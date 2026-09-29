LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.20

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 septembre 2026 à 09h48
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.20 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.20

Le patch 26.20 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 7 octobre 2026 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.20 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.20, en précisant d'abord qu'il s'agit de la mise à jour des Worlds et que l'équipe d'équilibrage est globalement satisfaite de la métagame actuelle, cherchant avant tout à préserver la santé de la file en solo.

preview-26-20

Concernant les champions, Vayne profite d'un renforcement sur la voie du bas compensé par l'affaiblissement de l'Hexplate pour éviter de polluer la voie du haut, tandis que Lucian récupère de la puissance générale après le nerf subit par ses enchanteurs. Sylas gagne un coup de pouce sur la voie du milieu sans impacter son rôle en jungle, alors que des profils omniprésents ou trop sûrs comme Cassiopeia, Ambessa, K'Sante ou Yunara restent surveillés et ajustés pour casser la monotonie de la scène professionnelle.

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D'autres changements sont au programme, et pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.20 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs

  • Diana
  • Fiddlesticks
  • Kennen
  • Kindred
  • Lucian
  • Mordekaiser
  • Neeko
  • Smolder
  • Swain (mid)
  • Tahm Kench (support)
  • Vayne (bot)

Nerfs

  • Ambessa
  • Cassiopeia
  • K'Sante
  • Yunara
  • Varus

Ajustements

  • Sylas

Systèmes

Nerfs

  • Hexplate (Ranged)
  • Ouragan de Runaan

Ajustements

  • Rocketbelt (nerf de la distance)
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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