fragments Hextech après avoir tué un clone.
- Correction d'un bug à cause duquel les objets consommables et actifs devenaient parfois inutilisables s'ils étaient déplacés pendant l'utilisation de certaines compétences.
Skins, chromas et coups de grâce du Nexus à venirLes skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Jinx fracturée d'Arcane
- Heimerdinger professeur d'Arcane
- Viktor sauveur d'Arcane
- Warwick Vander d'Arcane
- Ekko résistant d'Arcane
-
Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
Le coup de grâce du Nexus suivant sortira au cours de ce patch :
- Heimerdinger professeur d'Arcane
- Warwick Vander d'Arcane
- Ekko résistant d'Arcane
- Kaboooum !
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