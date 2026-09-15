LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.19

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.19 de LoL dans cet article.

Le patch 26.19 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 23 septembre 2026 sur League of Legends.

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.19 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.19, en rappelant que les Worlds se joueront sur le patch suivant, le 26.20. Pour bien équilibrer les choses en prévision de cet événement, le développeur propose d'accorder une meilleure régénération des points de vue aux supports, surtout pour aider ceux en mêlée qui subissent le poke adverse. Par ailleurs, la voie du haut est un peu trop faible par rapport à celle du bas, c'est pourquoi la téléportation va devenir plus efficace. Des travaux pour rendre le top moins frustrant pour les champions en mêlée sont aussi en cours.

Côté personnage, Nasus va faire l'objet d'un nerf de sa puissance globale, tandis qu'une dizaine d'autres champions vont bénéficier d'un buff, par exemple Elise, Volibear et Lillia.

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D'autres changements sont au programme, et pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.19 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs

Elise

Fiora

Volibear

Aatrox

Aphelios

Draven

Lucian (Mid)

Kha'Zix

Lillia

Aurora

Nerfs

Vi

Nocturne

Poppy

Orianna

Rumble

Nasus

Lucian (Bot)

Ryze

Systèmes

Buff