LoL Classic : 5 champions supplémentaires débarquent avec le patch 26.20

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 23 septembre 2026 à 10h23
Le PBE du patch 26.20 de LoL a révélé l'identité des 5 champions qui rejoindront le roster Classic en octobre 2026.
LoL Classic : 5 champions supplémentaires débarquent avec le patch 26.20

Juste après l'introduction de plusieurs personnages issus de la région de Bilgewater avec le patch 26.19 de LoL Classic, Riot Games va continuer d'agrandir le roster, c'est du moins ce que révèlent les données du PBE du patch suivant. Après l'intégration de quelques pirates, Graves, Fizz, Nami et Nautilus, la suite du programme se précise sur les serveurs de test, et cela devrait faire des heureux au sein de la communauté.

Le PBE du patch 26.20 de LoL vend la mèche : 5 nouveaux champions à l'horizon pour Classic

Avant chaque déploiement de mise à jour, le PBE est le rendez-vous incontournable pour en savoir plus à propos du prochain patch de LoL. Le 26.20 ne déroge pas à la règle, et a laissé échapper une information capitale relative au mode Classic du MOBA. En effet, les fichiers récemment mis en ligne confirment l'arrivée imminente de cinq figures emblématiques dans leur version d'origine :

  • Aatrox
  • Caitlyn
  • Irelia
  • Karma
  • Quinn

Cette sélection mélange les rôles d'ADC, de support, de toplaner voire de midlaner, ce qui devrait permettre à chacun d'y trouver son compte. Ces personnages seront déployés suivant leur kit d'origine, pour le plus grand bonheur de leurs fans de la première heure. 

karma

Rendez-vous fixé au 7 octobre

Si l'ajout des champions de Bilgewater risque de venir bouleverser la méta, cet assortiment supplémentaire ne tardera pas à bousculer les habitudes fraîchement apprises. Cette nouvelle vague de champions sera officiellement jouable sur League Classic dès le mercredi 7 octobre 2026, à l'occasion du déploiement du patch 26.20. Préparez-vous alors à revoir vos builds d'autrefois, la nostalgie va encore frapper sur la Faille de l'invocateur.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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