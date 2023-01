LoL : Riot Games effectuerait des changements qui ne sont pas indiqués dans les notes de patch

Des modifications trop mineures pour être indiquées ?

Toutes les deux semaines, Riot Games déploie un nouveau patch sur League of Legends afin d'apporter des modifications ou bien d'incorporer des nouveautés à celui-ci. Cependant, il semblerait que, ce qui a déclenché la colère de plusieurs joueurs ces derniers temps. Le patch 13.1B est arrivé ce jeudi 26 janvier, apportant des. Plusieurs d'entre eux ont vu leur, la Rédemptrice. Sur le patch notes, nous pouvons lire la concernant « Stat de croissance en régénération du mana : 0,4 ⇒ 0,7 ». Or,En effet, l'utilisateura fait remarquer sur Reddit que depuis la dernière mise à jour, il n'étaitavec Senna et qu'il fallait désormais se contenter d'un simple Flash + W.seuls les ajustements sur son mana ont été rapportés par les équipes de League of Legends.Afin de mettre les choses au clair,, après avoir été questionné sur le sujet. Selon ses dires,et c'est donc quelque chose de voulu par les développeurs du jeu. Mineures peut-être, mais les OTP tels que bullshit_spotted l'ont bel et bien remarqué et il aurait donc été judicieux de le notifier.Ce ne serait visiblement pas la première fois que cela se produit, puisque. Nous espérons donc que Riot Games va en tenir compte et prendre le temps d'indiquer tous les changements de ses futures mises à jour, même les plus insignifiants.