LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.19

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 septembre 2026 à 11h32
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.19 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.19

Le patch 26.19 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 23 septembre 2026 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.19 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.19, en rappelant que les Worlds se joueront sur le patch suivant, le 26.20. Pour bien équilibrer les choses en prévision de cet événement, le développeur propose d'accorder une meilleure régénération des points de vue aux supports, surtout pour aider ceux en mêlée qui subissent le poke adverse. Par ailleurs, la voie du haut est un peu trop faible par rapport à celle du bas, c'est pourquoi la téléportation va devenir plus efficace. Des travaux pour rendre le top moins frustrant pour les champions en mêlée sont aussi en cours.

apercu-26-19

Côté personnage, Nasus va faire l'objet d'un nerf de sa puissance globale, tandis qu'une dizaine d'autres champions vont bénéficier d'un buff, par exemple Elise, Volibear et Lillia.

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D'autres changements sont au programme, et pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.19 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs

  • Elise
  • Fiora
  • Volibear
  • Aatrox
  • Aphelios
  • Draven
  • Lucian (Mid)
  • Kha'Zix
  • Lillia
  • Aurora

Nerfs

  • Vi
  • Nocturne
  • Poppy
  • Orianna
  • Rumble
  • Nasus
  • Lucian (Bot)
  • Ryze

Systèmes

Buff

  • Quête de rôle du top, CD de la téléportation
  • Régénération des points de vie du support
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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