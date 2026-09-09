LoL : Le chat vocal d'équipe arrive, Riot Games dévoile les nouveautés de l'Acte 2 de la saison 3

Riot Games a communiqué à propos des grandes nouveautés à venir sur LoL lors du second acte de la saison 3 de 2026. Retrouvez un aperçu de ces ajouts dans cet article.

En septembre 2026, Riot Games a partagé une vidéo des développeurs dans laquelle sont présentés les grandes nouveautés à venir sur LoL avec l'acte 2 de la saison 3 de 2026. Après la sortie réussie de Classic, qui fera d'ailleurs l'objet de quelques nouveautés, le développeur va surtout implanter le chat vocal d'équipe, et une touche musicale en ARAM du Chaos. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les nouveautés de l'acte 2 de la saison 3 de LoL ci-dessous.

Le chat vocal d'équipe sera déployé sur LoL avec l'acte 2 de la saison 3 de 2026

Jusqu'à présent, Riot Games restreignait l'usage de la communication vocale aux seuls membres d'un groupe prédéfini sur LoL. Avec l'arrivée du patch 26.20 qui lancera l'acte 2 de la saison 3, le développeur franchit un cap majeur en déployant le chat vocal d'équipe (Team Voice), permettant enfin de discuter avec l'ensemble de ses coéquipiers lors des parties.

Pour accompagner cette évolution tant attendue, une série de fonctionnalités sera intégrée :

une meilleure réduction du bruit ambiant

dconnexions plus rapides

une stabilité globale accrue

une option de modulation vocale, des « skins vocaux », vous permettant aux joueurs de modifier comme bon vous semble la tonalité et le timbre de leur voix

Afin de lutter contre les comportements toxiques, l'accès à la parole sera strictement conditionné par le comportement : seuls les joueurs possédant un Niveau d'Honneur 3 ou supérieur pourront s'exprimer au micro, tandis que les joueurs sous ce seuil conserveront uniquement la possibilité d'écouter.

LoL Classic va accueillir de nouveaux champions

Le mode LoL Classic va recevoir une vague importante de correctifs et d'améliorations pensées pour satisfaire les adeptes de la première heure. Côté graphismes et ambiance, Riot Games a revu l'éclairage et les textures de la carte afin de proposer un rendu plus lumineux et plus fidèle aux sensations visuelles d'époque. Qui plus est, les gains d'XP vont être augmentés, par exemple à travers un second bonus de « Première victoire du jour » .

Le prix des runes va diminuer, et deux pages seront offertes à tous les joueurs. Enfin, le roster de LoL Classic va encore s'agrandir à travers « la renaissance de Demacia » : cette semaine, les versions classiques de Poppy, Xin Zhao, Shyvana, Galio et Fiora seront disponibles, et elles seront plus tard suivies par l'arrivée de Graves et de 3 champions issus de la région de Bilgewater.

ARAM du Chaos : place à la musique

L'ambiance sonore et musicale de ce second acte de la saison 3 de LoL s'infiltre directement au cœur du gameplay à travers le nouveau set d'ARAM du Chaos. Lors de chaque partie, un groupe musical virtuel prendra d'assaut le centre de la scène sous forme d'« invités d'honneur » (à la manière de l'Arena, afin d'injecter une dose de variété et bouleverser le cours de la partie. Aux côtés des groupes emblématiques de l'univers du MOBA, plusieurs nouveaux venus feront leurs débuts en jeu, notamment Arcade, Café Chouchou ou encore Les Abeilles.

Cette session rythmée s'accompagnera en outre d'optimisations inédites originales, par exemple la possibilité de lancer des ruches d'abeilles, ainsi que de nouvelles missions en jeu récompensant la réalisation de builds créatifs et de hauts faits spécifiques par des récompenses exclusives hors de la voie de progression classique.

Le patch 26.20 de LoL sortira le 7 octobre 2026, et introduira ainsi le second acte de la troisième saison de l'année 2026.